2020’de Türkçe pop

Yeni müzik âleminde poptan bahsedecek olursak ilk 10’da hatta ilk 20’de klasik isimlerin pek azı yer alıyor 2020’de. Bu yeni bir vaka.

Türkçe poptan bahsederken artık iki tane Türkçe poptan bahsedebiliriz. Biri klasik Türkçe pop; 90’lardan 2010’lara kadar uzanan dönemde adını duyuran ve hâlâ şu veya bu şekilde aktif olan sanatçılar. Serdar Ortaç’tan Mustafa Sandal’a, Hadise’den Tarkan’a, Mustafa Ceceli’ye, Sinan Akçıl’a Gülşen’e; liste bildiğiniz klasikleşmiş isimler. Bunlara klasik Türkçe pop diyorum; çünkü hem isimler hem de şarkıları artık klasik diyebileceğimiz tarzda. Müzikte, sözlerde pek sürpriz yok, öngörülebilirlik üst düzeyde. Daha filmin ilk karesinde katil belli ama meraklıysanız sonuna kadar izlersiniz. Bu klasik Türkçe pop ve sanırım şu an genele vurduğumuzda Türkiye’deki popüler müziğin ana ekseni bu.

Bir de 2010’lardan bugüne uzanan, 2010’ların ortalarında şekillenen ve bugünkü halini alan bir yeni Türkçe pop var. Bugün yeni müzikler arasında en fazla bu pop dinleniyor. Genel anlamda katalogları da içine aldığımızda klasik Türkçe pop büyükçe bir pay alır dinlenme pastasından, ama iş günümüze geldiğinde durum değişiyor. Yeni müzik âleminde poptan bahsedecek olursak ilk 10’da hatta ilk 20’de klasik isimlerin pek azı yer alıyor 2020’de. Bu yeni bir vaka!

En fazla ses getirenler

Herhangi bir sıra izlemeden 2020’de en fazla ses getiren, YouTube’da videoları en fazla izlenen pop sanatçılarına bakabiliriz. Karşımıza çıkan isimler arasında Zeynep Bastık, Bilal Sonses, Emir Can İğrek, Oğuzhan Koç, Irmak Arıcı, Tuğçe Kandemir, Buray, Feride Hilal Akın, Veysel Mutlu, Ece Mumay var. Ve elbette Ziynet Sali, Mustafa Ceceli, Murat Boz, Murat Dalkılıç gibi daha klasik isimler var. Bunların dışında Sezen Aksu başarılı bir yıl geçirdi 2020’de. Yeni bestelerle değil ama başka sanatçılara verdiği besteleri yeniden okuyarak yaptığı şarkılarla dahi hep en trending listelerine girmeyi başardı. Mustafa Sandal, Demet Akalın, Serdar Ortaç, Sibel Can gibi isimler, streamleri yeni nesil isimlere kıyasla çok yüksek olmasa da bu yıl aktiflerdi ve parçaları hayli dinlendi.

İbrahim Tatlıses’in dönüşü hissedildi senenin sonunda da olsa. Programda söylediği şarkılar hemen trending videolar arasına giriyor.

En başarılı isimler

Yıl boyunca popun en başarılı isimleri kuşkusuz Zeynep Bastık ve Bilal Sonses’ti. 2020 en iyi kadın ve en iyi erkek pop sanatçısı ödüllerim onlara gider. İki sanatçı da klasik pop özelliklerini koruyarak yeni ritimler deniyor ve tek bir türün duvarları arasına sıkışmadan tarzlar arası gezintiler yapabiliyor. Bazen trap, bazen rap, bazen Latin, arabesk, folk altyapılarıyla günümüzün türler arası gezmeyi seven yeni nesil dinleyicisine çok iyi hitap ediyorlar. Ve tüm bu sebeplerden dolayı çok popülerler.

Bunun dışında Emir Can İğrek’i, indie, rock, pop, arabesk arasında gezinen çok başarılı bir isim olarak görüyorum 2020’de. 2021’de daha büyük olacaktır. Oğuzhan Koç popun en başarılı erkek sanatçılarından biriydi. Hem besteleri hem performansıyla başarılı olduğunu kanıtladı. Veysel Mutlu not ettiğim 2020’nin bir diğer dikkat çeken ismi. Elektronik altyapılı folk ve arabesk etkisinde pop parçaları yaptı geçen yıl ve hayli dinlendi. Son olarak Velet ile yaptıkları düeti de başarılı buldum. O da tek bir türün sınırları arasına sıkışıp kalmayanlardan. Tuğçe Kandemir çok popüler bir isimdi bu yıl da ve çok sadık bir hayran kitlesine sahip. Poptan ziyade arabesk olarak görsem de burada bahsetmek istedim. Yılın en çok dinlenen şarkısı “Cennetten Çiçek” olabilir. Bir one hit wonder vakası mı? Zehra’ya bakarak göreceğiz. Ece Mumay 2020’nin sürpriz popüler ismi oldu herhalde. Eleştireni de dinleyeni de çok gibi duruyor. Popülerliği devam edecektir.

En iyi düetler

2020’de düetler Türkçe rapte olduğu gibi Türkçe popta da hayli fazlaydı. Mustafa Ceceli ve birileri, Sinan Akçıl ve birileri, Bilal Sonses ve birileri, Zeynep Bastık ve birileri… Trending listelerinde hep bu modeli gördük. Benim en fazla sevdiğim düet Murda-Zeynep Bastık ikilisinin “Güneş” adlı parçası olabilir. Bilal Sonses-Yıldız Tilbe düeti sene sonuna doğru gelen ve en başarılı olanlardan. Gülşen-Ediz düeti “Nirvana” en şık pop düetlerindendi.

Popçuların galiba 2021’de düetlere daha çok eğilmesi gerekiyor. Düet sinerjisi rapte çok var. Popa da lazım. Gelecek yıllarda aynı Türkçe rapte olduğu gibi Türkçe popta da bir Almanya açılımı bekliyorum. Genç Türk pop sanatçılarının Almanya başta, Avrupalı sanatçılarla yapacakları düetler yeni yollar açacaktır. Önceki hafta gelen “Bal” isimli Feride Hilal Akın-Beko düeti bu tarz bir iş birliği herhalde. Hem sanatçıların hem prodüktörlerin burada bir ışık gördüğünü hissediyorum.

Düetler ayrıca ele alınması gereken çok zevkli bir konu. Haftaya indie ve rock âlemlerinde 2020’de neler oldu ona bakalım. Ve genel bir değerlendirmeyle yılı kapatalım.