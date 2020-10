Bir sosyal medya hikâyesi

İki kız babası Nathan Apodaca’nın kaykayın üzerinde Fleetwood Mac’in “Dreams”ini dinleyip eşlik ederek çektiği birkaç saniyelik video, Tik Tok’ta kısa sürede 50 milyon izlenmeye ulaştı. Nathan’ın 15 dakikalık ünü yok olup gitmeden bakalım daha neler olacak?











37 yaşındaki iki kız babası Nathan Apodaca, Idaho’da elektriği ve suyu olmayan bir karavanda kalıyordu. Meksikalı bir baba ile Arapaho kızılderilisi bir anneden doğmuştu ve Amerikan rüyasını yaşadığı pek söylenemezdi. O sabah karavanından dışarı çıktı. Telefonunu açtı ve bir video kaydetmeye başladı. Bir yandan yolda kaykayın üzerinde bir sağa bir sola geziniyor, bir yandan elindeki ahududu şişesinden bir yudum alıyor, bir yandan da Fleetwood Mac’in “Dreams”ini dinliyor ve eşlik ediyordu. Birkaç saniyelik bu videoyu Tik Tok’a koydu. Ve viral oldu. Dünyanın dört bir yanından kaykayla gezip “Dreams” dinleyen ve ahududu suyu içen insanların videoları sosyal medyaya düşmeye başladı. Video kısa sürede 50 milyon izlenmeye ulaştı.

Bu arada Fleetwood Mac’in kurucusu ve davulcusu Mick Fleetwood da kaykayına binip ahududu suyu içerek “Dreams”i söylediği bir videoyu internete koyunca olay iyice büyüdü. Nathan kısa sürede ana haber kanallarına çıkmaya başladı. Hikâyesi de hafiften anlaşılıyordu.

Nathan, Batı Idaho’da bir patates deposunda çalışıyordu. O cumartesi sabahı kaykayla işe gitmeye çalışıyordu. Arabasının (bir kamyonet) aküsü bittiğinden çalıştıramamış ve bu çözümü bulmuştu. Arabanın daha sonra zaten 320 bin mili devirmiş olduğu ve o sabah son nefesini verdiği anlaşıldı. Nathan viral olduktan sonra videoda elinde tuttuğu meyve suyunun markası olan Ocean Spray, ona kocaman yeni bir kamyonet hediye etti.

Bir televizyon yayınında Nathan, Fleetwood Mac’in kurucusu Mick Fleetwood ile buluşup gruba olan sevgisinden bahsetti.









Not: Bakalım daha neler olacak? En son “Nathan üzerinde kendi resimleri olan ‘Halloween’ kostümleri satıyor” diye bir haber okudum.

Ben sadece videoyu izlemekle yetineceğim sanırım.

Çinli Tik Tok’ın gücü

Tik Tok hesabını (420doggface208) biraz inceledim; Nathan’ın önceki postları da hep ‘70’ler ve ‘80’lerin hit şarkılarına çekilmiş trajikomik sahnelerden oluşuyor. Bunların çoğu çalıştığı patates deposunun koridorlarında koliler, paketler arasında çekilmiş dans (acemice yapılmış dans figürleri demeliyim belki de) sahnelerinden ibaret. Nathan bayağıdır viral olmak için (ya da tamamen keyiften) benzer videolar çekiyor ve hesabına koyuyormuş. Eşofmanları içinde “Grease” filminin şarkıları eşliğinde patates deposunda dans etmeye çalışan kafası güzel bir “dude” kendisi buradan bakıldığında. Tik Tok’taki 800 milyon aktif kullanıcıdan sadece bir tanesi. Üstelik en orijinallerinden biri de değil. Ama zaten Tik Tok da böyle bir yer. Her an her şey olabiliyor. Bana sorarsanız ABD’de Trump’ın yasaklamaya çalıştığı Çinli Tik Tok’ın bu son virali, Tik Tok’ın gücünün önüne geçilemeyeceğine dair güncel bir örnek.

İşin bir de müzik açısı var. 1967’de Londra’da kurulan Fleetwood Mac, uzun yıllardır bir numara olmamıştı. Şu anda bütün listelerde ve stream platformlarında şarkı listelere girdi. İnsanlar “videodaki şarkı”yı baştan sona dinlemek istiyor. “Dreams”, grubun vokali Stevie Nicks tarafından seslendirilen romantik bir şarkı. Bana göre de pop/rock tarihinin en şahane şarkılarından biri, ama açıkçası bugünün gençliğinin bu şarkıya 10 saniye bile dayanabileceğini sanmazdım. Günümüz müziğinde 5 saniyeden uzun intro’ya tahammül yok. Anında “skip!”

‘‘Dreams’’ iyi geliyor

1977 tarihli “Rumours” albümünde yer alan “Dreams”, aynı albümdeki pek çok güzel şarkıdan sadece biri. Yıllar içinde zamanı aşarak bugüne gelebilen modası geçmeyen şarkılardan. Defalarca cover’landı, yeniden yorumlandı. Ama sanırım en iyi yorumu Nathan’ın da kullandığı orijinal versiyonu.

Kendimi Batı Idaho’da kaykayla patates deposundaki işine giden arabası çalışmamış yarı Meksikalı yarı Kızılderili Nathan gibi hissetmeye çalışıyorum bir an için. Ve “Dreams” aşırı iyi geliyor. Konu sabahları işe gitmek olduğunda hepimiz birer Nathan değil miyiz? O halde gelsin “Dreams”.

(Sabahları işe giderken kaykayda ahududu suyu içerek söylenecek şarkılar listemi de yakında paylaşırım.)