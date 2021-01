ABD başkanlarının yemin töreninde sahneye çıkan sanatçılar nasıl bir dönemin başlayacağının işaretidir



Inauguration, yani bir tür taç giyme seremonisi olarak adlandırabileceğim ABD başkanının yemin töreni, her seçimin ardından haber kanallarında kendine geniş yer bulur. Bu yıl daha büyük bir ilgiyle izlendi. Nedeni de dünya halklarının çekirdeği alıp televizyon karşısına çökerek, “Bakalım Trump nasıl bir iblislik yapacak, yok yok seçimle katiyen gitmez bu” diye merakla bekleyeceklerinin gayet iyi biliniyor olması. Dünya, “Güle güle Trump” diyor ama eminim sosyal medyacılar, sansasyonları sevenler, skandallara bayılanlar öksüz ve yetim. İçin için üzülüyorlar. Bu kadar malzemeyi 20 başkan toplamda vermemiştir.









Benim ilgimi çeken şey müzik. Bu törenlerde muhakkak sanatçılar şarkılar söyler, şiirler okunur. En önemlisi de ulusal marşı bir meşhur isim a capella seslendirir.

2013’te Obama’nın ikinci yemin töreninde Beyoncé seslendirmişti. Trump’ınkini tanınmayan bir isim Jackie Evancho okumuştu. Biden’da ise önceki gün Lady Gaga bu görevi üstlenmişti. Elbette pek çok sanatçı da konser veriyor bu törenlerde. Bruce Springsteen’den Aretha Franklin’e çok uzun bir liste var. Biden’ın seremonisinde önceki gün gene bir Demokrat klasiği olarak Springsteen sahnedeydi. Foo Fighters, Demi Lavato, Katy Perry, Bon Jovi, country yıldızı Garth Brooks (Carter’dan bu yana Reagan hariç bütün törenlerde sahneye çıkmış Brooks), Jennifer Lopez (İspanyolca) notlarımdaki isimler.

Nasıl bir dönem başlıyor?

Lafı getirmek istediğim yer şurası: Başkanların yemin töreninde sahneye çıkan sanatçılar nasıl bir dönemin başlayacağının işareti. Trump’ta sahnede tanınmamış isimler vardı. Sadece Trump’ı fanatikçe destekleyen, sadece Trump’ın dar kitlesine hitap eden sanatçılardı bunlar. Büyük starlar konumlarının doğası gereği liberal düşünceleri savunduklarından Trump’ın yanında görünmek istemedi. Cumhuriyetçi starlar dahi orada yoktu. Sadece Kanye West destekleyen büyük isimlerdendi. O da zaten sanırım önümüzdeki dönemde başkanlığa ciddi şekilde yatırım yaparak dünyanın başına yeni belalar açmaya hazırlanıyor. Trump’ı destekleyen sanatçıların sunduğu manzara içe dönük ve sadece belli bir kitleyi kucaklayabilen isimlerdi. Adeta ülkenin çağdaş değerleriyle inatlaşmanın sembolü gibiydiler.

Obama’nın iki yemin töreninde her kesimden isim vardı. Aretha Franklin, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman’dan tutun Beyoncé’den Bruce Springsteen’e Kelly Clarkson’dan Katy Perry’ye neredeyse herkes. Hepsi birer marka ve hepsinin temsil ettiği geniş kitleler ve değerler var.

Biden’ın ulusal marşını Lady Gaga seslendirdi. Bakalım ABD’de ve dünyada nasıl bir dönem başlıyor?



2021’de yıldızı parlayacak iki isim

Emir Taha: Londra’da yaşayan Emir Taha, Türkiye’de yeni yeni bir alt tür olarak tanımlanabilecek R&B’nin en genç ve güçlü temsilcilerinden. Yarı İngilizce yarı Türkçe şarkı sözleri, Türk dinleyicisine itici değil ilginç geliyor. “Huyu Suyu” 2020’nin en dikkat çekici yerli şarkılarından biriydi. “Saygı” dizisinde bir sahnede fonda duyunca hiç şaşırmadım. Bu hafta “Autopilot” adlı İngilizce yeni bir şarkı yayınladı. Emir Taha’nın EP albümü yılın ilk çeyreğinde piyasada olacak. Merakla ve ilgiyle izlediğim isimlerden.









Lil Zey: Lil Zey’i sanırım hip hop dinleyicisi gayet iyi tanıyor. Berklee Music College’da eğitim aldıktan sonra hip hop sahnesine kendine has vokalleri ve yer yer R&B’ye kayan müziğiyle taze bir giriş yapan Lil Zey, önceki hafta “1 gr eksik” adlı yeni bir şarkıyı internete koymuştu. Bu hafta videosu da geldi. Şarkının çıplak “art track video” versiyonu bile 120 bin izlenme/dinlenme aldı ki, bu özellikle yeni bir sanatçı için başarı. Lil Zey, trap-R&B çizgisinde tamamen kendine has bir yol açtı. 2021’de adını ve müziğini daha fazla duyacağız.



İki albüm



Isles, Bicep: Ninja Tune etiketiyle bu hafta yayınlanan Bicep’in “Isles” albümü “plağını alayım ben bunun” dedirten cinsten. Belfast çıkışlı elektronik ikili, albümden “Apricot”, “Saku” ve “Sundila” isimli parçaları önceden internete vermişti. Ancak hâlâ yepyeni 7 şarkı var albümde. House, garage, ambient, downtempo, psychedelic ve bunların farklı kombinasyonlarıyla ilgileniyorsanız muhakkak dinleyin.



Şeytan Odama Geldi, Palmiyeler: 2020’de hayli faaldi Palmiyeler. Neredeyse her ay bir yeni kaydı internete koyuyorlardı. “Masum Bir Kedi” ve “Aslında Galiba” bu albümden yayınlanan iki single’dı. Sonunda yeni şarkılarla dolu LP albüm de geldi. Grubun vintage gitar sound’u, bu dünyanın ve zamanın dışından geliyormuş gibi tınlayan sözleri ve sound’u aynen devam. Güneşli günleri özlediğimizi fark ettiren bir albüm.