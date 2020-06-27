MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Hafta sonu İstanbul'a yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri
Müge-Gökhan Cebeci

Müge-Gökhan Cebeci

resfebercouple@gmail.com

Hafta sonu İstanbul'a yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri

27 Haziran 2020

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Garipçe Köyü, Sarıyer’e 10 dakika mesafede Rumeli Feneri ile Rumeli Kavağı arasında yer alan şirin bir balıkçı köyü. Üçüncü köprünün de hayata geçmesi ile birlikte sınırları biraz daha genişleyen İstanbul, Garipçe köyünü bizlere daha yakın bir hale getirdi. Tabii ki kıyı köyü olduğu için halkın geçim kaynağı balıkçılık. Özellikle Sarıyer ve Tarabya balıkçılarının ürünlerinin bir kısmı bu güzel köyden gelmekte.

Hafta sonu İstanbula yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri

Son dönemde gözlerin üzerine çevrilmesinin en büyük sebebi gözden uzak ve doğa ile iç içe olması. Denizin kumsala vuran dalgaları, doymak bilmeyen martıları, suda hafifçe süzülen balıkçı kayıkları ile huzur arayanlar için muhteşem bir seçenek.

Hafta sonu İstanbula yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri

Şehrin ortasında bulunun otoparka arabanızı park ettikten sonra on dakikalık bir yürüyüş ile bütün köyü baştan sona gezebilirsiniz. Sonra da sahilde bulunan mekânlardan birini seçerek günün saatine göre ister kahvaltınızı yapabilir ister öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Hepsi deniz kıyısında bulunun bir elin parmaklarını geçmeyen mekânların neredeyse hepsinin kendine göre bir özelliği dikkat çekici bir yapısı var. Ortak noktaları ise lüksten uzan ve samimi olmaları.

Hafta sonu İstanbula yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri

Gösterilen ilgiden memnun olan mekân işletmecileri ve yerel satıcılar olduğu gibi bu ilgiden rahatsız olan halkta mevcut, sokaklarda özellikle fotoğraf çekmek ve çektirmek için gezerken dikkatli olmanızda fayda var.

Hafta sonu İstanbula yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri

Köyde yer alan Cenevizlilerden kaldığı düşünülen kale fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası. Özellikle hafta sonu ciddi bir kalabalık burada üçüncü köprünün ve boğazın binlerce fotoğrafını çekiyor. Yoğun geçen bir haftanın ardından rahat bir nefes almak için biçilmiş kaftan.

Hafta sonu İstanbula yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri

Hemen yanında bulunan Rumeli Feneri, İstanbul Boğazına Karadeniz’den ilk giriş noktasıdır. Anadolu feneri ile birlikte Fransız ve İngiliz gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkabilmeleri için 1855 yılında kullanılmaya başlanmış. Fenerin alt tarafında bir iki tane balıkçı barınağı ve salaş bir restoran mevcut. İstanbul’dan uzaklaşmadan huzur arayanlar için muhteşem bir yer.

Hafta sonu İstanbula yakın tatil yeri; Garipçe Köyü ve Rumeli Feneri

instagram.com/resfebercouple/

DİĞER YENİ YAZILAR
Demirel’i kaçıracaklarmış (2)Güneri CıvaoğluDemirel’i kaçıracaklarmış (2)
ABD teröriste terörist diyemiyorTunca BenginABD teröriste terörist diyemiyor
‘Acı biber sürerim’ dediler!Cemal Ersen‘Acı biber sürerim’ dediler!
Daralmış kurultayMelih AşıkDaralmış kurultay