Şehirden Kaçış – Sapanca

Her ne kadar metropol yaşamı ve büyük binaları seviyor olsak da her İstanbullu gibi bizde belirli aralıklarla şehirden kaçma ve biraz olsun kafa dinleme hissine kapılıyoruz. İşte bu dönemlerde İstanbul’a yakın yerler listemize bakıyoruz ve araştırmalara başlıyoruz. İşte bu listemizin ilk sırasında yer alan, huzuru ve doğayı birlikte sunan, kendinizi yeniden bulmanız ve sakinlikle düşünebilmeniz için size fırsat tanıyan ilçe Sapanca.

Sakarya’nın en meşhur ilçesi olan Sapanca başta iç turist olmak üzere dünyanın her yerinden misafirlerini günden güne çoğalarak ağırlıyor. Tabi hal böyle olunca her gün yeni bir otel, ev ve butik otel yapılıyor. Yine de her şey o kadar güzel ve düzenli yapılıyor ki o kadar kalabalığa rağmen su berraklığını ve dinginliğini koruyor.

Biz özellikle her Sapanca gezimizde farklı bir deneyim yaşayabilmek adına farklı lokasyonlarda kalmayı tercih ediyoruz. Önce şehir içini denedik sonra tepelerden boydan boya göl manzaralı bir villa denedik en sonda size bahsetmek istediğimiz adı gibi tam gölün dibinde ki Göldibi Suit Bungalov’da konakladık.

Bu kendine ait muhteşem iskelesiyle birlikte unutulmaz keyifli anlar yaşayabileceğiniz şirin evin sahibi kuzenler. Sonradan yapılan bir yapı değil. Balıkçılıkla uğraşan dedelerinden kalma olan evin iskelesi de ev ile birlikte zamanında yapılmış bir yapı. Kuzenler bu muhteşem evi aslında kendileri için baştan tasarlıyor. Aile bireyleri gelip kafa dinlesin, kuzenler, eş, dost akşamları toplansın hep birlikte yemekler yensin sohbetler edilsin diye.

Ev için o kadar çok gecelik fiyat soruluyor ve konaklama talebi geliyor ki önünü alamıyorlar ve burayı Göldibi Suit Bungalov adıyla hizmete açıyorlar. İki katlı bu muhteşem evin alt katında harika bir teras, salon ve mutfak bulunurken üst katında uyanışların en güzelini yaşayacağınız mükemmel göl manzaralı bir yatak odası mevcut. Romantizm ve huzuru bir arada bulduğumuz bu güzel evde boş tarih bulmak biraz zor onu şimdiden söyleyelim.

Bununla birlikte hemen yanında 11 adet Suit Bungalov bulunuyor. Bu güzel evin küçük kardeşleri diyebiliriz. Hepsinin kendine ait terası, masası ve konforlu salıncak koltukları var.

Bununla birlikte gölün içine kurulu salıncakta ve hamakta çocukluğunuza dönebilir, keyif yapabilir hatta muhteşem fotoğraflar çekilebilirsiniz. Özellikle instagram kullancılarına şiddetle tavsiye ediyoruz.

Unutmadan söyleyelim bu güzel bungalovun işletmecileri aynı zamanda Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı yerlerine yetiştirdikleri muhteşem fidanları gönderdiği için, sizi 7/24 muhteşem güzellikte birbirinden farklı türlerde, renklerde ve boylarda fidanlar bekliyor. Sabah aralarında yürüyüş yapmak insanı enerjiyle ve mutlulukla dolduruyor. Kısacası Sapanca’da ki ikinci evimiz diyebiliriz.

instagram.com/resfebercouple/