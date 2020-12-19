Jüpiter ve Satürn’le yepyeni bir dönem

İş ve kariyer alanında yepyeni süreçler başlıyor; yeni döngü yükselen burcunuza göre neler getiriyor?





Özellikle kariyer ve sosyal alanda hayat yönümüzü şekillendiren bir döngüden söz ediyoruz. Jüpiter büyüme fırsatlarını, artan tecrübe ve kendine güveni temsil ederken, Satürn sorumluluklar yoluyla inşa etme ve sınırlarımızı bilmekle ilgilidir. Şimdi bu iki gezegen Saka burcunda birleşti ve yepyeni bir döngünün de başlangıcını oluşturdu. Kısa vadede 2021 boyunca ancak uzun vadede etkileri en azından önümüzdeki 10 yıla kadar uzanacak olan bu döngü yükselen burcunuza göre neler getirebilir?

Yükselen burcunuz;

Koç ise bu döngü size sosyal alanda, gruplar içinde, hatta politika alanında yepyeni açılımlar ve aktivite anlamına geliyor. Değişik reformlar içinde olabilirsiniz.

Boğa ise bu transitler mesleki alanda önemli uğraşlar, dikkat çekme ve aynı zamanda sorumluluk alma anlamına geliyor. Ancak yükünüz de çoğalacağı için, sürekli bir test altında olacaksınız.

İkizler ise bu döngü size eğitim ve yabancılarla ilgili konularda büyük fırsatlar ve kendinizi geliştirme olanağı veriyor. Entelektüel alanda, felsefe, inançlar ve dünya görüşünüz açısından çok şey öğreneceksiniz.

Yengeç ise bu süreç size finansal konularda ortak amaçlar ve kazançlar getirebilir. Eşinizin ya da ortağınızın kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Krizleri ve korkularınızı yönetmeyi becereceksiniz.

Aslan ise kariyer alanında artık daha gözle görülür hale geliyorsunuz. Son iki yıldır çok uğraştınız. Bu dönemde karşılıklı konular, ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar hayatınızı belirgin şekilde etkileyecek.

Başak ise bu dönemde çalışma hayatınız açısından oldukça yoğun, çok şey öğrenip çıraklık yapacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yaşça yüksek olanlar sağlığına da özen göstermeli.

Terazi ise kendinizi anlatmak, yaratıcılığınızı göstermek ve mutlu olmak için bilinçli davranacaksınız. Aşk ve iş temaları birbirleriyle bağlantılı olabilir.

Akrep ise bu dönem hayatınız önemli bir köşe noktasından geçiyor. Evde, ailenizde yeni sorumluluklar var. Bu çocuk doğumu da olabilir. Evde sorumluluklar artıyor.

Yay ise bu süreçte iş hayatında daha fazla hareket, görüşme ve iletişim içinde olacaksınız. Yakın çevre, kardeşler ya da zihnen meşgul olunan konular sürekli bir değişim getiriyor.

Oğlak ise ağır yükler hafifliyor. Bu süreçte maddi durumunuzu daha sağlam hale getirmeye başlayabilirsiniz. İşte yeteneklerinizi kullanabileceğiniz yeni başlangıçlar var.

Saka ise bu süreçte; kendi istediğiniz, seçtiğiniz kariyer alanlarında başlangıç yapabileceksiniz. Sorumluluklarda artışlar var.

Balık ise bu süreçte bazı belirsizlikler, dağılmalar ve kimi zaman onları bekleten değişiklikler içine girebilirsiniz. Kimi zaman kayıp duygusu yaşayabilirsiniz.