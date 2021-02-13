Sevgililer Günü şarkıları rap, pop, rock demeden her türde yağmaya başladı. Klasik pop, dizilerde tanınanların yanında arabesk tipi aşk şarkıları fazla ilgi görüyor günümüzde.





14 Şubat vesilesiyle Sevgililer Günü şarkıları yayınlamak pop müzik âleminde bir gelenek halini almış durumda. Bakıyorum Türkiye’de de pek çok sanatçı, bugüne dair aşk şarkıları yayınlama yarışında. Acı şarkılar, dertli şarkılar, atarlı şarkılar… Yüzde 90’ı muhtelif tempolarda eski sevgiliye atarlı aşk şarkısı; kalan yüzde 10’u da terk edildim işte temalı muhtelif acılık tonlarında şarkılardan oluşan Türk popunun Sevgililer Günü’ne özel aşk şarkısı girişimleri bana biraz komik geliyor. Şarkıların, sıradan bir günde yayınlanacak aşk şarkılarından bir farkı pek yok. Türkiye’de iyi bir aşk şarkısı, daha da iyi üzen bir aşk şarkısı demek! Az sayıdaki mutlu aşk şarkısı da aslında eski sevgiliye yönelik, “Bak ne kadar mutluyum beni kaçırdığın için acından öleceksin” temalı, pasif agresif “laf sokmalı” çalışmalar.

Şarkı sözlerinde özellikle erkeklerin aşklarına karşılık alamadıkları durumlar garip. Genel olarak kahramanlar hoşlandıkları kişiler de otomatikman onlardan hoşlanmak zorundaymış gibi davranıyor. Söz yazımı ve şarkı hikâyeleri genellikle bu temada yoğunlaşıyor ve bu durumu normalleştiriyor. Aşk eşittir sizden hoşlanmayan ve hayır diyen birine yönelik bitmeyen tacizler ve rahatsız edici davranışlar şeklinde gelişiyor olaylar.

Davranış bozukluğu

Bu davranışın aşk şarkıları aracılığıyla çoğaltılıp yüceltilen bir tür davranış bozukluğu ya da tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Abartıyor olabilirim, ama abartmak için pek çok nedenim var. Neticede kadın cinayetlerinin devamlı gündem olduğu bir ülkede bu tip şarkıların yangına körükle gitmediğini kimse iddia edemez. Çünkü karşılıksız aşk şarkılarda erkek kahramanlara çok acayip aşırılıklar yaptırabiliyor.

Her neyse bu yıl bizdeki Sevgililer Günü şarkıları rap, pop, rock demeden her türde yağmaya başladı. Klasik pop tipi aşk şarkıları, dizilerde tanınan aşk şarkıları yanında arabesk tipi aşk şarkıları giderek daha fazla ilgi görüyor günümüzde. Bunların yanında Türkçe rap, romantik şarkılar bakımından zenginleşmeye başladı. R&B ağırlıklı hip hop müzikler ve bu şekilde anlatılan hikâyeler, popüler müziğimize daha renkli hikâyeler kazandırma yolunda. Tek tek şarkı şarkı örnekleme yapmayacağım; çünkü herkesten hak ettiği şekilde bahsedemeyeceğim bir yazı olur bu. Dünya piyasalarında ise istisnalar dışında daha çok “teen” düzeyde büyük hit yaratıyor.

Tam 14 Şubat’ta

Bizdeki farklı bir uygulama tam 14 Şubat’ta yayınlanan şarkılar… Amerika, Japonya, Güney Kore, Brezilya, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya gibi büyük pazarlarda bu tip şarkılar birkaç gün önceden yayınlanıp dinleyiciye şarkıya ulaşma ve içselleştirme şansı verilirken bizdekilerin neredeyse tamamı 14 Şubat sabahı yayınlanmak üzere bekliyor. Bu strateji ne kadar doğru çok emin olamıyorum.

Sevgililer Günü’ne dair bir diğer uygulama da sanatçıların daha önceden yayınlanmış aşk temalı albümlerini bir veya iki yeni şarkı ekleyerek özel edisyonlar olarak yeniden piyasaya çıkarması. Dua Lipa’dan James Bay’e bu sene pek çok isim bunu yapıyor. Müzik sektörü pandemiden dolayı en kötü yılını geçirirken bir yandan da Sevgililer Günü’nde bir canlılık yakalamak peşinde.



Yeni şarkılar ve albümler



Aydilge ve Birol Namoğlu, “Parmak İzlerin” adlı şarkıyla bir araya geldi bu hafta. Birol Namoğlu ve Gripin bir dönemin en büyük rock balatlarına imza atmış bir isim. Unuttuğumuz bu soundu hatırladık. Türkçe rock’ın geri dönüşünü merakla bekleyenlerdenim.



Arabesk vokali Veysel Mutlu, rapçi Azap SG ile Sevgililer Günü düeti yapıyor. Şarkının adı “Zararın Var”. Arabesk ve rap çok tutan bir formül Türkiye’de ve bu tip işlerin devamı gelecektir. Pek çok örnek var. En yakını önceki hafta yayınlanan Tuğçe Kandemir-Eypio iş birliği: “Seni Öptüğüm Sokak”.

Kamufle ve Allame, “Haline Yan” adlı şarkıda bir araya geldi bu hafta. Eleştirel bir bakışa sahip alaturka ağırlıklı bir rap şarkısı. Türkçe rap modern ve geleneksel türlerden etkilenerek ve kendine uyanları alarak yoluna devam ediyor. Seksist ifadelerden de kurtulursak çok daha iyi olacak sanki.

The Vaccines, yeni bir şarkı yayınladı. Oldukça yumuşak neredeyse gitarsız bir şarkı. Alternatif rock, indie rock gibi türleri özlüyoruz doğrusu. Sadece rap, trap, pop bir yere kadar.



Rita Ora, David Guetta ve Imanbek iş birliği “Bang”, bu hafta herhalde dünya piyasalarında yayınlanan en büyük hit adaylarından biri. Kazak asıllı Rus DJ Imanbek’in de artık süperstar DJ olmaya doğru emin adımlarla yürüdüğünün işareti.



Dua Lipa, “We’re Good” adlı yeni bir şarkı yayınladı. Şarkı “Future Nostalgia” albümünün “Moonlight Edition”ında yer alıyor. Bu albüm Sevgililer Günü için allanıp pullanıp yeniden yayınlanan albümlerden.



Contra, “Gittin Gideli” adlı bir şarkı yayınladı. Bossy, “Sevgililer Günü” adlı bir parça yayınladı. Sefo, “İhtiyacım Yok” adlı yeni bir aşk şarkısı yayınladı. Rapteki romantik dalga yükselerek devam ediyor.



Altın Gün’ün kısa süre sonra gelecek LP albümünden yeni bir single bu hafta piyasaya verildi: “Kara Toprak” pek çok kez yorumlandı ama bu yorum çok farklı; çok başarılı olmuş.