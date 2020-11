Haftanın yenileri

Zeynep Bastık ile Anıl Piyancı, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen Pera, Ressira, yeni çalışmalarıyla gündemde; Mert Demir de “Kimim Lan Ben?”in ikinci bölümüyle orijinal bir albüme imza atıyor. Ve geçtiğimiz haftaların en fazla izlenenleri arasında iki şarkı sürpriz yaptı: Turgut Raviş’ten “Seviyorum Desem” ile Berfin Mis&Enfo’ya ait “Hepimizi Tanır İstanbul”









Ezhel’in, Kelvyn Colt ile düeti “Link Up” geçen haftanın en popüler yeni şarkılarındandı. Hem Türkiye hem Almanya hem de Avrupa çapında çok sayıda dinleyicisi olan Ezhel’in etki alanını Türkiye dışına taşıma çalışmalarına bir süredir tanıklık ediyoruz. Devamı da gelecek. Bu şarkıda Ezhel, daha önce hiç olmadığı kadar İngilizce rap yapıyor. Şarkının nakaratı Türkçe oldukça sanırım Türk dinleyiciyi de çok fazla küstürmez.

Zeynep Bastık ile Anıl Piyancı, bir yıl kadar önce ilkini yaptıkları “Bırakman Doğru Mu” düetine bir devam şarkısı hazırladı. Videosuyla gelen şarkıda iki sanatçının canlandırdığı karakterler arasında gergin ortamlar/dramlar var. Valla sabırlar diliyorum; bu kadar derinden gergin ilişkilerin de elbet bir keyfi olmalı (herhalde).

Bu haftanın trap altyapılarıyla şarkı yapan popçusu Sinan Akçıl oldu. “Bye Bye” adlı şarkı hafiften arabesk-trap olmuş. “Trapesk” gibi bir şey. Güzel stream alıyor şu anda.

Gökhan Türkmen “Romantik” adlı albümünü geçen cuma yayınladı. Türkmen’in rock soundundaki parçalarını, müziğini ve sözlerini her zaman dürüst ve nitelikli bulanlardanım. Keşke indie/rock/pop unsurlarını bu kadar iyi bir araya getiren daha çok sanatçı olsa.

Rock demişken, Pera, son dönem her hafta yeni bir şarkı yayına veriyor. Bu son şarkının adı “Bittim Ben”. Rock giderek unutulan bir türe dönüştü maalesef. Pera bu dönemde çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Bilmem farkındalar mı?

Ressira, geçen hafta gelen “Zoru Başar” adlı şarkısıyla bir süredir devam eden romantik şarkılar dizisine yeni bir halka ekledi. Türkçe rap’in standart kalıplarına yeni renkler katmaya çalışan bütün sanatçıları ilgiyle izliyorum.



Mert Demir: “Kimim Lan Ben?”









Mert Demir’in bu cuma çıkan yeni EP’sinin adı “Kimim Lan Ben? Part 2”. Hemen fark ettiğiniz gibi bu albümün aynı adlı bir de “Part 1”i, yani ilk bölümü var; eylül ayında yayınlanmıştı. Demir’in bu iki albümünün devamı da gelecek anlaşılan. 2021’de 22 şarkılık bir yeni albümün daha yolda olduğu basın bülteninde belirtilmiş. Mert Demir’in sözleri ve besteleri yanında düzenlemeleri de kayda değer. “Rihanna”, “Benim Suçum Günahım Ne?”, “Ya Mert”, “Hiçbir Işık Yok”, “Tuz” hepsi belli bir bütünün parçaları olarak albümdeki yerlerini alıyor. Bu da iki albümlük çalışmayı, önceden yayınlanan single’ları bir araya getiren albümlerden farklı olarak kendine has bir tür konsept albüm olarak görmemizi sağlıyor. Mert Demir’in düzenlemeleri Emir Ural’a ait. Yeni nesil alternatif/R&B düzenlemeler ve vokaller mesela “Rihanna”da hakikaten büyüleyici ve yenilikçi bir uyum içinde. “Ellerimde Patladı Bomba”nın rock tadındaki beat’lerini, “Ya Mert”in sample’larını ve deneyselliğini sevdim. Mert Demir şu günlerde karşınıza çıkabilecek en orijinal albüme imza atıyor. Kulak vermekte fayda var.



İki sürpriz



Geçtiğimiz haftaların en fazla izlenen videoları arasında iki şarkı tabiricaizse sürpriz yaptı. Biri söz ve müziği Turgut Raviş’e ait “Seviyorum Desem” adlı parçaydı. Raviş grubu “Güzel Kadın” adlı ilk albümünü 2015’te yaptı. Geçen hafta yayınlanan yeni şarkı uzun sayılabilecek bir aradan sonra geldi ve YouTube Türkiye trending videolar arasında ilk sıraya kadar yükseldi. Şarkının başarısına sürpriz dememin nedeni uzun zamandır rock formatında bir şarkının başarılı olamaması. Bugün rap, trap, pop, elektronik unsurlar taşımayan şarkıların şansı az. Bu cuma yeni şarkı da yayına girdi: “Güle Güle Sevgilim” adlı şarkının söz ve müziği Turgut Raviş’e ait. Vokallerde Utku Çılgın var. İkinci sürpriz “Hepimizi Tanır İstanbul” adlı şarkı. Berfin Mis&Enfo’ya ait şarkı hip hop formatında. Her iki şarkı da YouTube trending listesinde yer alıyor halen. Açıkçası ünlü bir isme ait olmayan bir şarkının çıkmadan önce ne kadar sevileceği, ne kadar dinlenme alacağı, radyolarda ne kadar çalınacağı çoğu zaman meçhul. Sanırım tek belirleyici hayranların ne kadar örgütlü olduğu. Videonun YouTube prömiyeri sırasında ilk dakikalarda her şey belli oluyor. O ana kadar bilmek zor.