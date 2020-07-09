Bir defterin ardından

Altınordu Spor Kulübü’ne ait kupa, şilt, lisans kartları gibi kıymetli belge ve objeler, Osmanzade Yokuşu’nda, bir zamanlar yerinde Üsküdarlı Medresesi olan eski kulüp binasında muhafaza ediliyordu. İç ve dış göçler nedeniyle taraftar, yönetici ve sporcuların bölgeden ayrılmasıyla, kulüp binasında eski hareketlilik ve güvenlik kayboldu. Bu nedenle, arşiv belgelerinin korunmasında ciddi sıkıntılar yaşandı. Yıllardır kapalı kalan kulüp binasında yaşanan olumsuzluklar yüzünden arşivde bulunan belgelerin bir kısmı, korunmak üzere kulübe gönül vermiş eski yöneticilere ve taraftarlara emanet edildi. Koruyanların vefat etmesi veya başka nedenlerle, sahipsiz kalan birçok belge ve obje bitpazarında satılığa çıkarıldı... 2017 yılında Altınordu Spor Kulübü yöneticilerine, kulüpte olması gereken, içinde önemli yazışmalar, kulüp kararları ve bir Arjantin takımının Altınordu’ya maç teklifinde bulunduğu damgalı mühürlü mektubun olduğu, 450 adet kıymetli evrakın İstanbul Sahaf Fuarı’nda satılığa çıkarıldığını söyledim. Uyarım, Altınordu Spor Kulübü’nü tekrar eski parlak günlerine döndürmeye çalışan yöneticilerin ilgisini çekti ve 450 adet evrak satın alınıp yeniden kulübe kazandırıldı.











2005 yılında eski Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ’a, Altınordu Spor Kulübü’nün Osmanzade Yokuşu’ndaki, harabe olmuş binasını göstermiş, birkaç kentseverle birlikte kendisinden tarihi kulüp binasını restore etmesini istemiştik. Aynı yıllarda, Altınordu Spor Kulübü’nde yıllarca top koşturmuş, İzmir Mekteb-i İdadisi’nin kurucusu, tarih-coğrafya öğretmeni Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey’in torunu, eşimin de akrabası olan Kâhya lakaplı futbolcu Memduh Gezer, spor yaşamıyla ilgili fotoğraf ve belgelerini bir dosya içinde getirmişti. Daha sonra bütün bu belgeleri Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nde kayıt altına aldırdık. Döneminin ünlü futbolcusu Memduh Gezer’in, el yazısıyla kaleme aldığı anıları da bu dosyadaydı.



Müzede sergilenmeli



2007 yılında İzmir’in tanınmış antikacısı Hasan Özkan, Basmane’yle özdeşleşmiş tarihi kulübe olan hassasiyetimi bildiği için bir karşılaşmamızda “Dükkâna uğra, sana göstereceğim evrak var” dedi. Çankaya’daki dükkânında bana Altınordulu sporculara ait lisans kartlarını ve fotoğrafları gösterdi. Korunması için en uygun yerin Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi olduğunu düşündüğüm için, antikacı dostuma elindeki belgeleri arşive bağışlaması ricasında bulundum. Tilkilik’te sahibinin vefat etmesiyle boşaltılan bir evden çıktığı söylenen evrak, atık toplayıcılar vasıtasıyla antikacıya getirilmişti. İçinde, Altınordu Spor Kulübü dışında İzmir tarihine ışık tutacak önemli bilgiler olan gösterişsiz bir de defter vardı. Antikacı Hasan Özkan, önerim üzerine hiç tereddüt etmeden elindeki evrakı arşive bağışladı. Uzun bir süre sonra, İzmir Spor Tarihi Sergisi kapsamında eski Türkçe elyazısıyla yazılmış defterin uzmanlar tarafından titizlikle tercüme edildiğini duyunca mutlu oldum. Eski Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ ve başarılı teknik ekibi sayesinde restore edilen kulüp binasının üst katında kurulan müzede, kulübün başarılarını gösteren kupa ve şiltlerin arasında bu defterin ve diğer belgelerin sergilenmesini hayal ediyorum...