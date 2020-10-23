Bodrum’un Arka Yüzü

Yoksa siz dünyaca ünlü güzide tatil beldemizi beyaz “Bodrum Evleri”yle süslü püslü, lacivert renkli koylarıyla ışıltılı şıkırtılı, ünlü gece kulüpleriyle eğlencenin doruğunda bir yer mi sanıyordunuz? Bodrum’un bunlardan ibaret olduğunu düşünen büyük yanılgıya düşer. Siz bir de Bodrum’un arka yüzünü görün diye bir giriş yapmak istedim, çünkü bence gerçekten eğer bugüne kadar görmediyseniz, Bodrum size bilinmeyen bu yüzüyle büyük bir sürpriz yapacak, emin olabilirsiniz…

Bodrum pek tabi ki o kadar güzel bir yer ki, bu güzelliği tarih boyunca buraya yerleşen tüm medeniyetlerce tescillenmiş. Tarihin babası Halikarnassos’lu Heredot’a göre “kalkanlarına kulp yapan ilk topluluk” olan; dünyanın ilk coğrafyacısı Strabon’a göre “hayatını korsanlık yaparak kazanan”; büyük edebiyatçı Homeros’a göre, “Troyalıların yanında tarihin ilk işgaline karşı koymak için savaşa giren” müttefik Leleg’ler Bodrum’un kayıtlarda adı geçen ilk haklı olarak biliniyor.

Troya savaşında Lelegler’in şehri Pedasa, Helen başkomutanı Aşil tarafından yok edilmiş. Bunun üzerine Lelegler daha güneye göç ettirilmiş ve bugünkü bodrum yarımadasına yerleşip yeni Pedasa’yı burada kurmuşlar. Lelegler aynı zamanda taş ustası, kendilerine ait bir yöntem kullanarak kuru taş duvarlarla sekiz ayrı tepe üzerine inşa ettikleri yerleşim birimlerinde yaşamlarını sürdürmüşler.

Leleglerden günümüze kalan bu tarihi miras, bugün Bodrum’un tepelerinde, zeytin ağaçlarının arasında bizleri bekliyor. 2016 yılında Bodrum Ticaret Odası’nın katkılarıyla işaretlenerek kullanıma açılan Leleg Yolu, kültür mirası olmasının yanında Bodrum’da doğa ve tarih severler için farklı bir aktivite imkanı sunuyor. Leleg Yolu, birbirine bağlantı yollarıyla bağlanan parkurlardan oluşuyor ve toplamda bağlantı yolları ile 185 km.lik bir uzunluğa ulaşıyor. Bu yollar içerisinde görülebilecek Pedesa antik kenti, Gebe Kilise gibi yapılar ve taş ustası Leleglerden günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış taş duvarlar sizi antik çağlara götürüyor.

Bu yolu kendiniz yürüyebileceğiniz gibi, bir rehber eşliğinde yürüyüp hem tarihini dinleyebilir hem de günü ulaşımın yalnızca arazi aracı ile mümkün olduğu, şahane bir gün batımı noktasında noktalayabilirsiniz. Biz bu keşiflerimizde Bodrum’un tarihi, coğrafyası ve kültürel mirasına hâkimiyetinden çok memnun kaldığımız Ibex Adventure Club’la yola çıktık. Kendileri bu yolculukta sizlere Leleg Yolu rotasına ek olarak Bodrum Yarımadası’nda yer alan volkan kraterini, piramit mezarları, Buzul çağından kalma hurma ağaçlarını bile anlatabilir.

Ya da “ben günüme biraz da macera katayım” derseniz, bu rotayı bu işe özel profesyonel bisikletlerle yapar ve eşsiz bir deneyimi cebinize koyarsınız. Biz bu alternatifi Cycle Turkey ekibi sayesinde öğrendik ve deneyimledik. Tabi burada ekipmanların iyi ve bakımlı olması, rotaya olan hakimiyet, güvenlik koşullarının sağlanması gibi birden fazla dikkat edilmesi gereken kriter var ve Cycle Turkey ekibi bu konuda eksiksiz bir deneyim sunuyor.

Peki bisiklet parkurunda pedal çevirirken neler görüyorsunuz? Çam ormanlarının içerisinde pedallarken mis gibi çam kokusu, Leleg yollarında pedal çevirirken yüzlerce yıllık gümbetler, yemyeşil vadiler ve zeytin ağaçları ve hatta araba yoluyla göremeyeceğiniz eşsiz yarımada manzaraları. Bu arada bisiklet denince gözünüz korkmasın, bisikletler siz pedal çevirirken e-bike özelliği ile size destek oluyor, zaten bununla birlikte yolculuğun içerisinde bir anda kendinizi Kargıcak Koyunda denize girerken, sonra yarımadaya tepeden bakarken ve sonraki durakta Etrim köyünde yüzyıllık kilimlerin fotoğrafını çekerken buluyorsunuz. Bu sıradaki yakılan kaloriler de bu deneyimin hediyesi.

Ne kadar zaman ayırmalıyız?

Leleg yolu’nu yürüyerek tamamlamanın 5 gün sürdüğü bilgisini aldık. Tabi bisiklet veya araçla gidilmesi durumunda zamandan da tasarruf edeceksiniz. Biz yukarıda saydığım deneyimi tam iki günlük bir rota ile tamamladık.

Ve tabi tarih ve doğa severler olarak Bodrum’a gelmişken, dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnasos Mozolesi ‘ni, Bodrum denince akla gelen önemli isimlerden biri ‘’sanat güneşimiz’’ Zeki Müren’in Evi ‘ni, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi ‘ni de ziyaret etmeyi unutmayın.

“Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, sanma ki geldiğin gibi gideceksin, senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını Bodrum’da bırakıp gittiler.” Demiş Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı. Bu alışılmışın dışında deneyim ile biz de aklımızı Bodrum’da bırakıp döndük, darısı sizlerin başına..

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