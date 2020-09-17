İzmir Valisi’ne davet

Sayın İzmir Valisi: Heredot’un “Dünyanın en yaşanası yeridir” dediği. İzmir’e hoş geldiniz yeni görevinizde başarılar dilerim. Kemeraltı Çarşısı tanıtım gezilerine katıldığınızı gördüm, yılların ihmaline uğrayan tarihi çarşının korunması için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. İzmir merkezinde ve ilçelerinde yapılacak koruma çalışmalarını bütünleştirip, yer altı ve yer üstündeki taşınmaz kültür varlıklarının hikâyelerini araştırmak, yapıları onarıp gelecek kuşaklara aktarmanın önemini bilen bir yönetici olduğunuzdan şüphemiz yok.

Bilindiği gibi binlerce yıllık geçmişi olan ve İzmir’in tarihsel kimliğini oluşturan kültürel miras gözlerimizin önünde eriyip gidiyor. Kültür varlıklarımız özellikle eski İzmir mimarisi amaç dışı kullanımlar, plansızlık ve diğer nedenler yüzünden terk edilip göçtü virane oldu. İzinsiz ve uzman olmayanların yaptığı müdahalelerle tarihsel kimliğinden koparıldı.













Yasalar, yönetmelikler, uluslararası anlaşmalara rağmen yapıldığı döneminin özelliklerini yansıtan İzmir değerlerinin korunmasında istenilen başarı henüz sağlanamadı. Kent merkezinde bulunan tarihi dokunun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması çalışmalarını yapabilmek için öncelikle, Avrupa normlarına uygun detaylı taşınmaz kültür varlıkları envanterine sahip olmadığımızı üzülerek belirtmek istiyorum. Uzun vadede sadece İzmir merkezinde değil, tüm ilçelerinde Avrupa normlarında envanterin hazırlanması bilimsel açıdan gereklidir. Elimizde bulunan kısıtlı sayıdaki belgeler normlara uygun değil, yetersiz ve eksiktir. Dahası kent merkezinde henüz tanımlanması yapılamamış kültür varlıkları bulunmaktadır…



Sayın Vali, Kadifekale eteklerinde kadim İzmir mahallelerinde bulunan tarihsel zenginliği, defineciler tarafından tahrip edilmiş türbeleri, onarımları ve bakımları yapılamayan cami, mescit, sinagog, kilise han, hamam, sebil, türbe, köprü, kemer, konak, çeşme, hazire, arasta, ulu ağaç gibi antik dönemden günümüze medeniyetlerin bıraktığı izleri size gösterip tanıtmak öykülerini anlatmak istiyoruz.

Satırların yazarı olarak Kültür ve Turizm Bakanı’na İzmir Valilerine, Kaymakam ve Belediye Başkanlarına kamu ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle yaptığımız tanıtım gezileri sayesinde sayıları az da olsa kurtarılan kültür varlıkları oldu. Yılların İhmaline uğramış İzmir’i İzmir yapan değerleri size tarafsız bir şekilde anlatabileceğimizi düşünüyorum. Müsait bir gününüzde kent gözlemcisi arkadaşlarımızla birlikte çıkacağınız tarih yolculuğunda kültürel miras dışında kentin sosyolojik ve kültürel sorunlarını da yakından göreceksiniz.

Lütfen yazımı bir davet olarak kabul edin kolaylıklar dilerim, Victor Hugo’nun “Prensese” benzettiği İzmir’e tekrar hoş geldiniz, kolaylıklar dilerim.