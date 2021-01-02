2021’de hangi sayısınız?

Bu yıl, daha fazla hareket, öğrenme, kendini geliştirme ve özgürleşme imkânı bulabileceğiz. Siz de yeni yılın şifrelerini keşfetmek için sayınızı hesaplayın!



Daha önceki yazılarımda belki fark etmişsinizdir, sayılara, onların arkasındaki anlamlara büyük ilgi duyarım. Her sayının hem geometrik (dışa dönük) hem de ezoterik (içe dönük) bir görünümü, bir anlamı vardır. 2020 sayısını ele alalım. İlk dikkatinizi çeken sayı 2 olmalı, hem de iki kere 2, sonuçta 4 ediyor. Tahmin edeceğiniz gibi ikilik, birlikten sonra kutuplaşmaya, karşıtlığa ve doğal olarak çatışan enerjilere işaret eder. Sayılar teorisinde tek sayılar eril, çift sayılar dişil olarak görülür. Dolayısıyla çift sayılarda daha fazla kendi içine dönme ve etki altında kalma durumu vardır.

2020 bize her açıdan çift doz içe kapanma, hassasiyet ve aynı zamanda mücadele (4) de getirdi. Zor bir sayısal kombinasyondan geçtik. 2021’de iki tane 2 yine var, ancak artık bir önceki simetrisi ve ikilik gücü yok. 1 sayısı başlangıçları yaratıcı gücümüzü ve varoluşumuzu temsil eder. Tarot kartlarında 1 büyücü kartıdır ve elinde doğa güçleri vardır. 10 numaralı kart şans çarkıdır ve hayatımıza giren yeni döngüleri açıklar. 19 numaralı kart Güneş kartıdır, yine yaşam enerjisini ve aydınlığa çıkışı temsil eder. Bu nedenle 2021 çok daha enerjik, başlangıç enerjisini ve uyanışı temsil etmektedir. 2021’in toplamı ise 5 sayısını verir.



5 bolca değişim, özgürlük, hareket ve iletişimle ilgilidir. 5 Merkür’ün sayısıdır. Tarot’ta 5’inci kart Aziz kartı geleneksel eğitimle, hayata hazırlanmakla alakalandırılmıştır. 14 numaralı Ilımlılık kartı da bir şifalanma sürecine işaret eder. Kısaca 2021’de daha fazla hareket, öğrenme, kendini geliştirme ve özgürleşme imkânı bulabileceğiz.



Bu yılki sayınız



Sizler de kendi kişisel yıl sayınızı bulmak için doğum gün ve ayınızı 5 ile toplayabilirsiniz. Örneğin 4 Ocak’ta doğan birisi için yıllık sayı 4+1+5: 10; yani 1 edecektir.



Yıllık sayınız ne olursa olsun, yeni yılınızda kendinizi daha özgür, umut dolu, pozitif ve sağlıklı hissedeceğiniz bir yıl geçirmenizi dilerim.

Yıllık sayınız;



1 - ise bu yılınızda başlangıçlar, yeni döngüler ve gelişme olanakları saklıdır. Kendinize güveninizin çok daha arttığı bir döneme girmektesiniz.



2 - ise bu yıl ilişkilere, ortaklı durumlara, daha fazla dengeye ve hassasiyetlere açıksınız demektir.



3 - ise yaratıcılık ve kendinizi geliştirme açısından çok daha hareketli bir döneme işaret eder. Bu sayı şans, bolluk ve tamamlanma içerir. Ancak toplamı 12 ise bir süre beklemeniz, iç gözlem yapmanız ve kabullenme gerekebilir.



4 - ise mücadele ve sağlam temeller atma gereğine işaret eder. Bu yılınızda daha somut adımlar ve enerjinizi konsantre etmeye çalışmalısınız.



5 - ise iletişim, çevresel değişiklikler ve zihinsel aktivite için güzel bir zaman dilimindesiniz. Döngünün tam ortasında farklı seçimler yapmak durumunda olabilirsiniz.



6 - ise bu yılınızda sevdiklerinizle, ailenizle daha yakın bağlar kurmak, ilişkilerinizi geliştirmek daha kolay olacaktır. Duygusal alanda kendinizi daha çok tanıyabilirsiniz.



7 - ise bu yılınızda daha fazla içe dönme, iç gözlem, hayatın anlamı üzerinde daha fazla düşünebilir, sezgilerinize daha çok yönelebilirsiniz. Duygu ve akıl arasında bazı bocalamalar, kimi zaman da içsel aydınlanmalar yaşayabilirsiniz.

8 - ise bu yılınızda sizi daha hırslı ve amaçlara odaklı olmayı gerektiren koşullar bekleyebilir. Özellikle iş hayatında ve hedeflerinizde ileri gitme ve güç arzusu öne çıkıyor.



9 - ise bu yılınızda hem önemli sonuçlar ve değerlendirmeler hem de başkaları için yapabileceğiniz çok şey olabilir. Bir bakıma bu dönemde, önceki yılların bir muhasebesini yaparken meyvelerini de alabilirsiniz.