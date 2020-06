Başkan Aksoy’dan çok çarpıcı açıklamalar!

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçen gün bir grup gazeteci arkadaşımızla bir araya geldi.

Aksoy, burada hem bir yılını değerlendirdi hem de nasıl bir belediye aldığını tek tek anlattı.

Belediye Başkanları arasında yaptığı sert çıkışlarla her zaman dikkatimi çeken Aksoy’un her bir satırı ilginç ve önemli açıklamalarını özetle sizlerle paylaşacağım.

“Her şeyden önce 31 Mart seçimleri gerçekleşmeden 27 Mart’ta o dönemin yönetimi 287 kişiyi işe aldı.

Bu tam anlamıyla bir operasyondur.

Bu operasyon maalesef gerçekleştirdiler.

Menemenlilerin bunu unutmaması lazım.

Hiçbir bir belediye başkanı aday gösterilmemesine rağmen bu kadar çok kişiyi işe alarak böyle bir operasyonu yapmamalı.

Bu Menemen’e ihanettir.

Toplu iş sözleşmesini neden yapıyorsun?

O sözleşmede bir faraşçı arkadaşımın rakamı 9 bin liraya kadar geliyor.

Bu hak mı adalet mi?

Bunu yok hükmünde saydık.

Aksi halde Menemen Belediyesi batardı.

O sözleşmeyi feshettik.

Bu sözleşmenin belediyeyi işlemez hale getireceğini biliyorduk.

Ocak-şubat-martta belediyeye ait 177 gayrimenkul kiraya veriliyor.

Tepe Restoran bunlardan biri.

İhanetin geldiği nokta buralar.

Perşembe pazarının inşaatına başlandı.

Oraya verilen parayla iki pazaryeri yapardık.

Menemen’e yapılan bu yanlışlığı yine biz düzeltiyoruz.

Kış olmadan o pazarı bitireceğiz.

Yine seçimlerden son üç ayda belediyeye kesilen fatura 67 milyon lira.

İşçilik hariç!

Bütçemizin yarısı.

Suç duyurusunda bulunduk.

Usulsüzlüklerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz.

Göreve geldiğimizde demirbaş listesi bile yoktu!”



‘Kimseye yedirmem’



“Menemen Belediyesi’ne ait parayı bir takım gazetecilere vermem.

Onlar benim hakkımda yazarlar.

Belediye parasını kimseye yedirmem.

İki firma var.

Birine 3 yılda ödenen para 1 milyon 700 bin lira.

Ne yaptılar bu kadar?

Şimdi yine bu gazete icraatlarına başladı.

Sen he iş yaptın?

402 bin 970 liralık başka bir fatura.

Menemen’de yayın yapıyor.

Bu dönemde bunların musluklarını kapattık.

Akan paraları kestik.

Menemenliler oynanan oyunu görmeli.

Menemen halkının sağduyusuna inanırım.

Bu kişilere bu paraları vermeyeceğim.”

180 suç duyurusu

“180 suç duyurusunda bulunduk.

Bir araç kiralama mevzusu ile ilgili sözde bir yayın kuruluşu beni töhmet altında bırakmak için yayın yapıyor.

22 temizlik aracı kiraladık.

Elektrikli hamaratlar kiraladık.

Menemenimiz temizlensin diye bunu yaptık.

Bu araçları 45 aylığına kiraladık.

Mazot parası belediyeye ait değil.

Sigorta, kasko, yedek parça, bakım-oranım belediyeye ait değil.

İşletme maliyetimiz yok.

İhaleye bu şekilde çıkıldı.

Biz gelmeden önceki kamyonlarını hatırlıyor musunuz?

Menemen’e yakışmıyordu!

Fatura nereye gelmiş, kimden kesilmiş belli değildi.

O çöp kamyonları 2 gün çalışıyorsa, 22 gün yatıyordu.

Çöp kamyonunu çalışmak için yüklü miktarda para harcamak zorunda kalıyorduk.

Kiralamayı Menemen için yaptık.

Birileri bunun üzerinden siyaset yapıyor.

Diğer belediyelerle kıyaslasınlar.

Daha düşük rakama biz bu hizmeti verdiğimizi görecekler.”



‘Bu paralar nerede?’



“Sayıştay raporunun üzerinden suç duyurularında bulunduk.

Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların olması gerekenden daha düşüğe verilmesi konusu var.

Spor kulübü derneğine taşınmazlar kiraya veriliyor.

16 bin liraya.

O spor derneği üçüncü şahısa 108 bin liraya kiralıyor.

Aradaki fark nerede?

Süper market.

12 bin 360 lira bedelle kiraya veriliyor.

Yine aynı spor kulübü derneğine.

106 bin liraya.

Nerde bu para?

Seyrek Mahallesi’nde bir yıllık bedelle spor kulübüne kiralanıyor!

13 bin 200 liradan yıllık.

Üçüncü şahsına 300 bin liradan kiralanıyor.

Bu para nerede?

Her şey açık.

Ne yapılmak istendiği belli!

Geçmişte Menemen Belediyesi’nin nasıl yönetildiği bu raporlarda.

Halkın parasını çaldırmama noktasından hareket ediyorum.

Benimle ilgili yalan yanlış dedikodunun sebebi bu.

Birilerinin kuyruğa bastık, basacağız.

Menemen halkı bu yüzden oy verdi bize.

Halkın parasını kimseye yedirmem!

Eniştem İrfan Aras için danışman oldu dediler.

Bundan bizim haberimiz yok.

Pes doğrusu!

Eşim!

Devlet memuru.

Şu anda Büyükşehir’de çalışıyor.

Menemen Belediyesi’nde çalışmıyor.

Askerlik yapmadığıma kadar gittiler.

Ben evliydim, oğlum doğmuştu.

O zaman askerdim.

Çamur at izi kalsınla siyaset yapmak olur mu?

Hortumlarını kestim.

Hakaret etmenin adı çirkef siyasetidir.

Bırakın biz Menemen’e hizmet edelim.”

Bir yıllık icraatları

“Her şeyden önce park ve bahçeler müdürlüğümüz güzel bir çalışma içerisindeyiz.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Şehitler Parkı, Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Cumhuriyet Parkı’nı açtık.

Uğur Mumcu Anıtı’nı bu dönemde açtık.

Farklı anıtları ilçemize kazandırdık.

Kent 2’ye Atatürk heykeli diktik.

O heykeli belediyenin depolarında bulduk.

Hem de öyle bulduk, bu ülkenin kurucusuna yapılmış bir haksızlıktır.

Kolu, ayağı kırık.

Biz o heykeli düzenledik.

Haşmetli duruşu ile Atatürk heyeti orada duruyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi açtık.

İlk defa mavi bayrak aldık.

Bin 920 kişiye hizmet veriyor.

Engelsiz Kafe’de istihdam alanı açtık.

Engellilerimiz burada sosyalleşebilsin istedik.

Doğa Köyümüzde anaokulu açtık.

Çocuklarımızın yüzü gülsün istedik.

Anaokulundan dolayı bize eleştirinler oldu.

Kadın Dayanışma Merkezi ve Çocuk Oyun Merkezi açtık.

Sevgi Yolu, Şiir Sokak ve açık halk kütüphanesi.

Menemen güzelleşsin diye buraları düzenledik.

Elden geçirdik.

Emiralem Çilek Festivali yaptık.

Menemen’in bir markası olduğunu duyurmak için bunu yaptık.

Yörük Şenliği düzenledik.

İncir Festivali yaptık.

İzmir’den binlerce kişi geldi.

Üretici Köy Pazarı açtık.

Birçok kültürel etkinlik yaptık.

Kubilay için mevlit okuttuk. Karakılçık Buğdayı ektik. Kendi ekmeğimizi kendimiz üretelim istedik.

Bağ kurduk.

Üzümleri aldık çocuklarımıza ücretsiz dağıttık.

Her bir ton zeytinyağına karşılık doğal gübre desteği verdik.

Amacımız köylünün ayakta kalabilmesini sağlamaktı. Pamuk üreticisine destek vereceğiz.

Bakırçay Üniversitesi ile anlaştık, eylülde faaliyetlerine başlıyor.

Bu bir devrimdir!

Menemen’in öğrenci kenti olması noktasında üniversite ile anlaştık.

Tarım Lisesi yapalım dedik.

Ege Bölgesi’nin en büyük kreşini hayata geçireceğiz.

Seyrek’te bir kız yurdu yapıyoruz.

Bugüne kadar yapılmadığı hata.

Kız yurdu yapıyoruz dişe şikayet edildim.

Maddi açıdan sıkıntılar var.

Ama projelerimizi yapıyoruz.

8 Haziran’da saat 19.00’da Kasımpaşa üst geçidini açıyoruz.”

Açıklamaları bu şekilde!

Başkan Aksoy, aslında bir yılını anlatırken içini de dökmüş oldu.