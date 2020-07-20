 Gezginlerin Dikkat Etmesi Gereken Dünya’nın En İlginç Yasaları

Pandemi sürecinde ülkemizde birçok farklı kural ortaya çıktı ve her günde bu kurallar değişiyor. Hatta bazıları kanunlaşıyor ve para cezası olarak karşımıza çıkıyor.

Kanunlar deyince acaba başka ülkelerde ne gibi garip kanunlar hiç düşündünüz mü?

Resfeber Couple olarak yurtdışında hapse düşmemeniz ya da para cezası yememeniz için bildiklerimizi bir araya getirdik.

Maryland'de Falcılık Yapmak ve Fal Baktırmak Yasaktır.

İster tarot kartları, ister avuç içi okuması veya başka bir yöntemle olsun, falcılık Maryland eyaletinde yasaklanmıştır.

Yakalanırsanız, 500 $ 'a ve hatta bir yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz.

Trinidad ve Tobago’da Başka İnsanların Görebileceği Şekilde Çamaşır Kurutmak Yasaktır.

Trinidad ve Tobago adalarında kirli ya da temiz çamaşırlarınızı, cadde, duvar, çit veya sokağa bakan bir pencere üzerinde uzanan herhangi bir yere asmak yasadışıdır.

Singapur'da Sakız Çiğnemek Yasadışıdır

Bazen insanlar kuralları çiğnediğinde herkes ceza alır. Belediye etrafa atılan ve demirbaşlara yapıştırılan sakızları temizlemenin maliyetinin yılda 150.000 $’ı geçtiği fark etmiş ve bunun üzerine Singapur 1992'de tüm sakız maddelerini yasakladı.

Singapur'da sakız çiğneyen, ithal eden, satan veya yapan herkes para cezasına çarptırılır veya hapse girebilir. Aman sokaklarda gezerken dikkat.

Kanada Radyo İstasyonları Kanadalı Sanatçılar Çalmalı

Kanadalılar vatanseverdir. Öyle ki, tüm Kanada radyo istasyonlarının, yasa gereği, Kanadalı sanatçılara ait parçalar çalması zorunludur. Özellikle Pazartesi-Cuma 06:00 - 18:00 saatleri arasında yapılan programlarda çalınan parçaların en az yüzde 35'ini Kanada’ya ait parçaların doldurması zorunlu.

İsviçre'de Çıplak Yürüyüş Yapmak Yasadışı

İsviçreli ve Alman gezginler on yıl önce İsviçre'de çıplak bir yürüyüş yapmaya karar verdikten sonra (gerçekten!) İsviçreli yetkililer, halka açık bir ahlaksızlık yasası oluşturdu ve çıplak yakalanırsanız para cezasına çarptırılabileceğini hatırlattı.

2011'de İsviçreli bir adam sadece çıplak ayakla yürüyüşü için 100 dolardan fazla para cezasına çarptırıldı.

Venedik'teki Güvercinleri Beslemek Kanunsuz Bir Davranış

Instagram’da daha güzel fotoğraflar paylaşabilmek adına güvercinlerle fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin, Saint Mark Meydanını güvercin meydanına dönüştürmesi üzerine, Venedik milletvekilleri 2008'de güvercin beslemeyi yasadışı hale getirdi.

Meydanın temizliği her bir Venedik vatandaşına yılda 275 € 'ya mal olduğu söyleniyor. Güvercinleri beslerken yakalanırsanız 700 € 'ya kadar para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Resfeber Couple gibi Venedik'in güzel köprülerinin mükemmel fotoğrafını çekmek her zaman daha iyidir.

Akropolis'te Yüksek Topuklu Ayakkabı Giymek Yasadışı

Yunanistan'a bir gezi için planlama yaparken, doğru ayakkabılara sahip olduğunuzdan emin olun. Yunanistan 2009 yılında Akropolis'e yüksek topuklu ayakkabılar ile girişi yasakladı.

Yunanlılar topuklu ayakkabıların harabelerde neden olduğu zararlardan korumak için bu yasağı koymuş. Kalıntılar yaklaşık 2.500 yaşındadır, bu nedenle saygılı olun ve ziyaret ettiğinizde yumuşak tabanlı ayakkabılar giyin.

Polonya'da Winnie the Pooh Tişörtü Giymek Kanundışı

Sebebi ne olabilir diye çok düşünmüştük bulamamıştık. Peki, sebebi neymiş? Winnie the Pooh pantolon giymediği içinmiş. Bu nedenle Winnie the Pooh ülke tarafından riskli bir çizgi film karakteri olarak görülür.

Bu Doğu Avrupa ülkesini ziyaret ediyorsanız aman ne giydiğinize dikkat edin.

İngiliz Parlamentosunda Zırh Giymek Yasadışı

Biliyoruz, biliyoruz bir sonraki Londra seyahatinizde Parlamento ziyareti için ortaçağdan kalma zırh takımınızı giymek için sabırsızlanıyorsunuz ama ne yazık ki yasak. 1313'e dayanan ve onu yasaklayan eski bir yasa var. Duyduğumuza göre İngilizler yasayı yakında yürürlükten kaldırabilirmiş çünkü giyilebilir bütün zırhlar müzedelermiş. Tabi kapıdaki metal detektörünü de unutmamak lazım.

İskoçya'da İneğe Sarhoş Bir Şekilde Binmek Yasadışı

Kulağa ne kadar çılgınca gelse de İskoçya’da sarhoş bir şekilde ineğe binmek kanunen yasak. Teknik olarak, 1872 sayılı yasa gereği; İnsanların bir inek, at, araba veya buhar motorunu sürmekten ya da binmekten sorumlu olduklarında sarhoş olmamalarını zorunlu kılar.

Merak ediyorsanız, aynı yasa, sarhoşken bir ateşli silahınız olamayacağını belirtir. (İtiraf etmeliyiz ki, bu oldukça iyi bir kural.)

Karayipler’de Kamuflaj Giymek Yasadışı

Karayipler’e giderken kamuflaj desenli kıyafetlerinizi evde bırakın çünkü onları giymek, Barbados, St. Vincent, St. Lucia, Antigua, Barbuda ve Jamaika da dâhil olmak üzere birçok adada büyük bir suç.

Kamuflaj sadece ülkenin askeri personeli tarafından giyilebilir.

Sri Lanka'da Buda ile Selfie Yasaktır

Buda ile bir selfie çektiğinizde, ona sırtınızı dönüyorsunuz. (ister istemez) Bu saygısızlık işareti ne yazık ki Sri Lanka'da hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Parmağınızı Buda'ya doğrultmakta saygısızlık olarak kabul edilir ve bazen heykellerle fotoğraf çektirmenin de yasakları vardır.

Buda'nın dövmesine sahip olmak yasadışı olmasa da, bir İngiliz kadın 2014 yılında Buda dövmesi yüzünden üç gün boyunca hapse atıldı.

Kibar olun ve dövmelerinizi gizleyin, "fotoğraf yok" işaretlerine saygı gösterin ve ona sırtınızı dönmeyin. Keyifli gezmeler dileriz.

Danimarka'da Sokakta Maske Takmak Yasadışı

Danimarka hükümeti sadece maskeler için değil, herkesin kamusal alanlarda herhangi bir şekilde yüzlerini örtmesini engellemek istiyor. Buna maskeler, kasklar, eşarplar, şapkalar, sahte sakallar da dahildir.

Tartışmalı yasak Ağustos 2018'de yürürlüğe girdi. Yetkililer, herhangi bir olumsuzluk olursa ve birinin tanımlanması gerekiyorsa, yasağın kalabalık olaylar sırasında insanları doğru bir şekilde tanımlamaya yardımcı olduğunu iddia ediyorlar.

Avustralya Victoria'da Uçurtma Uçurmak Yasadışı

Avustralya'nın Melbourne'a ev sahipliği yapan güneydoğu Victoria ucunda, başka bir kişiyi rahatsız edebilir diye kamusal alanda uçurtma uçurmak yasadışıdır. Aslında, başka birini rahatsız ediyorsa, halka açık bir yerde bir oyun bile oynayamazsınız.

1966 Özet Suçlar Yasası'nın bir parçası olarak listelenen Aussies, turistleri bu yasanın dışında tutuyor.

Kamboçya'da Yeni Yılda Su Tabancası Yasaktır

Kamboçya'daki yeni yıl kutlamaları o kadar çılgınlaşıyor ki, başkent Siam Reap, büyük kutlamalarda su tabancalarının satışına izin vermiyor. "Trafik kazalarını" ve "kamu düzensizliğini" önlemek için böyle bir yasak yürürlüğe girdi.

Görünüşe göre, yılın herhangi bir zamanında su tabancası savaşı için uygun, ancak Yeni Yıl için giderseniz, satın alma ve kullanma şansınız yok.

Barcelona'da İnsanların Üstsüz Gezmesi Yasadışı

Barselona sokaklarının daha yaşanır olabilmesi için milletvekilleri plaj ya da havuz dışında kalan her yerde yani halka açık alanlarda cinsiyet ayrımı yapmadan üstsüz dolaşmayı yasakladı.

2011'de yasa geçti, yarı çıplak dolaşmak için para cezası size 260 € 'ya kadar mal olabilir.

Arap Emirliklerinde Küfür Etmek Yasadışı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde küfür yüzünden, para cezasına çarptırılabilir, hapse atılabilir veya sınır dışı edilebilir. BAE Ceza Kanunu'nun 373. maddesi uyarınca, "küfür bir kişinin onurunu ve gururunu kırar."

Bu yasa sadece uygunsuz kelimeleri yüksek sesle söylemeyi değil, uygunsuz fiziksel hareketleri de içerir hatta sms ve sosyal medyaya da uzanır. Uygunsuz emojilere bile izin verilmez.

Bu yılın başlarında bir araba satıcısı başka bir erkeğin kendine öfkeli görünen bir mesaj gönderdiğini bildirdi. Kelime seçimi nedeniyle üç hafta hapis cezası aldı.

Japonya'da Gece Yarısından Sonra Dans Etmek Yasadışı

Japonya, "Footloose" filminin ülke versiyonu gibi. Gece yarısından sonra dans etmenin çok günahkâr olduğunu düşündükleri için yeni nesiller için yasaklanmıştır. ABD askerleri Japonya'yı işgal ederken 1948'de yürürlüğe giren yasa, liberal Amerikalıların Japonya'nın iyi vatandaşlarını bozmalarını engellemek için koyuldu.

Nihayet 2015'de yasağı kaldırıldı ve etraf çok karanlık olmadığı sürece gece yarısından sonra dans edebilirsiniz. Particilere duyurulur.

Wyoming Binalarında Sanat Eseri Asmalısınız

Büyük Wyoming eyaletinde, inşa edilen herhangi bir kamu binasının, bina maliyetinin yüzde 1'ine denk gelen (100.000 doları aşmayacak şekilde) değerli bir sanat sergilemesi gerekir.

Sanat eserinin sanatsal değeri kurumlarca onaylı olmalıdır.

Fransa'nın Bir Bölümünde Önceden Satın Alınmış Bir Mezarınız Olmadan Ölmeniz Kanunen Yasak

Sarpourenx kasabasında, mezarınızı yerel mezarlıktan satın almadığınız sürece şehir sınırları içinde ölemezsiniz.

Bu nedenle belediye başkanı 2008'de bir yönetmelik yayınladı ve şöyle dedi "Suçlular ciddi şekilde cezalandırılacak."

Roma'da Her Gün Köpeğinizi Gezdirmek Zorundasınız

Roma'nın hayvan zulmüne karşı katı yasaları arasında evcil köpeklerin yürüyüşü bulunmaktadır. Bir sahip köpeğini günde en az bir kez yürüyüşe çıkartmazsa 625 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Yasa, akvaryum balığı için de geçerlidir. Yürümeleri tabi ki mümkün değil ama yüzmeleri için yeterli yer olmak zorunda. Japon balıklarının fanuslarda bakılmasına izin verilmez bunun yerine tam boyutlu bir akvaryumun olması zorunludur.

New Jersey'de Bir Araba Sollarken Korna Çalmak Zorunludur

Garden State’de otoyol boyunca araba kullanırken, yasal olarak bir arabanın solundan geçmek üzere olduğunuza dair sesli bir uyarı vermeniz gerekir.

İster Garden State Parkway'de isterse New Jersey Turnpike'da araba kullanıyor olun, devlet yasalarına göre, teknik olarak geçmeden önce korna çalmanız gerektiği anlamına gelir.

Sanki Jersey'deki insanlar yeterince korna çalmıyormuş gibi…

İspanya'da Kumdan Kale Yapmak Yasadışı

İspanya’da krallık dışında hiç kimse ve hiçbir kurum kale inşa edemez ve buna sahilde yapılan kumdan kalelerde dâhildir. Para cezaları her şehrin kendi takdirine bağlı olarak yere göre değişir. Örneğin Majorca adasında 100 €, Galicia’da 1.500 € ödeyebilirsiniz.

Siz sormadan önce biz söyleyelim evet çocuklar da bu kısıtlamaya dâhildir. Çocuklara kesilen cezaları ebeveynleri ödemek zorundadır.

Portekiz'de Okyanusa idrar Yapmak Yasadışı

Plajları temiz ve plaj sakinlerini sağlıklı tutmak için Portekiz okyanusta idrar yapmayı yasakladı.

Bunu nasıl kanıtlayacaklarından emin değiliz, ancak tuvaletleri medeni bir insan gibi kullanmak daha güvenli.

Avustralya'da Bir Düğünü Bozmak Yasadışı

Düğün sırasında kimsenin düğüne herhangi bir itirazı olup olmadığını sorsalar bile, Güney Avustralya'daysanız, kendinize saklayın.

İçimde tutamam “Durun! Siz kardeşsiniz” diye bağırmak size en iyi halde 10.000 dolara dahası bir düğünü kesintiye uğratırsanız iki yıla kadar hapse sebep olabilir.

Toronto'da Bir Ağaca Tırmanmak Yasadışı

Kanada'da bir ağaca tırmanabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? (Neden olmasın, bir sürü var, değil mi?) Ontario eyaletinde herhangi bir ağacın tepesinde yakalanırsanız ağır para cezası ödersiniz bizden söylemesi.

İzniniz olmadığı sürece bu, Ottawa, Toronto ve hatta ormanın ortasında bile geçerlidir. 2013 yılında, genç bir tırmanış meraklısı Bellevue Square Park'ta tırmanmak için 365 dolar ödeyerek Belediye’den izin aldı.

Gürcistan'daki Tavukların Karşıdan Karşıya Geçmesi Yasaktır

Evet, doğru! İnsanları, tavuklarını kontrol altında tutmaya teşvik etmek için, Quitman, Georgia'da, tavuğunuzun yola çıkması durumunda para cezasına çarptırılabileceğinizi söyleyen bir yasa var.

Kanada'da Çok Fazla Demir Parayla Ödeme Yapmak Yasadışı

10 ABD dolarından fazla bir ödeme yaparken, Kanada'daki Para Birimi Yasası uyarınca tek bir madeni paradan daha fazlasıyla ödeme yapmak yasa dışıdır.

Japonya'da Fazla Kilolu Olamazsınız

Kadınlar için 85 cm ve erkekler için 91 cm’den fazla bel ölçümü varsa para cezası uygulanır. Japonya’ya taşınacakların dikkatine; 3 beyazdan uzak duruyoruz.

Artık binlerce dolarınız ceza olarak harcanmayıp cebinize kaldığına göre seyahatleriniz tadını çıkarın.

Sevgiler

Resfeber Couple

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