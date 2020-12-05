Beslenmenin mutlulukla ilgisi olmalı

Her ısırıkta daha mutlu ve sağlıklı olmanıza yardımcı olabilecek, ruh halinizi iyileştirdiği kanıtlanmış pek çok yiyecek var. Uzman diyetisyen Ezgi Pekgöz’den bu besinleri ve yararlarını dinledik





Bir tabak patates kızartması veya şekerli atıştırmalık kötü bir ruh halini geçici olarak hafifletebilir ama uzun vadeli mutluluğu sağlıklı yiyeceklerde aramak gerekiyor.

Yemek deneyimini psikolojik yönleriyle irdeleyen ‘comfort food’ terimi ilk kez ABD’de bir gazetede yayımlanan makalede çıkıyor karşımıza. Buna göre mutsuz ya da duygusal olarak stres altında olduğumuz zamanlarda daha yüksek kalorili ve iyi anıları hatırlatan yiyecekler seçmeye meyilliyiz. Sonraki çalışmalar ise ‘comfort food’ seçiminin erkekten kadına ve yaş aralıklarına göre farklılıklar gösterdiğini; erkeklerin çorba ve biftek gibi sıcak yemekler tercih ederken, kadınların çikolata ve dondurma gibi hem daha tatlı hem de sonrasında temizlik gerektirmeyecek atıştırmalıklara yöneldiklerini gösteriyor.

Triptofan içeren besinler

Beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin oluşumunda etkili olan, triptofan aminoasidini içeren besinler mutluluğu artırmada rol oynuyor. Ay çekirdeği bunlardan biri. 1 avuç içi kadar ay çekirdeği yemek bile yüzünüzde gülümsemeye yol açabilir. Ayrıca birçok meyvede triptofan var. Özellikle de muz ve incirde bulunuyor.

Yeşil yapraklı sebzeler

Sebzelerden ise brokoli, karnabahar, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ve kabuğuyla pişirilmiş patates bu hormonun salgılanmasında etkili.

Somon, sardalya ve uskumru

Somon, sardalya, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıklar, beyin fonksiyonu, serotonin ve dopamin iletişimi için önemli olan uzun zincirli Omega-3 yağları içeriyor. Deniz mahsulleri aynı zamanda beyin işlevinin hemen hemen her alanında yer alan bir çinko kaynağı. Araştırmalar, bu balıkları tüketmenin, genç kadınlarda (çoğu yeterince çinko tüketmeyen) öfke ve depresyonu azalttığını gösteriyor.

Badem ve ceviz

Ruh hali sağlığınız için hayati önem taşıyan bir diğer önemli bileşen, serotoninin gelişiminde önemli bir mineral olan magnezyum. Badem, kaju fıstığı ve yer fıstığı magnezyumla doludur. Beslenmenize ekleyebileceğiniz bir başka yemiş de alfa-linolenik asitle dolu olan cevizdir.

1 kâse yoğurt

Probiyotikler de mutluluk dozumuzu artıracak seçimler arasında. Bilimsel çalışmalar, yoğurt ve kefir gibi süt ürünlerinde bulunan probiyotikleri daha düşük stres seviyeleri ve daha yüksek yaşam doyumu ile ilişkilendiriyor.

Mutluluk vitaminleri

Mutluluk veren vitaminler de var. Bunların başında, D vitamini geliyor. Bu vitaminin eksikliği depresyona bile yol açabiliyor. D vitamini için en büyük kaynak güneş. Yağlı balıklar, istiridye, balık yağı, yumurta ise D vitamini içeriği en yüksek besinler. Özellikle bu dönemde Kovid-19 etkisi ile D vitamini değerimizi daha yüksek seviyelere çıkarmak ekstra önemli. Kandaki D vitamini seviyenize baktırdıktan sonra, gerekliyse eczaneden D vitamini takviyesi de alabilirsiniz. C vitamini de mutluluk üzerinde olumlu etki yaratan diğer bir vitamin.