Kuzeyde bir düş ülkesi

Lapland, dünyanın en ilginç doğa olayı Kuzey Işıkları’nın büyüleyici atmosferinde, masalsı bir gezi olanağı sunuyor

Kar ve kış koşullarının, dünyanın bazı yerlerini cehenneme çevirirken, bazı yerleri nasıl bir masal diyarına dönüştürebileceğini görmek isterseniz mutlaka yılın bu aylarında Lapland’a gitmelisiniz. Lapland, İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın kuzey toprakları ile Rusya’nın Kola Yarımadası’nı kapsayan bölge. Daha çok dünyanın en sıra dışı ve güzel doğa olaylarından olan ve adını mitolojideki Şafak Tanrıçası Aurora’dan alan Aurora Borealis, yani Kuzey Işıkları ile tanınır.



Kuzey Işıkları, basitçe anlatmak gerekirse, Güneş’teki patlamalarla birlikte uzaya saçılan parçacıkların dünyanın çevresinde bulunan koruyucu manyetik alanla etkileşime geçmesi sonucu ortaya çıkan reaksiyon esnasında görülen ışıltılardır. Bu ışıklar en çok yeşil renktedir ama pembe, kırmızı ve nadiren sarı da görülebilirler. Mavi renkte parlayanları ise gökyüzü de mavi olduğu için insan gözü tarafından seçilemez ancak çok az fark edilebilirler.





Geceleri saat 23.00-02.00 arasında Kuzey Işıkları’nın görünme ihtimali daha fazla.



Şubat en iyi zaman



Bu ışıkların görülebileceği yer, Kuzey Yarımküre’de 60 ve 72 derece kuzey enlemleri arasındaki Alaska, Kanada, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Sibirya hattıdır. Kuzey Işıkları aslında yılın her zamanında görülebilir ama bunun için mutlaka açık ve bulutsuz bir hava gerekir. En sık olarak ise ekinoks dönemlerinde ve elbette gecelerin uzun olduğu kış aylarında görülürler. Genel olarak eylül ve mart ayları arası diye tarihler verilse de şubat ayı bu ışıkların neredeyse kesinlikle görüleceğini vadeden bir aydır.



Fotoğraf meraklıları zaten bilirler ama Kuzey Işıkları’nı görmek ve fotoğraflamak isteyenlerdenseniz, unutmamanız gereken en önemli şey, ışığın az olduğu bölgelerde ve genellikle geceleri saat 23.00 ile 02.00 arasına denk gelen anlarda ışıkların görünme ihtimalinin ve tabii sizin de iyi fotoğraflar çekme şansınızın çok yüksek olduğudur. Bu ışıklar en iyi nereden izlenir diye soracak olursanız, son yıllarda gezginler Finlandiya ve özellikle de Rovaniemi’yi tercih ediyorlar. Benim de önerim bu yönde olacak.



Bir Noel Baba köyü



Bahsettiğimiz topraklar Finlandiya’nın üçte birini kapsayan ve ülkenin kuzey kutup dairesinde bulunan bölge. Rovaniemi ise Lapland’ın en büyük şehri ve başkenti. Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olması ise bence Kuzey Işıkları’ndan daha çok Santa Claus’un yani Noel Baba’nın köyünün buraya 20 dakika uzaklıkta olması. Ziyareti, ciddi bir turistik atraksiyon haline gelmiş olan bu köyde beyazla boyanmış çizgiyi geçip resmen Kuzey Kutbu’na ayak basmış olan herkes hatıra fotoğrafı çektirip, Noel Baba’nın Postanesi, Ofisi ve Eğlence Parkı’nı ziyaret etmenin planlarını yaparken ben durup düşünüyor ve hatırlatmak istiyorum: Noel Baba, yani Santa Claus diye de bilinen kişi, şu bizim Patara doğumlu, Demre’de episkoposluk yapmış ve Anadolu topraklarında birçok güzel ve etkileyici hikâyesi olan Aziz Nikolaos.



Balık avlamayın



Buralara kadar gelmişken köyün yakınındaki husky çiftliklerini, o güzel gözlü ve özgür ruhlu köpekleri sevmek, Ren geyiği çiftliklerini de doğanın bu nadide güzellikteki varlıklarını sevip beslemek için ziyaret edin. Bir hayvan aktivisti ve vegan olarak sizden ricam, ne olur bu hayvanlara eziyet çektiren safari tarzı şeylere katılmayın, hatta ne olur donmuş göllerde balık da avlamayın. İnsanoğlunun egoları ve zevkleri için onlara bu acıları lütfen tattırmayın. Sizlere dünyadaki en ilginç doğa olaylarından birini görme şansını yakalayacağınız ve belki de fotoğraflayıp ölümsüzleştireceğiniz, öte yandan da bu dünyanın içindeki tüm canlıları ve güzellikleriyle geleceğe bırakacağımız tek mirasımız olduğunu hatırlatacak bir gezi olmasını dilerim. Doğa, çevre ve tüm canlılar için daha fazla şeyler yapabilmek dileklerimle…







