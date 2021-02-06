2021 de kayıp yıl mı?

Büyük ihtimalle 2021 de 2020 gibi çarçur olup gidecek endişesi, yeni yılın ilk gününden beri zihinlere yerleşti. Müzik sektörü için global şirketler yeni çareler peşinde









Özellikle İngiltere’de ocak ayında girilen yeni karantina süreci inanılmaz boyutlara ulaşan salgın rakamlarına karşı sert bir önlemdi ve doğruydu. Ancak yaz sezonuna dair yüreklere su serpmiyor. Elbette şu an sağlık ve hayatta kalmak kadar önemli bir şey yok. Ama müzik sektörü bitti battı. Geri dönüşü de zor. Geçen yıl hükümetler, bu sektöre yardım paketleri açıklarken artık ufukta yeni önlemler de pek yok. Dernekler ve meslek birlikleri vakıflarına bağış kampanyaları başlattığına göre işler daha da kötüye gidecek. Türkiye’deki durum daha da kötü; çünkü ne bir paket açıklandı ne de ciddi anlamda müzik ve eğlence sektörünü düşünen bu konuda planlama yapan bir yetkili kurula ya da siyasiye rastladık.

Durum böyleyken global şirketler yeni çareler peşinde. Kulağıma gelen son haberleri derleyeyim:

Baharda konserler başlayabilir. Ancak sıkı kurallar olacak. Öncelikle kişinin sağlıkla ilgili tüm bilgilerinin bulunduğu dijital pasaportlar gündemde. Burada sağlık durumunuz anbean izlenecek ve aşılanma durumunuz görülecek. Elbette kişisel verilerin korunması falan hayal olacak. Pasaportu temiz olanlar konserlere check-in yaparak girebilecek. Aşısı olmayanlar konser izleyemeyecek. Bu bilgiden hareketle önce yaşlıların konserlere kabul edileceğini anlayabiliriz. Bahara kadar bu tempoyla aşılama devam ederse 50-60 yaş aralığındakiler konserlere gidebilecek en genç kesim olabilir. Yani konserler başlayacak ama işte bu şekilde başladı denebilirse.

Büyük yaz festivallerini unutuyoruz bu yıl da. Coachella iptal oldu. Glastonbury iptal oldu. Diğerleri de olacaktır. İlk büyük açıkhava konserleri en iyi ihtimalle ekim ayından sonra başlayabilir. Kapalı alanlarda ise yepyeni mekân tasarımları gündeme gelecek. Ve sanırım hükümetler konser salonları için sağlık açısından birtakım kurallar koyacak. Bununla birlikte konser salonlarının salgın sonrası kuralara uygun olarak yeniden inşa edildiğini görebiliriz.

Özetle konserler bu yıl sonuna doğru başlayacak ama ortam nasıl olacak net değil değerli okurlar.