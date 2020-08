Babadağ’ın Zirvesine Korkularınızı da Alın Gidin

Gökyüzünden iki bin metre yukarıda ayaklarınızın altında dünyanın en muhteşem manzaralarından biri ve uçsuz bucaksız bir deniz… Acaba neyden bahsediyor yine Resfeber Couple dediğinizi duyar gibiyiz.

Tabi ki yamaç paraşütü ve yamaç paraşütü yapabileceğiniz en güzel yer Ölüdeniz. Ölüdeniz seyahatimiz sırasında Müge bu muhteşem deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Fethiye, Ölüdeniz denince herkesin aklına eşsiz denizi ile muhteşem bir deniz kum güneş tatili geliyor ki bu konuda sizinle hemfikirim. Biz de Ölüdeniz’e gidene kadar aynı şeyleri düşünüyorduk. Seyahatimiz yaklaşırken muhteşem bir web sitesi keşfettik.

Fethiye’de bulunduğunuz bütün süre zarfını dolu dolu ve bol heyecanlı geçirtmeye odaklanmış bu mükemmel ekip sizi bir gün bile boş bırakmıyor. 12 Adalar tekne turundan yamaç paraşütüne, tüplü dalıştan rüzgâr sörfüne hiç bitmeyen aktivitelerle dolu bir tatil sizi bekliyor. Geri kalan zaman diliminde de o güzel maviliğe zaman ayırabiliyorsunuz ve eş zamanlı olarak her şeyin tadını çıkarmış oluyorsunuz.

Bize yapmış oldukları farklı davetlere rağmen biz yamaç paraşütünde karar kıldık ve o işi de Müge’ye bıraktık.

Öncelikle belirtmeden geçemeyeceğim gördüğümüz en deneyimli isimlerden oluşan muhteşem bir ekipleri var. Her biri kendi konusunda uzman ve tatilinizi unutulmaz anılara dönüştürmek için ellerinde gelen her şeyi fazlasıyla yapıyorlar.

Ama özellikle Abu yani pilotumuz, bugüne kadar tanıdığımız en kibar ve samimi kişiler arasında. Pilotluktan dostluğa uzanan bu zaman olarak kısa ama gönül bağı olarak uzun yolculukta gülen yüzünü bir saniye bile düşürmeden her isteğinize hızlıca cevap veren ve her şeyin “siz” odaklı olması için var gücüyle çalışan özel biri. Abu 2000 yılından bu yana yamaç paraşütü yapmakta ve son 17 yıldır da eğitmen olarak on binden fazla atlama gerçekleştirmiş Türk Hava Kurumu’nun ilk sertifikaladığı pilotlardan biridir. Durum böyle olunca şüpheye yer bile kalmıyor.

Atlamaya günler kala sizinle sık sık iletişime geçiyor yer tarih saati birlikte seçme şansını vermesi bence hoş. Böylece hiçbir planınızdan geri kalmıyorsunuz. Buluştuktan sonra Babadağ’ın eşsiz zirvesine doğru 25 dakikalık keyifli bir yolculuk başlıyor. Telefonunuzu hazır tutun bu yolculukta birçok farklı ağaç türünü ve şirin sincapları görme şansı yakalayacaksınız. Bununla birlikte Abu yolculuk boyunca Ağaç türlerinden tutun dağa kadar birçok konuda anlattıkları ile hem sizi bilgilendiriyor hem de benim gibi heyecanlılardansanız rahatlamanıza yardımcı oluyor.

Babadağ’ın üç farklı zirvesi var ve o günün rüzgâr durumuna en elverişli olan zirve hangisi ise orası kullanılıyor. Abu’nun söylediği cümle hiç aklımızdan çıkmıyor. “Korkularınızı yanınızda getirin, onlar burada eğlenceye dönüşecek” Zirveye çıktığımız anda bu cümlenin etkilerini hissetmeye başladık bile.

Abu işine konsantre şekilde hazırlıklarını çok hızlı bir şekilde tamamladı ve Müge’yi hazırlamaya başladı. Bu süre zarfında yükseklik korkuma rağmen orada bulunmanın, o zirveden manzaranın tadını çıkarmanın verdiği keyif her şeye bedeldi. Abu sakin bir şekilde Müge’ye bütün talimatları verdikten sonra paraşütünü havalandırdı ve 2-3 adım sonra ayakları yerden kesilmiş süzülüyorlardı. Yaşadığım en özel anlardan biriydi diyebilirim. Yarım saat süren bu muhteşem deneyim boyunca manzara izlemek ve aşağıdaki bütün güzellikler kuşlar gibi özgür olarak seyretmek dışında Abu sık sık Müge’ye nasıl olduğunu, nasıl hissettiğini sorarak havada geçirdiği zamanın konforunu en üst düzeye çekmeye çalışması yaşadığınız bu deneyimi ölümsüzleştiriyor. Sanırım Müge’nin korkusuzluğundan kaynaklı Abu bir süreliğine paraşütün kontrolünü Müge’ye bile vermiş. En kıskandığım an ise ben arabayla Babadağ’dan inerken Müge’yi havada izlediğim andı. İkincisi de indikten sonra bana yüzen caretta caretta ları gördüğünü söylediği andı.

Müge havada geçirdikleri eğlence dolu vakitleri anlata anlata bitiremezken Abu’nun profesyonel fotoğrafçılara taş çıkartır şekilde çektiği fotoğraflar ve videolar işin tuzu biberi oldu. Kalitesi o kadar yüksekti ki, son teknoloji ürünleri kullanıyor olmasının faydasını siz görüyorsunuz.

Deneyim ve tecrübe tabi ki böyle bir konuda her şey demek. Bir de bu 20 yıllık deneyime gördüğünüz en yapıcı, samimi ve tatlı insanı ekleyin işte o zaman seçenekler bizim için sadece bire düşüyor, @parasutfethiye yani Abu.

Son olarak Abu ile aynı özelliklere sahip kardeşi Jose’ye de bir göz kırpmadan yazımızı bitirmeyelim.

Tekrar görüşeceğiz. Uçuyoruz, uçuyoruz, uçtuk…

instagram.com/resfebercouple