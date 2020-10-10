Avrupa dostluğu!

Avrupa Birliği’ne bırakın tam veya yarım üye olmayı.. Onların gözünde dost bile değiliz artık. Son örneğini E. Büyükelçi Şükrü Elekdağ AB zirvesinin kararlarını yorumlarken ortaya koydu:

- AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın izin vermediği alanlarda Türkiye’nin sondaj ve sismik araştırma yapmasını yasaklıyor.

Aksi takdirde ekonomik yaptırım uygulayacağını bildiriyor.

Türkiye bu baskılar üzerine Oruç Reis ve Yavuz sondaj gemilerini limana çekiyor. Mavi Vatan projesi rafa kalkıyor.

AB Türkiye’ye resmen düşman muamelesi yapıyor. İlginçtir... AB merkezlerinden bir yandan da hâlâ Türkiye günün birinde AB’ye üye olabilirmiş havası yayılıyor.

Neden böyle bir hava basmaya gerek duyuyorlar? Büyükelçi Onur Öymen’in tespiti:

- AB ilişkiyi tamamen keserse baskı yapamaz. O yüzden bir yandan da Türkiye’ye gelecek için umut vermeye devam ediyor.

İlişkiler neden bu noktaya geldi? Hatayı iki tarafta da aramak lazım.



İBB’nin kreşleri





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son günlerde en önemli icraatı 15 adet çocuk etkinlik merkezinin (kreş) açılması oldu.

Geçen hafta törenle hizmete giren bu kreşler görece fakir semtlerde; Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Selimpaşa, Sultanbeyli ve Sultangazi’de açıldı.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’tan aldığımız bilgiye göre... Bu çocuk merkezlerine 78 okul öncesi öğretmeni, 10 psikolog,4 sosyal hizmet uzmanı, 4 psikolojik danışman, 1 gıda mühendisi, 36 çocuk gelişim ve eğitim elemanı, titiz inceleme ve araştırmalardan geçirilerek alındı.

Sözü geçen kreşlerden yaklaşık 0- 6 yaş arası 1500 çocuğun yararlanacağını, hedefin 5 yılda 1500 kreş açılması olduğunu öğrendik. İBB daha önce hiç kreş açmamış. Bunlar ilk tesisler. Büyük ölçüde bağışlardan yararlanmış İBB bu kreşleri açarken. Kreşlerden şehit, gazi ve çok fakir aile çocukları ücretsiz yararlanacak. Diğer aileler maddi durumlarına göre ayda 690 veya yüzde elli indirimle 345 lira ödeyecek. Eğitimde başarının büyük ölçüde okul öncesi eğitime bağlı olduğunda uzmanlar birleşiyor. Belediyenin bu hizmeti o açıdan önemli. Bu çabaya destek olalım.



DOPDOLU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin dolu uyarısı üzerine vatandaş alarma geçti. Otomobili kıymetli olanlar garajdan dışarı çıkarmadı. Kapalı garajı olmayanların kimi aracını AVM’lerin garajlarına bıraktı. Kimi karton parçalarıyla örttü. Bir ilahiyat fakültesi bahçesinde otomobilini önce kartonla örtüp üzerine de büyük bir Türk bayrağı seren görevliye Hüseyin Antika adlı vatandaş haklı tepki gösterdi. O kadar ki sonunda o görevli bayrağı toplayıp geri götürmek zorunda kaldı.



Kırklareli Valisi kapalı pazar alanlarını otomobil sahiplerine açarak güzel bir jest yaptı.



Peki beklenen dolu yağdı mı? Yağmadı.



İlginçtir... İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen yağışlardan önce bir mesaj geçerek:



“Kuvvetli yağış riski var ancak dolu riski görünmüyor” şeklinde açıklama yapmıştı. Onun dediği çıktı.



EVLEK



Hollanda hükümeti, evlerinden çalışanların, evin ısıtılması, su tüketimi, tuvalet kâğıdı, çay - kahve vb. giderlerinin arttığını dikkate alarak, devlet memurlarına ayda 360 euro ek ödeme yapmaya başladı. Özel sektör işverenlerine de benzer ödemeleri yapması için çağrıda bulundu. Türkiye’de benzer ödeme neden düşünülmesin!



KUR





ABD Başkanı Donald Trump şu tehdidi geçen yıl iki kez savurmuştu:

- Türkiye Kürtleri vurursa ekonomisini mahvederim.

Sonra da eklemişti:

- Daha önce de yaptım..

Ne zaman yaptı? Papaz Bronson’u Türkiye teslim etmeyince dolar 7.27’ye çıkıvermişti. Papaz gidince düştü.

Türkiye’nin böyle dostları var! İstekleri yerine gelmeyince döviz kurunu pompalıyorlar.

Dünya finans muslukları ellerinde çünkü.

Bugünkü istekleri nedir?

Akdeniz’den Azerbaycan’a, Kıbrıs’tan Ayasofya’ya... O kadar çok talepleri var ki...

O yüzden düşünerek atmamız gerekirdi adımlarımızı.

Karşımızda küresel çete var çünkü.



İYİLİK



İyi Parti iki hafta önce kongresini yaptı. Kongrede delegelere “Bu isimlere oy vermeyin” diye bir liste dağıtıldı. Listedeki isimler:

“Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel, Berna Biçer ve Aydın Sezgin” idi.

Bu kişiler, iktidarı sert eleştiren kişilerdi. Listeyi kim hazırlamıştı peki? Kuşkular Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın üzerinde toplandı. Kurultay sonrasında 18 milletvekili Genel Başkan Meral Akşener’e başvurarak Koray Aydın’a yönetimde tekrar görev vermemeye çağırdı. Meral Akşener ise Koray Aydın’a yönetimde yine aynı görevi verdi. Böylece parti iki kanada ayrıldı. Bir tarafta 18, diğer tarafta 20 milletvekili kaldı.

AKP ile yakınlaşmaya karşı duranlar ile sıcak bakanlar ayrıştı.

Sonuç muhalefeti zayıflattı, iktidar cephesini rahatlattı.

PAPAĞAN



Olacak şey değil ama oldu. İstanbul’da ağaçlarda yeşil papağanlar görülüyor artık. Fenerbahçe Orduevi civarında bir papağan sürüsü bile görülmüş. Tropik kuşlarının İstanbul’da işi ne? İki tahmin var:



- Kaçak olarak Türkiye’ye getirilen ve gümrükte yakalanan papağanlar genellikle doğaya salınıyor.



- İkincisi... 1996 yılında TEM otoyolunun Kavacık - Beykoz kısmında papağan taşıyan bir kamyonet devrilmiş, yüzlerce papağan dağılan kafeslerden uçup gitmişti. Bunların ürediği sanılıyor.



Papağanlar yemek artıkları ile kedi ve köpek mamalarının bol bulunması yüzünden İstanbul’u sevmişler. Sayılarının 5 bini bulduğu söyleniyor.



Orman alanlarına girerlerse zararları dokunabilirmiş. Falan da... Rantiyeler kadar zararlı olacaklarını sanmıyoruz.