Koronavirüs günlerinde Can Dündar...

Sizin gibi düşünmeyen, Sizin yaşam biçiminizden hoşlanmayan,

Sizden nefret ettiğini düşündüğünüz,

Ve hatta elinde imkân olsa sizin yaşam biçiminizi değiştirmek isteyeceğini bildiğiniz insanların, koronavirüs nedeniyle hasta olmasını ya da ölmesini ister misiniz?

Can Dündar’ın fotoğraftaki tweet’ini gördüğümde gözlerine inanamadım.

O mesajın altına yazılan yorumları gördüğüm zaman daha da büyüdü hayal kırıklığım.

Sadece bizim gibi düşünenleri sevip, onlara yaşam hakkı tanıyarak hümanist olamaz insan.

Sadece aynı fikirde olduklarım kalsın diyerek, diğerleri hastalansın ya da ölsün diyerek demokrat da olamaz.

En iyi ihtimalle, salgın bir hastalığa karşı tedbirsizlik eleştirisinden söz edilecekse, o da böyle yapılmaz...

Koronavirüs günlerinde Diyanet İşleri

13 Mart Cuma günü, Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bir açıklama yaptı:

“Hem cemaatimizin sağlını korumak hem de mücadeleye destek olma amacıyla camilerimizde cuma namazı kılınmayacaktır.”

Aynı gün, İran, Irak ve Kuveyt’te de cuma namazları kılınmadı.

Ama Türkiye’de cuma namazlarını iptal etmedi Diyanet İşleri Başkanlığı.

Umreye giden 12. kafile 8 Mart Pazar günü Türkiye’ye dönmüştü.

Umreden dönenlerin için ilk cumada camilere gideceğinin, orada yaşadıkları duyguyu anlatacaklarının düşünülmesi lazımdı.

Bir gün önce camilerin dezenfekte edilmiş olması sadece o anı etkiler, enfekte olmuş bir kişi cemaate karıştığı an yapılan tüm çalışma boşa gider.

Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslamiyet ve hadis bilgisinin Dünya Müslüman Âlimler Birliği ya da Mısır’daki Ezher Büyük Âlimler Heyeti’nden fazla olduğuna inanan biri olarak, acaba koronavirüsü ciddiye alma konusunda bir zafiyet mi yaşandı diye sormadan edemiyorum.

Süt Hırsızı ve koronavirüs

İngiliz hükümeti, en iyi ihtimalle, 318 bin 660 kişinin koronavirüs yüzünden öleceğini hesaplıyor.

Bu, virüse yakalananlar arasında ölüm oranı binde 6’da kalırsa ortaya çıkacak tablo.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsten ölüm oranını şu an için yüzde 3.4 olarak veriyor, aradaki fark dehşet verici.

Hastalığın nüfusun yüzde 80’ine yayılması ve insanların kendi antikorlarını üretmesi fikrine dayanan bu İngiliz yöntemini tercih sanıyor bir sürü insan.

Oysa başka çaresi yok İngiltere’nin.

Daha 2017’de, Kızılhaç, İngiliz sağlık sisteminin çöktüğüne dair bir rapor yayımlamıştı.

İki sene önce, grip salgını nedeniyle ameliyatları ertelemek zorunda kalmıştı “Ulusal Sağlık Sistemi-NHS.”

Şu an değil, Demir Leydi lakaplı muhafazakâr Başbakan Thatcher’den beri kamudan sağlığa ayırılan pay ve sistem yok edildi zira.

Kimseyle uzlaşmadığı için Demir Leydi diye anılan Thatcher, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı.

O dönemde okul çocuklarına verilen sütü kestiği için de “Süt Hırsızı” lakabı almıştı.

İşte o “Süt Hırsızı” kafası nedeniyle ölüme terk edilecek insanlar...

Bakın, 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağında Almanya’da rakam 29.2, İngiltere’de 6.6.

Türkiye’de bu oran 43.

Aman internet hızına dikkat...

Fransa’da eğitim online hale geldiğinden ve evden çalışma başladığından beri internet hızında inanılmaz bir düşüş var.

Benzer bir durum gelecek pazartesi gününden itibaren Türkiye’de de yaşanabilir.

O yüzden, sıkıntı başlamadan, tedbir almakta fayda var...