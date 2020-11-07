Öğrencilere eğitim desteği veren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer’den çalışmalarını dinledim



Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarında çalışan kadın hekimlerin, ülkemizdeki çocukların eğitimine destek olma ve burs sağlama amacıyla kurduğu bir vakıf KAHEV. Vakfın tohumları, 14 bin kadın hekimin yer aldığı “Doktor Anneler” isimli dışarıya kapalı bir Facebook grubunda atılmış. Bir öğrenciye burs vermek için yapılan paylaşımın altında 25 kadın hekimin bir araya gelip ayrı bir grup kurmasıyla başlayan hareket, altıncı ayda bursiyer sayısı 400’ü aşınca beş kurucu hekimin 2018’de vakfı kurmalarıyla sonuçlanmış. Vakıf, halen ilkokul, lise, üniversite düzeyinde 1300 öğrencinin eğitimine destek sağlıyor; okulların boyanması, tadilatıyla kütüphaneden robotik laboratuvarlara kadar katkılar sunuyor. KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Demet Orhan Başer geçen hafta doktor ve bursiyerlerle Siirt’in Kurtalan ilçesi Akçagedik köyündeki ilkokulu boyadı bu hafta sırada Hasankeyf’te Yakaköy İlkokulu var.











“20 yaşında kadın ve anne olan hastama bir ateş düşürücüyü ‘Akşam bir ölçek ver’ dediğim zaman hastanın okuma yazması yoksa, ilacın adını okuması için birine muhtaçsa benim görevim burada bitmiyor, benim karşımdakinin eğitimini de artırmam lazım” diyerek bu yola çıktığını anlatıyor.

Kadın hekimlerden kalıcı bir miras

Amaçlarını, “Kadın hekimleri temsilen kalıcı, geleceğe aktarılabilecek bir miras bırakmak istedik” diye anlatan Başer, 9 yıldır Batman Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışıyor. 5 ve 7 yaşında iki kız çocuk annesi Başer, her şeye rağmen KAHEV’in tüm Türkiye örgütlenmesine vakit ayırabilmesini öğrencilerin hayatlarına kattıkları değeri, gittikleri okullarda şahit oldukları mutluluğu görmesine bağlıyor: “Her ilde en küçük köye ulaşabilecek hekim örgütlenmesine sahibiz. Kadın hekimin olduğu her yerde varız diyebilirim.”

KAHEV referans usulü çalışıyor. Referans olunan ihtiyaç sahibi kişi/aileye ulaşılıyor; mal varlığı incelenerek gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amaçlanıyor. Öğrencilerin donanımlarını artırmak için kurulan KAHEV Akademi ise öğrencilere dil kursları sunmasının yanı sıra öğrenci olmayanlara da aromaterapiden istatistiğe çeşitli eğitimler sunarak vakfa bir gelir kaynağı oluşturuyor.









Sağlık çalışanlarının çocuklarına fon

Erkek doktorların yardım etme isteği “Doktor Babalar Burs Fonu”nu ortaya çıkarmış. Oradan da babası olmayan öğrencilere burs veriliyor. İsteyen herkes genel bağış hesabından vakfa destek olabiliyor. Son olarak ABD’de Microsoft çalışanı Türklerden koronavirüs döneminde Kovid-19 sebebiyle vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bağış desteği gelmiş. Başer, koronavirüs döneminde vefat eden tüm sağlık çalışanlarının çocukları için burs fonu oluşturan vakfın dünyanın her yerinden destek aldığını anlatıyor. Şu anda bu kampanyayı TEV ile birlikte yürüttüklerini belirtiyor.

Kız çocuklara pozitif ayrımcılık

Başer, vakfın başvuru skalasında kız çocuklarına pozitif ayrımcılık uyguladığını belirtiyor. Ailesinin okutmak istemediği kız öğrenciler söz konusu olduğunda bir vakıf üyesi, bizzat giderek aileyle görüşüyor. Başer, “Birebir gidip aileyi ikna ederek o şekilde dershaneye gönderdiğimiz bir kızımız, bu sene tıp fakültesini kazandı” diyor.

Yarışmalar düzenleyecek



Kişilerin eğitim alırken bir yere bağış yapıyor olmalarına olanak sunan KAHEV Akademi ile sağlık çalışanlarının çocukları için oluşturulan fon, vakfın büyük ilgi gören projelerinde öne çıkıyor. Gelecek yıl ise KAHEV, ARGE çalışmalarına destek verecek ve okullar arası proje yarışmaları düzenleyecek.