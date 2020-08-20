Coronavirüs Sürecinde Otel Tatili

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs özellikle 2020 tatil sezonunda otellerden acentelere, havayollarından tatilcilere herkesi olumsuz etkiledi. Sayıların daha rahatlatıcı olduğu ve dünyanın her yerinden olumlu gelişme haberlerinin geldiği şu günlerde tabi turizmde olumsuz etkiyi en aza düşürmeye çalışıyor. Bu kapsamda yaşadığımız otel deneyimimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle düşünülenin aksine tatilde otel, daire, kamp, karavan, tekne gibi seçenekler arasında birçok kişi için en sonda olan otel seçeneği aslında bir numarada olmalıdır. Neden mi? Çünkü otellerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın birlikte hazırladığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu kapsamında salgın hastalığa karşı çok ciddi önlemler alındı. Bu önlemler hem haberli hem de habersiz olacak şekilde ayda en az 2 defa denetleniyor. Her denetleme sayfalarca uzunlukta maddeler içeriyor ve yüzlerce madde arasında 1-2 maddenin bile eksik olması çok büyük para cezalarını hatta otelin kapatılmasını beraberinde getiriyor. İşte bu yüzden ne kamp, ne karavan (şahsınıza ait değilse) ne de kiralık daire size bu “Sağlık Standartları”nı sunamayacaktır. Peki, kendi otel deneyimlerimizden bahsedecek olursak;

5 Günlük Ölüdeniz tatilimizde Karbel Sun Hotel’de konakladık. Kesinlikle muhteşem doğru bir karar vermişiz çünkü:

-Otele kimseyi maskesiz almıyorlar.

-Otelin kapısında ateşiniz ölçülüyor ve 38 üstü ateşi olan insanlar risk kapsamında içeri alınmıyor.

-Ateş ölçümünden hemen sonra el dezenfektanı ile ellerimizi iyice temizlemeniz isteniyor.

-Lobby alanında koltuklar sosyal mesafe kuralına göre yeniden dekore edilmiş ve uygun olan ya da olmayan yerler birçok farklı dilde işaretlenmiş.

-Her hangi biri koltuktan kalkınca ilgili bölüm hemen dezenfektanlar ile alanın temizliğini yapıyor.

-Resepsiyonda, resepsiyonist ile cam bir paravanın arkasından konuşuyorsun ki bu iki tarafında sağlığını korumak için muhteşem bir dokunuş.

-Giriş sırasında her otelde olduğu gibi bilgi formu doldurmanız isteniyor yalnız farkı şu: Temiz Kalemler bir kutuda ve kirli kalemler ayrı bir kutuda imza için temiz kalem alıp imzadan sonra kirliye atıyorsunuz. Bu ince düşünce bile daha giriş sırasında bizim gönlümüzü kazanmaya yetti.

-Anahtarınız özel poşetler içerisinde size veriliyor ve eskisi gibi size odaya kadar eşlik eden bellboy arkadaşımız odayı anlatmak için içeri asla girmiyor, gerekli bilgi aktarımını kapıdan yapıyor.

-Otelin her köşesinde istediğin anda ulaşabileceğiniz el dezenfektanlarının olması insana kendini güvende hissettiriyor.

-Personelin sıcağa rağmen hiç çıkartmadan maske ve eldiven takması ve devamlı güler yüzle yardımcı olması mutluluk verici.

-Birçok otelin restoranında açık büfe bakanlıkça kaldırılmış durumda ama kaldığımız otel bakanlıkça belirtilen şartlarda açık büfe hizmeti vermekte, bu da çok daha fazla seçenek anlamına geliyor.

Cam panelin arkasında güvenle duran yiyecekleri bir aşçı sizin için istekleriniz doğrultusunda size sunuyor. Böylece eğitimini almış ve hijyen sağlığı kurallarını uygulayan aşçınız dışında kimse yiyeceğinize temas etmiyor.

Odanın temizliğini anlamanız ve kendinizi güvende hissetmeniz için kapıyı açıp içeri bakmanız yetiyor. Odamız tıpkı otelin geri kalanında olduğu gibi muhteşem dekore edilmişti. Resfeber Couple olarak kendimizi prens ve prenses gibi hissettik. Bu arada otelin havuzunda ya da deniz kıyısında güneşlenmek istemeyenler için odasında hem sıcak/soğuk sağlık havuzu (jakuzi) hem de şezlongların olması muhteşem bir imkan. Bununla birlikte odalarda sundukları “Hijyen Kutusu” maskeden eldivene her türlü ürünü içeriyor. Havluların günlük değişmesi ve odanızın her gün temizlenmesi muhteşem bir güven hissi veriyor. Keyifle yatağınıza uzanıp, huzurla balkonunuzda Ölüdeniz manzarasının tadını çıkarabiliyorsunuz.

Yeni normallere bu kadar hızlı uyum sağlamış olması, otel yöneticilerinin konunun uzmanları ile birlikte çalışıyor olması ve doktorlardan devamlı destek alıyor olması aklımızda ki bütün şüpheleri sildi attı. Böylece bize de muhteşem doğal güzellikleri barındıran Ölüdeniz’in tadını çıkarmak kaldı. Toros Dağları manzaralı yeşil bahçeler içindeki bu rahat otel Ölüdeniz Plajı'na ve lagününe 8 dakikalık yürüme mesafesinde, Ölüdeniz Doğa Parkı'na 2 km ve YDA Dalaman Havalimanı'na 59 km uzaklıkta.

https://www.instagram.com/resfebercouple/