Bu hafta size ne getirecek?

İkizler burcundaki yeniaydan sonra, bu hafta daha fazla iletişim ve hareket ihtiyacı dikkati çekiyor. Haftanın ilk günlerinde bizi duygusal açıdan meşgul eden pek çok neden var. Sezgilerimiz de bize yeni düşünceler, kararlar getirebilir. 28’inden sonra iletişim gezegeni Merkür Yengeç’e geçerek kendi duygusal ihtiyaçlarımızı anlama ve anlatma yönünde daha aktif olabileceğimizi anlatıyor. Bu dönemde aşkta ve bizi mutlu etmesini istediğimiz konularda kafamız karışık olabilir. Karşılıklı beklentiler yüksek. Ancak hafta sonu yaklaşırken, 30 Mayıs civarında daha eleştirel ve tepkisel kılan durumların içinde olabiliriz. Düşüncelerimizi dengede tutmaya, sakin kalmaya bakmalıyız.



Ay takvimi



24 Mayıs Pazar Yeni haberler ve değişiklikler yeni adımlar atmamıza yol açabilir.

25 Mayıs Pazartesi Bizi duygusal nedenlerle harekete geçiren şeyler var.

26 Mayıs Salı Sevdiklerimize yönelik konularda girişimci ve hassas olabiliriz.

27 Mayıs Çarşamba Sabah saatlerinde biraz sabırlı olalım. Engelleri aşacağız.

28 Mayıs Perşembe Yaratıcı konulara zaman ayırmak için uygun bir gündeyiz.

29 Mayıs Cuma Eksikliğini duyduğumuz konularda gerçekçi olmaya bakalım.

30 Mayıs Cumartesi Evde ve ailevi konularda sabırlı ve sakin olmakta fayda var.





















