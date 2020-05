Krizi ilk eSpor fırsata çevirdi

Koronavirüs günlerinin en popüler ifadelerinden biri krizi fırsata çevirmek. Dünyada statükoyu temelinden sarsan bu salgın, birçoğunun önceden burun kıvırdığı bazı olguların onların gözünde değer kazanmasına yol açtı. Elektronik spor da bu olgulardan biri.

Ulusal ve uluslararası tüm spor müsabakalarının askıya alındığı bu dönemde mesela FIFA, eNations Cup’la (elektronik uluslar kupası) profesyonel sporcularla esporcuları bir araya getirdi. NBA’deki gururumuz Cedi Osman, Red Bull Gaming Ground @HOME’da şansını denedi. Ayhancan Güven’in yarıştığı Porsche Mobil 1 Supercup serisi tamamen dijitale döndü. Red Bull Chess Masters Satranç Turnuvası da hem elemelerini hem de final masalarını çevrim içine taşıdı. Yapılan araştırmalar eSpor ekonomisinin yüzde 60’a yakın büyüdüğünü ve büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Futboldan basketbola, motor sporlarından NBA’e birçok kulüp, dijitalde kendi tezahürünü yaratıyor. Türkiye’de de durum bu.

Dünyadaki online popülasyon 4 milyara, oyuncu sayısıysa 2.5 milyara yaklaştı.

Geçen yıl Forbes’un yaptığı derecelendirmede eSpor takımı Cloud9, 310 milyon dolarlık değeriyle gözleri faltaşı gibi açmıştı.

Kanada’da gerçekleşen The International 2019 büyük finali de nefes kesen bir mücadeleye sahne olmuş; galip takım Team OG, şampiyon olarak 15 milyon dolar ödül kazanmıştı. Bakalım eSpor dünyasında neler dönüyor:

Türkiye, FIFA eNatIons Cup’ta

FIFA’nın ‘Stay and Play’ (Evde Kal ve Oyna) sloganıyla düzenlediği FIFA eNations Cup’a 43 ülke katılıyor. A Milli Takım oyuncuları ile eSpor Milli Takım oyuncularını aynı takımda bir araya getiren turnuvada Türkiye, B Grubu’nda Romanya, İsrail ve Mısır’la karşılaştı. Merkez Bölgesi’nde mücadele eden Türkiye’yi A Milli oyuncularımız Oğuzhan Özyakup’la eSporcular Kaan Ayhan, İsmail ‘Isopowerr’ Can Yerinde’yle Mert Altıntop temsil etti. Türkiye, turnuvada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak grubunu 3. sırada tamamladı.

Cedi Osman da kayıtsız kalamadı

NBA’deki gururumuz Cedi Osman da ünlü eSporcu Berke ‘Thaldrin’ Demir’e karşı ‘League of Legends’ta 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okudu. 1v1 maçlarında Thaldrin 3-2 üstünlük sağlarken, 5v5 maçındaysa

Cedi Osman’ın takımı kazandı.

Ayhancan Güven zirvede YARIŞIYOR

Motor sporlarındaysa yarış sayısı çok daha fazla. Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından, Ayhancan Güven’in de yer aldığı ‘Real Racers Never Quit’ (Gerçek Yarışçılar Asla Bırakmaz) yarış serisinde Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları dijital direksiyonunun başına geçiyor. Seride Ayhancan bir de ikincilik elde etti. Interlagos Pisti’ndeki ikinci yarışta Güven, bitiş çizgisinden ilk sırada geçmesine karşın aldığı yarım saniyelik ceza nedeniyle Lando Norris’in ardından ikinci oldu.

Öte yandan Ayhancan Güven’in bu sezon şampiyonluğu hedeflediği Porsche Mobil 1 Supercup serisi de dijitale taşındı. Virtual Edition olarak başlayan seride şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Güven, ilk üç etap sonrasında 3 galibiyetle liderliği elinde tutuyor.

Çevrim içi satranç

Türkiye Satranç Federasyonu, ‘Evde satranç var’ kampanyasını başlatırken, Red Bull Chess Masters da üçüncü şampiyonunu tamamen çevrim içi olarak bulacak.

En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları turnuvada, dijital gerçekleştirilecek elemeler sonrasında kadınlar ve erkekler şampiyonları da ayrı ayrı belirlenecek. Kadınlar Finali 29 Mayıs’ta, Erkekler Finali’yse 30 Mayıs’ta oynanacak.

Türkiye’de 30 milyon oyuncu

Türkiye’de oyun oynayan kişi sayısı 30 milyonun üzerinde. Bu satırların 50’ye merdiven dayamış yazarı da 1980’den beri elektronik oyun oynuyor. Türkiye’de, espor’un 4 milyon sıkı takipçisi ve oyuncusu var. Bu kitlenin yüzde 56’sı erkek, yüzde 44’ü kadın. Türkiye’deki oyun sektörünün yıllık toplam geliriyse 1 milyar dolara yaklaştı. Bu da ülkemizi dünyanın en büyük 18’inci oyun pazarı konumuna getiriyor. Türkiye oyun başında en fazla vakit geçirilen üçüncü ülke. Sponsorluklar, yatırımlar, ödüller, bilet ve ürün satışları gibi parametreler konulduğunda eSpor pazar büyüklüğünün kısa sürede yılda 1.5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Oynamaya doyulmaz

Daha da olağanüstü bir durum olmazsa, aralık ayına doğru, muhtemelen aralıkta Sony PlayStation 5’le (PS5) tanışacağız. Konsol tarihinde 9’uncu jenerasyonda yerini alacak olan bu eğlence üssünün PS4 oyunlarının birçoğunu da çalıştırması bekleniyor. Bu iyi; hiçbir PlayStation nesli kendinden önceki kuşağa ait oyunları tanımamıştı.

PS5’in olası Türkiye fiyatı konusundaki endişelerse sürüyor; malum yeni vergiler...

Bu yüzden PS5 çıktığında bir süre daha PS4’le ilişkimizi sürdürmek zorunda kalabiliriz. Neyse ki gelecek iki bomba PS4 oyunu bizi emektarın karşısında yüzlerce saat daha hipnotize etmeye yetecek gibi.

Biri ‘The Last of Us Part II’. Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen oyunun 19 Haziran’da nihayet çıkacağı açıklandı. Oyunun ilki PS4’ün en iyilerindendi. Bitirdiğimde gözlerim dolmuş, yüreğim sızlamıştı. İlk oyunun 5 yıl sonrasına uzanan ikinci oyun bence daha da iyi olacak.

17 Temmuz’da da ‘Ghost of Tsushima’ çıkacak. YouTube videolarında muhteşem detaylı grafikleri ve dövüş dinamikleri hakkında ipuçları veren oyun 1270’lerdeki Moğol istilası sırasında Japonya’da geçiyor. Biz de Jin Sakai adında bir samuraya can veriyoruz.