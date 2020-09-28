Siz hiç “Düğmeli Ev” gördünüz mü? O zaman haydi Ormana!

Antalya’nın kavurucu yaz sıcağından kaçıp “Ah artık biraz serinlik lütfen” diye araştırdığım bir gün çıktı karşıma Ormana. Ormana da neresi, ne kadar farklı bir isim, nerededir nasıl gidilir diye araştırırken bir de Düğmeli Evler eklendi üzerine. E tabi bir gezgini besleyen doymak bilmeyen merakı, durur muyum hiç, hemen düştüm yola.

Yıllardır Antalya’da yaşıyorum, bu kadar zamandır nasıl böyle bir kıymeti keşfetmemiş olduğumun şaşkınlığı ve heyecanıyla başladım gezmeye. İyi ki de gitmişim. Bana sorarsanız yolu Antalya yakınından geçen herkesin, rotasına eklemeye değer güzellikte bir kültür hazinesi burası.

Düğmeli Evler, Antalya’nın İbradı ilçesinde Ormana ve Ürünlü Köyleri’ne özgün bir mimari yapı. Toroslar’da 1300 metre rakımda ve yeşillikler içerisinde yer alıyor.

Düğmeli evlerin özelliği, yapılırken harç veya çimento gibi herhangi bir malzeme kullanılmadan yapılması. Peki, o zaman nasıl ayakta durabiliyor? Sorusu geliyor akıllara. Bu evlerin iskeleti dikey ve yatay tahtaların birbirine düğme iliklenir gibi kitlenmesi ile hazırlanıyor ve duvarları ise bu iskelet arasına yığma taştan oluşturuluyor. Bu teknik kullanılırken duvardan taşan tahta iskelet uçları, düğme gibi bir görüntü oluşturuyor ve bu özelliğiyle bu evlere Düğmeli Ev adı veriliyor.

Aynı zamanda bu evlerin bir özelliği de bu bölgedeki Sedir ağaçları kullanılarak yapılması. Bu çok dayanıklı ağaç, endüstriyel boya kabul etmemesi nedeniyle ham haliyle kullanılıyor. Evler geleneksel olarak iki katlı ve yöresel diliyle şahnişinli yani bizlere göre cumbalı yapısıyla tam bir görsel şölen. Ve el işçiliği ile hazırlanan kapıları da en az evler kadar güzel ve özel.

Bugün köyde 300 civarında düğmeli ev olduğu söyleniyor, bu evlerin henüz 50 kadarı restore edilebilmiş ve edilmeye devam ediyor. Ayrıca, bazıları pansiyona çevrilen bu evler, turizme de katkıda bulunuyor.

Ormana girişinde “doğdukları köyü unutmayanların köyü” yazısı karşılıyor sizi. Bunun nedeni, günümüze dek köyün büyük şehirlere ciddi sayılarda göç vermesi. Bu ailelerden biri de Özgüven Ailesi . Kökeni bu köy olan aile, uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra, tarihi düğmeli evleri turizme kazandırmak ve köyde istihdam yaratmak hedefi ile köylerine geri dönmüş ve Ormana Aktif projesini hayata geçirmişler. Ben bu proje içerisinde restore edilip günümüze kazandırılan Berberoğlu Konağı’nı ziyaret ettim ve kendileri ile burada sohbet etme şansı yakaladım. Burası hem bir butik otel hem de restoran. Aynı zamanda organik ürünler yetiştirip hasadını yapıyor ve pekmez-yumurta gibi ürünlerini de satışa sunuyorlar. Fiyatları da gayet hesaplı. Odun ateşinde pişen ve beyaz un kullanılmadan hazırlanan pideleri ise gezerken acıkan karınlara ziyafet sunuyor.

Yine restore edilen tarihi evlerden biri de Karatay Konağı. Bu konağı diğerlerinden farklı kılan özelliğinin ise meşhur Cemalım türküsünün burada ağıt olarak yazılmış olduğu bilgisini alıyor ve gezmeye devam ediyoruz.

Ne kadar zaman ayırmalıyız?

Düğmeli evler eğer zamanınız kısıtlı ise günübirlik gezilebilir, bununla beraber bu bölgede diğer görülebilecek güzellikleri rotanıza eklemek isterseniz, Ormana Köyü’nde geceleyip iki tam gün gezmek iyi bir fikir olacaktır. Konaklayacağınız konağa girdiğinizde sizi etkisi altına alacak Sedir ağacının kokusu ve otantik dekorasyon ile kendinizi tam olarak ortama uyum sağlamak sizce de kulağa hoş gelmiyor mu?

Düğmeli Evlere nasıl gidilir?



Ormana Köyü Antalya’nın İbradı ilçesinde yer alıyor. Antalya’ya 170 km, Manavgat’a ise 60 kim uzaklıkta. Antalya merkezinden arabayla yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Gidiş yolu ve yol üzerindeki manzaralar da size yolun ne kadar sürdüğünü hissettirmeyecek kadar keyifli.

Araçla gelirken önce Antalya-Manavgat yönüne devam edip, daha sonra Manavgat-Konya yoluna devam ediliyor. Bu karayolu üzerinde önce Akseki sonra da Ormana Köyü tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Araç dışında, Antalya Otogar’dan kalkan İbradı minibüsleriyle de ulaşım mümkün. Havalimanından, direkt İbradı’ya giden araç bulunmuyor ancak metro ile Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geçip yine otobüslere binebilirsiniz.

Bölgede diğer gezilecek yerler

Sadece köy içi değil, çevresinde yer alan mağara ve yaylalar da doğayı sevenlere bir cennet sunuyor. Burası aynı zamanda antik çağlarda bölgede önemli bir şehir olan Eryma Antik Kenti üzerine kurulu. Aynı zamanda Selçuklu döneminde tarihi kervan göç yolları da buradan geçtiğinden döneme ait kervansaray kalıntıları yer alıyor.

Altınbeşik Mağarası

Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası Ormana Köyü’ne 7-8 kilometre uzaklıkta. Altınbeşik Mağarası yalnızca yaz ve sonbahar aylarında ve 18:00’e kadar ziyaret edilebiliyor. Kış ve ilkbaharda mağara tamamen suyla doluyor. Açık olduğu dönemde ise ilk 400 m tekne ile gezilebiliyor.

EYNİF YAYLASI

Yaylada doğada özgür gezen Yılkı atlarını görebilirsiniz. Rivayete göre Osmanlı süvarisi atlar cumhuriyet döneminde doğaya bırakılmışlar ve vahşi yaşam koşullarına alışmışlar.

1100 YAŞINDAKİ KESTANE AĞACI

Köyün çok yakınında karşınıza çıkacak Arapastı Kestanesi’ni de rotanızdaki fotoğraf noktalarına ekleyebilirsiniz.

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