Ortak bilet alırken neye dikkat etmeli?

Hayal kurmak herkesin hakkı. Milli Piyango’nun 100 milyon TL’lik ikramiyesinin hayalini kurarken, hayali hukuken garanti altına alın. İşte ortak bilette dikkat edilmesi gerekenler

Bu sene talih kuşu yüksekten uçuyor. Yılbaşı büyük ikramiyesi tam 100 milyon TL... Hayal kurmak herkesin hakkı. Ama 100 milyon TL ikramiyenin hayalini kurarken, hayalinizi hukuken de garanti altına almalısınız. Güven ayrı, önlem ayrıdır. Arkadaşınıza, kardeşinize, kim olursa olsun güveniniz çok yüksek olabilir, karşı taraf güveninizi sonuna kadar da hak ediyordur.

Ama Allah muhafaza, ya bir şey olur da vefat ederse, mirasçıları da aynı güvene layık hareket edecekler midir?

Bizzat bildiğim birçok dava var, iki kardeşin, iki arkadaşın güven içinde yürüttükleri ilişki, birisi vefat ettikten sonra nasıl vefat edenin çocukları tarafından kötüye kullanılmıştır. İki kardeş, iki ortak arkadaş arasında alınan verilen şeyler, vefat edenin mirasçıları tarafından inkar edilmiştir.

Şansı artırmak için

İkramiye büyük, hayaller daha büyük… Birçok vatandaş, şansını artırmak için ortak bilet alma yolunu seçer. Öyle ya, tek başıma 100 TL’ye bir bilete 100 milyon yerine, ortak 10 bilet alayım, 10 milyona razı olayım, diye düşünür. Böylece 10 milyon ikramiye kazanma şansını 10 katına çıkarmış olur.

Bilet ortaklığına mahkeme ne diyor?

Online bileti değil de klasik usulde, “biletlerin arasından şansıma denk geleni seçeyim” diyenler de olabilir. Eğer fiziki ortamda bir Milli Piyango biletini ortak olarak alacaksanız, burada ortaklığın ispatında sıkıntı çıkabilir.

Mahkeme kararlarına konu olmuş, gerçek bir olayı anlattığımda, ne demek istediğim tam ortaya çıkacak.

İki arkadaş birer Milli Piyango bileti alırlar.

Aralarında derler ki, “ikramiye bana çıkarsa ben sana yarısını vereyim, sana çıkarsa sen bana yarısını.” Anlaşırlar.

Ama hafiften de biraz güvensizlik vardır. En iyisi, “herkes kendi biletini diğer tarafa versin” derler. Herkes aldığı biletin arkasını imzalayarak, diğerine verir.

Şimdi imzaladıkları biletleri karşılıklı değişmişlerdir.

Derken, talih kuşu başlarına konar ve biletlerden birisine büyük ikramiye isabet eder.

Büyük ikramiye çıkan biletin sahibi olan ve imzalayıp arkadaşına veren taraf, arkadaşına “hadi beraber gidelim, ikramiyemizi alıp, paylaşalım” der!

Bileti elinde bulunduran ihtiraslarına yenik düşer, öyle ya, bilet kimin elindeyse, sahibi o’dur, ikramiyeyi neden paylaşsın!

Gider, ikramiyenin tamamını Milli Piyango idaresinden tahsil eder.

Biletin asıl sahibi ve arkasında imzası bulunan taraf, soluğu mahkemede alır.

Hakim, ikramiye çıkan biletin kendisine ait olduğunu ileri süren taraf sorar, “o zaman neden arkadaşın senin biletini imzalamıştır?”

El cevap: “İkramiye çıkarsa iş arkadaşlarımıza yemek ısmarlayacağımız sözünü teyit için!” İki tane de tanık dinletir, tanıklar da aynı şeyi söyler.

Ama Yargıtay ikna olmaz, bir kimsenin ikramiye çıkarsa herkese yemek ısmarlama sözünü teyit için başkasına ait bileti imzalamasının hayatın olağan akışına ters düştüğünü söyler.

Öyle ya! Kendi biletime ikramiye çıkarsa “bütün iş arkadaşlarına yemek ısmarlayacağım sözünü” teyit için neden başkasına ait bir Milli Piyango biletini imzalayayım ki?

Yargıtay sonuçta, bir Milli Piyango biletindeki imzanın bilet ve çıkacak ikramiye üzerinde adi ortaklığa işaret ettiğine karar verir. İkramiye, bileti elinde bulunduran ile bilette imzası bulunana eşit olarak dağıtılmalıdır. Bundan sonra ister bir Milli Piyango bileti, ister Sayısal, isterse Super Loto Kuponu vs başkalarıyla ortak satın, ortak oynarsanız, imzalamayı unutmayın. Ortak değilseniz, kimseye biletinizi imzalatmayın.

Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kalırken, bilet almak isteyen vatandaşlar Eminönü’ndeki “Nimet Abla” gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu. l DHA

Online bilete ikramiye çıkarsa

Ortak Milli Piyango biletini online satın alabilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 6 Eylül 2019 tarihinden beri sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınması mümkün hale geldi.

Eğer Milli Piyango biletini sanal ortamda bilet ortaklığı şeklinde alırsanız, ortak bilet alanlar arasında hukuki sorun çıkmaz. Kimlerin bilet ortaklığı kurduğu ve paylarının ne olduğu elektronik ortamda kayıtlıdır.

Elektronik ortamda Milli Piyango abonesi olarak kuracağınız bilet ortaklığı hukuken güvence altında, ikramiye çıkarsa kimse bilet ortaklığını inkar edemez. İkramiye bilet ortakları arasında paylaşılır.

Evli çiftten birisinin kazandığı ikramiye kimin?

Eşlerden birisinin aldığı bilete çıkan ikramiyenin yarısı, diğer eşe çıkmış sayılır.

Yargıtay da evlilik birliği devam ederken eşlerden birisine şans oyunlarında çıkan ikramiyenin edinilmiş mal kabul edilmesi ve eşler arasında paylaşılması gerektiğini düşünüyor.

Milli Piyango bileti (ve diğer şans oyunlarının) satın almak için verilen meblağ kazanılan ikramiyeye göre çok düşük de olsa, mesela 100 TL’ye bilet alıp 100 milyon TL kazanılsa, tam bilet için ödenen 100 TL de sonuçta bir karşılıktır. Burada önemli olan ekonomik karşılık değil, hukuki karşılıktır. Yani, bir malın karşılıklı sayılabilmesi için, edimler arasında ekonomik anlamda bir dengenin olması zorunlu olmayıp, hukuki anlamda bir karşılık ilişkisinin olması yeterlidir.

Piyango biletinin alımı için harcanan para edinilmiş maldan karşılanmış ise, çıkan ve onun yerine geçen ikame değer sayılan ikramiyenin de edinilmiş mal sayılır.

Şans oyunları için ödenen, örneğin bilet parasının aksi kanıtlanamadıkça, edinilmiş maldan ödendiği kabul edilir. Çünkü eşlerin günlük harcamalarının edinilmiş mal grubundan yapıldığının kabulü hayatın olağan akışına uygun gelir. Sonuçta, bir bedel karşılığı oynanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler eşlerin edinilmiş mal grubuna olur, aralarında bilet ortaklığı varmış gibi ikramiyeyi eşit paylaşırlar.

KİTAP TANITIMI

Haksız Rekabet Hukuku

Bugün tanıtacağımız kitap Prof. Dr. Füsun Nomer Ertan’ın, ticari hayatta her şirketin maruz kalabileceği haksız rekabetle ilgili, “Haksız Rekabet Hukuku” başlıklı kitabı.

477 sayfadan oluşan bu kitabında Prof. Dr. Nomer Ertan, aslında liberal ekonomilerin temeli olan rekabet etmenin bir hak olarak kullanılırken, kötüye kullanılmamasının hangi hallerde haksız rekabet olduğunu ve hukuki ve cezai yaptırımlarının neler olduğunu anlatıyor. Bir kimsenin şirketinde 50 işçi çalıştırmasına rağmen 100 işçi çalıştırıyorum demesi, cirosunda hiçbir artış olmamasına rağmen bu sene ciroları altüst ettik, rekorlar kırdık demesi, böylece kendi şirketini olduğundan üstün gösterip ön plana çıkarma çabasının da haksız rekabet olduğunu savunuyor.

Şirketi olan ve haksız rekabete maruz kalmış ve kalabilecek herkese tavsiye edilecek bir kitap.