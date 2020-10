1973 yılında İzmir’de doğan Dr. Murat Ceyhan’ı ve ailesini yakından tanıdım. Basmane’deki evlerini, çocukluğunda oyun oynadığı sokakları biliyorum. Dr. Murat Ceyhan, Yıldırım Kemal Bey, Şehit Fethibey okullarının başarılı öğrencileri arasında yerini aldı. Atatürk Lisesi’nden sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sivas Gürün İlçesi’nde, Iğdır’da Nahçıvan sınır kapısında tabip asteğmen olarak görevi yaptı. 1990 yılında Çiğdem Ceyhan’la hayatını birleştirdi, biricik oğulları Kemal dünyaya geldi. Sonraki yıllarda aile hekimi olarak Isparta, Eğridir, Ödemiş, hastanelerinde çalıştı. 2015- 2020 yıllarında Karabağlar İlçesi’nde Aile Sağlık Merkezinde hekimlik görevinde bulundu. 3 ay önce koronavirüse yakalandı tedavi gördü ve virüsü yendi. Lakin talihsizlik peşini bırakmadı, 15 Eylül 2020 günü görevi başındayken bir fenalık geçirdi. Birlikte çalıştığı hemşirenin yardım istemesiyle doktor arkadaşları imdadına koştu. Doktor kalp krizi geçiriyordu, ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Ancak duran kalbi tekrar çalıştırma konusunda ellerinden fazla bir şey gelmedi.112 acil ambulans gelene kadar doktoru yeniden hayata döndürmek için uğraştılar. İşte tam bu anlarda muayene sırasında bekleyen bazı hastalar mırın kırın edip, doktorlar neden hastanın başında toplandı, serzenişinde bulunmuş.

Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dr. Ceyhan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı hayata veda etti. Karabağlar Aile Sağlık Merkezi hastalarına şifa dağıtan doktorun sadece ölümüne değil, sevgisizliğe tahammülsüzlüğe ve merhametsizliğe tanık oldu… Bu olaydan en çok etkilenen sağlık merkezinde çalışan arkadaşları oldu. Hatta bir doktor sosyal medyada yaşadığı olayı şöyle paylaştı “Dün İzmir’de aile hekimi arkadaşımız görevi başında kalp krizi geçirdi. Tüm doktorlar toplanmış CPR yaparken kapıda bekleyen bazı hastalar, “Diğer doktorlar neden bize bakmıyor?” diye bağırdı. Acil de olsa bir nebze anlarım da aile hekimliğinde doktor can verirken acele ne işin olabilir, doktor ölüyor…

Gereksiz kavgaların hastanelere taşınması, hastane ve hasta yakınlarının hastane personeline, doktorlara saldırması artık ıstırap vermeye başladı. Yoğun bakıma neden sokmuyorsunuz diye saldır, verdiğin ilaç işe yaramadı diye saldır, muayene kuyruğunda çok bekledik diye saldır…

Saldırıların, tehdit etmenin bahanesi çok, ülkenin her yerinden sağlıkçıların feryadı geliyor. Bu kez saldırı kaba kuvvetle değil lafla oldu, başta doktorları, ailesini, bizleri ve insanlığı yaraladı. Dr. Murat Ceyhan, üstün vasıfları olan, herkese yardımcı olmak isteyen, güler yüzlü, şaka yapmayı seven çok sevilen iyi insan, iyi bir hekimdi. Dr. Murat Ceyhan’a rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum…