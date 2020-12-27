Evde yılbaşı

Çocukken ailecek evde oturur televizyon seyrederdik. 2020 oldu. Gene ailecek evde oturup televizyon seyredeceğiz. Tek fark, internetin varlığı ve kanal sayısı.

Teknoloji sağ olsun, stream ediyoruz ama neticede evde oturup ekrana bakılacak.

Asırlar boyunca “Yılbaşında ne yapmalı?” sorusuna yanıt arayan insanlık bu yıl rahat. Yılbaşı yemek rezervasyonları, yılbaşı partileri, yılbaşı trafik çilesi, “Saat 12’de nerede olacağız”lar falan yok. Bunları meğer ne kadar gereksiz yere önemsemişiz yıllarca. İşte insanlık evde oturuyor. Konu kapandı.

Ama evde oturmak da öyle basit bir konu değil. Bugün ailecek ortak bir ekrana bakmak bile mesele. Evde herkes kendi ekranında. Çocuğun iPad’i var. Baba salondaki televizyona bakıyorsa anne de yatak odasında ya da mutfakta izliyor.

Herkes kendi ekranında kendi halinde. Zaten herkeste telefon da var. Yani her evde en az 10 ekran var. Yargılamaya, cık cık, “Ne güzel eskiden sohbet ederdik, şimdi telefona bakıyoruz” falan diye dırdırlanmaya gerek yok. Çoklu ekran sistemi sayesinde evlilikler çökmedi aileler yıkılmadı, eğer hâlâ yıkılmadıysa. Karantina başka türlü nasıl geçebilirdi ki?

Yapılan araştırmalara göre evde oturan aileler boş kalınca birbirlerine sarmaya başlıyor. Ev içi şiddet artmış. O yüzden herkes ekranına baksın daha iyi. 40 yıl önce tek ekran başındaydık, şimdi ekranlarımızın başındayız.

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Gazetelerde yılbaşında evde neler yapılabilir haberleri çokça çıkmaya başladı bu ara. Bunlar arasında güzel stream önerileri oluyor. Ama işin en ilginci ve nostaljik olanı, pek çok yerde yılbaşı özel programlarına rağbetin artması.

Eskiden dünyanın en sıkıcı şeyi olarak gördüğümüz ve yılbaşında bunları izleyenlere acıyarak baktığımız yılbaşı özel eğlence programları bütün dünyada çok gözde.

Mesela YouTube, yılbaşı gecesi saat 22.00’de sonra (İngiltere saatiyle) özel program yapacak. Dua Lipa, Anna-Marie, Aitch her türlü ünlü şarkılar, türküler söyleyecek.

Amazon Prime Video 30 Aralık’ta kadın komedyenlerin bir araya geldiği 2020 değerlendirmesi yapıyor. Yani bir nevi sarkastik 2020 skeçleri... Adeta yıl 1985, yer TRT.

Bunun gibi çok örnek var. Neredeyse bütün kanallar, online mecralar evde ekran başında olacak insanlığa yılbaşı alternatifleri sunma yarışında. Eski yılbaşı eğlence programlarını izlemek de güzel bir eğlence olabilir. Aç interneti, 1985 yılbaşı eğlencesi yaz, enter’a bas. Bu kadar basit.

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Christmas’ta karantina ilan edilmesi İngilizlerin kalbini çok kırdı. Boris Johnson bir daha seçim kazanamazsa bilin ki asıl nedeni bu olacak. Londra ve çevresi bir haftadır Tier 4 adı verilen risk bölgesi olarak ilan edildiğinden bu yana yeniden hayat durdu. Hele önceki gün 25 Aralık’ta yani Christmas gününde

yollarda araba dahi yoktu.

Dışarı çıkıp yürüyüş yapmak, kapalı dükkânların vitrinlerindeki Noel süslerini izlemek, meydanlara kurulmuş yalnız çam ağaçlarını seyretmek serbest.

25 Aralık bir nevi bizdeki bayramın birinci günü olduğundan her yer kapalıydı ve herkes evindeydi. Ben mahalledeki pub’lardan birini açık bulunca hemen içeri daldım. Sıcak şarap veriyor, içerisi Christmas temalı bir parti mekânı gibi tasarlanmış. Kadıncağız bir yandan sıcak şarabın içine Disaronno ister misin diye sorarken diğer yandan da dert yanıyor: “Bu yıl bittik, mahvolduk. Seneye inşallah normale döneriz. Bir seneyi daha kaldıramaz kimse.” Kahve bardağındaki sıcak şarabımı aldım, buz gibi havada ağzımdan dumanlar saçarak donana kadar yürümeye devam ettim. Zaten yürümek ya da evde oturmak dışında bir seçeneğimiz pek olmadı son aylarda.

2020, ev yılı oldu. Evde oturmanın, evden çalışmanın, evde bir şeyler yapmanın kitabını yazdık. Yılbaşında evdeyiz madem, çoluk çocuk birlikte olmanın tadını çıkaralım. Coşkumuzu, neşemizi kaybetmeyelim.

Farklı ekranlara baksak da zaman zaman, kalbimiz aynı yerde en azından.