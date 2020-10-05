Çirkince mi? Yok yok Şirince



Hani 2012 yılında uzunca süre dünyanın sonundan bahseder olmuştuk hatırlar mısınız?

Hatta Maya takvimine göre “Kıyamet kopacak, dünya yerle bir olacak, ama kıyamet yalnızca tek yere uğramayacak” iddiası vardı ya, o zaman sözü geçen o yer tüm dünyada ismini bir anda duyurmuş, tanınır olmuştu. Hatta durun size biraz daha magazin, Tom Cruise bile o tarihte buraya rezervasyon yaptırmıştı hatırladınız mı?…

Heh, evet evet Şirince.

Kıyamet kopar kopmaz bilemem ama kopmadan nasıl bir yer göreyim diye merak edip o zaman ben de gitmiştim ama açıkçası pek de beğenmemiştim.

İşte gezerken ya bir bilenle gideceksin ya da gitmeden dersini iyi çalışacaksın. Yoksa adı gibi Şirince’yi eski adı gibi Çirkince görür geri dönersiniz. Asıl keyif için meğerse köyün kuzeyine çıkmak gerekiyormuş. Çünkü yukarıda restore edilmiş konaklar ve rum evleri var, pansiyon ve restoran olarak hizmet veriyorlar.

Şirince eski bir Rum köyü, 20’li yıllarda mübadele ile o zaman köyde yaşayan 1800 hane Rumeli’ne giderken, Rumeli’nden de Şirince’ye 4-5 bin Rumeli Türkü gelmiş. Sonrasında ise Kavala’nın Müştiyan Köyü ile Şirince kardeş köy olmuşlar. Yıllar yılları kovalamış, üzerine 100 yıl geçmiş. 2005 yılında ise köyde mübadeleyi gören ve hala hayatta olan 4 kişi varmış.

Bu gördüğünüz ise şampanya gibi görünse de aslında mürver şurubu, buranın ünlüsü. Hoş geldin içeceği olarak veya kahvenin yanında ikram ediyorlar. Bölgede yetişen mürver otundan yapılıyor ve soğuk algınlığına birebir olduğu söyleniyor.

Burası ise Nişanyan Hotel, hem bu bölgenin turizme kazandırılmasına sahiplerinin öncülük etmeleri ile biliniyor hem de bir butik otel ve mutfağı otel dışından ziyaretçilere açık. Kahvaltı açık büfe değil ve bununla birlikte çok zengin; -pişi, mücver, gözleme ki bunlar tazeliği ve lezzetiyle benim favorilerim oldular-, ayrıca çeşit çeşit reçeller, erik şurubu ile dolu dolu bir kahvaltısı var. Terasından harika şirince manzarasını seyredebilir, geniş bahçesinde gezebilir ve köy evinden daha alafranga bir dekorasyonu olan köşkün katlarını da gezerek keyifli vakit geçirebilirsiniz…

Yemekler yendiyse manzara güzelce hafızalara kazındıysa, hadi bakalım biraz hareket zamanı…

Aşağıya doğru yola koyulurken Mehmet Abi ile karşılaşıyoruz. Köyde eskiden her evin bir atı varmış, şimdilerde ise yalnızca bir tane…

Mehmet Abinin evi çok tepede olduğu için atından vazgeçmeyen tek kişi olarak kalmış…

Mehmet abi ile biraz sohbet ettikten sonra yola devam ediyoruz. Taş yollardan evlerin arasında dolaşa dolaşa 15 dakikada aşağı iniyoruz.

Yalnız burada önemli bir uyarı yapmak isterim ki, ayağınıza lastik tabanlı bir ayakkabı yoksa Arnavut parkeli yolda yokuş aşağı inmek zorlayabilir, çünkü taşlar biraz kaygan.

Gelelim şimdi de çarşıda neler yapılır konusuna. Şirince’nin meyve şarapları pek ünlü. Hatta bu yıl pandemi nedeniyle yapılamasa da her yıl Ekim ayının ikinci pazarında bağbozumu festivali düzenleniyor.

Ayrıca köy çarşısına indiğinizde her yerde bolca görecekleriniz ve alabilecekleriniz;

Kumda kahve

Doğal sabunlar

Köylünün kendi ürettiği ürünler tarhana, süt reçeli vb

Kantaron yağı

Ne kadar zaman ayırmalıyız?

Şirince eğer zamanınız kısıtlı ise rahatlıkla günübirlik gezilebilir, bununla beraber bu bölgede diğer görülebilecek güzellikleri rotanıza eklemek isterseniz, bir gece kalmak iyi bir fikir olabilir ki o zaman konaklama için buradaki Rum evlerinden restore edilmiş otellerden birinde geceleyip civarı da gezebilirsiniz.

Şirince’ye nasıl gidilir?



İzmir’den arabayla ulaşım durumunda yol 1,5 saat sürüyor ve 85 km. Arabasız gelecekler için önce otobüs, tren ya da İzban ile önce Selçuk’a ve oradan da Şirince minibüslerle ulaşım mümkün.

Bir de son olarak görmeden dönmeyin

Hıristiyanların hacı olmak için geldikleri kutsal ziyaret yeri, Meryem Ana’nın evi (giriş 15 tl, öğrenci ücretsiz)

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın da içinde olduğu Efes Antik Kenti (giriş 100 tl, müzekart geçerli)

Otomobil tutkunlarının muhakkak görmesi gereken, Türkiye'nin en büyük otomobil müzesi olan Key Museum Otomobil Müzesi (giriş 30 TL, Pazartesi-Salı kapalı)

Tamamıyla bilime adanmış bir köy, Nesin Matematik Köyü.

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