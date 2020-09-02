League of Legends finali sanal evrende

Türkiye’de binlerce profesyoneli, yüz binlerce takipçisi olan League of Legends’in büyük finali ilk kez dijital ortamda yapılacak

Dünyada ve Türkiye’de her yıl daha geniş kitleleri yörüngesine alan espor’la video oyunu kavramı monitör karşısında geçirilen gösterişli bir eğlenceden çok, kanlı canlı takımlar arasında ezeli rekabete doğru evriliyor. Türkiye’de üç büyüklerin kurduğu espor takımları ve irili ufaklı onlarca espor kulübü, küçümsenemez bir ekonomiye hükmediyor.





Erdinç İyikul

Pandemi krizini fırsata çeviren sektörlerden biri de espor sektörü. Mecburen eve kapandığımız dönemde, daha önce pistlerde, parkurlarda izlediğimiz bazı sahici motor sporu organizasyonlarının da eğlencesine espor platformlarında boy gösterdiğine tanık olduk.

Şimdi, pandemi öncesinde on binlerce kişinin katılımıyla açık ara Türkiye’nin en büyük espor etkinliği olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali (TBF 2020), bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek.

TBF 2020, 5 Eylül’de bu etkinliğe özel olarak tasarlanan dijital evren Demacia Arena’da düzenlenecek. Riot Games Espor Sahnesi’nden sanal bir görsel şölene ev sahipliği yapacak olan Demacia Arena, böylece Türkiye espor tarihindeki yerini alacak.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul Türkiye’nin ilk dijital finalini anlatırken, espor’daki devasa büyümeden de bahsediyor:





47 bin seyirci

“Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi olan League of Legends Şampiyonluk Ligi’ni 2014 yılında hayata geçirdik. Sponsorluk anlaşmasının ardından ligin adı Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) olarak değişti. 5 sene boyunca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz Türkiye Büyük Finali’ni her sene 12 binden fazla espor tutkunu yerinde izledi. Sadece 2019’de Türkiye Büyük Finali’nde online kanallardan yaklaşık 2 milyon tekil izleyici final maçımızı izledi. 2020’de ligimizde bir maçın ortalama izleyici sayısı 43 bin 27’ye yükselerek yüzde 76 oranında artış gösterdi. Yaz mevsimi karşılaşmalarının toplam izlenme süresiyse yüzde 85’lik artışla 2 milyon 204 bin 305 saat olarak gerçekleşti.”

DEMACIA BÖLGESİ

“Bugün en çok izlenen etkinlikler arasında gösterilen ve en yenilikçi spor dalı olan espor’da adına yakışır bir inovasyon örneği kısa süre sonra Türkiye’de espor tutkunlarıyla buluşacak. TBF 2020, bu yıl göz alıcı bir dijital evrende, büyük finale yakışır bir görsellikte gerçekleşecek. Arenaya adını veren Demacia Bölgesi’nin, oyuncular açısından adalet, onur ve birliktelik kavramlarıyla özdeşleşen, prestijli bir geçmişi var.

‘Biz’ olan kazansın

League of Legends evreninde, adaletin ve haklının yanında olan bir bölge olarak öne çıkan Demacia, TBF ruhunu yansıttığı için dijital arena tasarımı bu bölgeye odaklanarak yaratıldı. Sekiz yıldır binlerce espor severi bir araya getirip, milyonları ekran başında buluşturan TBF 2020, bu yıl ‘biz’ temasıyla düzenleniyor. Milliyetleri, kültürleri farklı da olsa aynı dili konuşan tüm oyuncuları, “Biz olan kazansın” konseptiyle Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek dijital evrendeki TBF ile espor tutkusunu birlikte paylaşmaya davet ediyoruz.”

Espor karşılaşmaları, gerçek stat ve salonlarda her yıl binlerce izleyici çekiyor.

Tsushima’nın hayaleti

Japonya’nın Tsushima Adası, konumu sayesinde ülkenin giriş kapısı gibidir. 13’üncü yüzyıldaki Birinci Moğol İstilası’nda da bu işlevi görmüş, Moğollar önce adayı işgal etmişti.

Jübilesine hazırlanan PlayStation 4’ün son başyapıtı Ghost of Tsushima da Moğol istilası sırasında bu adada geçen bir macera. Açık Dünya iddiasındaki oyun grafikleri, hikayesi ve müziğiyle büyük övgüye değer. Jin Sakai isimli bir samuraya hayat verdiğimiz oyunda amaç Moğol istilasını püskürtmek.

Karmaşık ve güzel

Şahsen oyunun ilk tanıtımlarındaki videoları gördüğümde grafik kalitesinden çok etkilenmiş; Ghost of Tsushima’nın PS4’e harika bir jübile olacağını düşünmüştüm. Grafikleri hala etkileyici olsa da edindiğim izlenim, konsolun gücü nispetinde kalitesinde biraz kesintiye gidildiği yönünde.

Oynanış ve dövüş dinamikleri, Assassin’s Creed serisinin son oyunlarındaki gibi: Dozunda karmaşık ve güzel.

Kamera mekaniğiniyse ancak eleştirebilirim; alışması zaman alıyor. İleride bir güncellemeyle bunun düzelebileceğine inanıyorum.

‘Kurosawa Modu’nda oyunu, 20’nci yüzyılın en büyük yönetmenlerinden Akira Kurosawa’nın bir samuray epiğindeymiş gibi ve siyah-beyaz oynayabiliyorsunuz. Yapımcı Sucker Punch şirketi yetkililerinin oyunu tasarlarken Kurosawa’dan esinlendiklerini açıklamalarının çıplak bir beyanı bu mod. Sözün özü; 2020 oyunu Ghost of Tsushima, 13’üncü yüzılda geçen bir hikayeyi konu edinen 1950’ler filmi gibi pişman olmayacağınız bir deneyim sunuyor.

Ghost of Tsushima, yaşamaya değer bir samuray tecrübesi.