Modern ve hafif

Greta Gerwig’in klasik roman “Küçük Kadınlar”a getirdiği yorum, karakterleri, eseri benimsemesindeki adanmışlık ve kamerayı dönem filmlerinin ağırlığından kurtaran yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Louisa May Alcott’ın 1868 tarihli klasik romanı “Küçük Kadınlar/Little Women” biri ünlü yönetmen George Cukor’un imzasını taşımak üzere defalarca sinemaya uyarlandı. Bugün yeniden uyarlanmasına gerek var mıydı? Bu roman hâlâ bizimle konuşuyor mu? Greta Gerwig’in yönettiği “Küçük Kadınlar” söz konusu olduğunda iki sorunun da yanıtı evet.

Gerwig’in -tartışmalı şekilde- ona En İyi Yönetmen dalında adaylık getirmeyen “Küçük Kadınlar”ı, En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu (Ronan), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Pugh), En İyi Uyarlama Senaryo dallarında aday olup En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar kazandı. Bu uyarlama, zaman ekseninde romanın kız kardeşlerin ergenliğini konu alan ilk bölümü ve evlilik yollarına odaklanan ikinci yarısı arasında gidip geliyor.

Kadınların bağımsızlığı

Hatırlatmak gerekirse babaları İç Savaş’ta olan dört kız kardeş romanın odağında: Yazar olmaya çalışan ana karakter Jo, daha geleneksel bir tip olan abla Meg, ressam olmaya çalışan Amy, sessiz müzisyen Beth... Onların aralarındaki ve dünyayla ilişkilerini merkeze alan film, öfkeli ve fevri bir tip olan ve Alcott’tan izler taşıyan Jo’nun anlatımıyla ilerliyor. Gerwig’in romana getirdiği hafiflik ve zamanın akışı duygusu, büyüme üzerine zaman ve mekan tanımayan bir his vermeyi başarıyor. Jo’nun kendisini bulma öyküsünün, kadınların bağımsızlığı konusunda hâlâ söyleyecek çok sözünün olduğu kesin. Filmi önemli bir uyarlama kılan, Gerwig’in karakterleri, eseri benimsemesindeki adanmışlık ve kamerayı dönem filmlerinin ağırlığından kurtaran yaklaşımı. Filmin oyuncu performansları açısından da çok iyi işlemesi bir yana özellikle “Midsommer”ın Pugh’unun performansı öne çıkıyor.

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