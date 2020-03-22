Kritik bir süreçten geçiyoruz

Bu yıl Jüpiter’in düşük olduğu Oğlak’ta ilerliyor olması, tüm dünyada ekonomik daralma ve hoşnutsuzlukları öne çıkarıyor. Yaza kadar olan dönemde, özellikle 8-23 Nisan tarihleri arasında dikkatli olmak gerekiyor.

Müneccimler bir yılı yorumlarken, özellikle Güneş’in Koç burcuna ilerlediği ana göre olan haritaya büyük önem verirlerdi. Bu haritanın koşulları, ilk başta ilkbaharı ve haritanın durumuna göre diğer mevsimler için işaretleri içerir. 2020’nin ilkbaharında neler var? Gelin birlikte bakalım: Gerek Ankara’ya, gerekse İstanbul’a göre, haritalarda Balık burcu yükselmekte. Özellikle İstanbul’a göre olan haritada Neptün yükselen burç derecesine çok yakın. Bu gezegen, herkesi birden ilgilendiren kolektif temalar, hassasiyet ama aynı zamanda zayıflıklar ve hatta herkese bulaşabilen şeylerle de ilgilidir. Bu nedenle gündemimizi bir süredir yoğun şekilde meşgul eden koronavirüsün getirdiği karmaşaya özellikle dikkat etmeliyiz. Bu dönemde, ihmalkâr olmamak ve mümkün olduğunca hijyen konularına özen göstermek gerekecek.

Sınırlamalar ve kötümserlik

Balık aynı zamanda etki altında kalmayı, fedakârlıkları ve kimi zaman kurban olmayı da anlatır. Balık ülkemiz haritasında 9. Evde olduğu için, bu dönemde uluslararası boyutu olan gelişmelerin, uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmelerin gündemimizde daha fazla kalacağını görebiliriz. Bu konular halkın sağlığını ilgilendiren gelişmeler olabileceği gibi, başta Suriye ve Rusya, diğer sınırdaş ülkelerle ilgili konuları da hatırlatmakta. Ekonomi ve kaynaklar üzerinden baktığımızda, haritanın 2. Evinde Koç burcunu görmekteyiz. Bu burç kendi kendine yetme durumu ile ilgilidir. Ekonomi ve kaynaklar konusunda kendi kaynaklarımızı harekete geçirmek için büyük bir enerji ortaya konabilir. Evet, gelecek yönündeki beklentilerimizde, önemli sınırlamalar ve kötümserlik hâkim, ancak Mars ve Jüpiter’in birleşimi gösterilen çabanın da büyük olacağını anlatıyor.

Bu yıl Jüpiter’in düşük olduğu Oğlak’ta ilerliyor olması, tüm dünyada ekonomik daralma ve hoşnutsuzlukları öne çıkarıyor. Özellikle Jüpiter-Satürn döngüsünün kapanıyor olması, tüm sosyal alanlara sıkışma, bitme ve sonlanma temaları getirmekte. Bu bakımdan, 2020 pek çok açıdan, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi sınırlamalar ve zayıflamalar getiriyor.

8-23 Nisan arasına dikkat!

Yaza kadar olan dönemde, özellikle 8-23 Nisan tarihleri arasında dikkatli olmak gerekiyor. 8 Nisan’daki dolunay haritasında bir kez daha Balık burcunun ve Neptün’ün yükseldiğini görüyoruz. Bu süreçte, mücadele gezegeni Mars ve Satürn de hava elementinden Saka burcunda olacağı için, özellikle insanları gruplar, topluluklar şeklinde ilgilendiren konuların belirli bir sınırlama içine girmesi söz konusu olabilir.

Venüs ise astrolojik açıdan keyifleri, hoş olan şeyleri, aşkı ve güzellikle ilgili konuları anlatır. Bildiğiniz gibi, Venüs de bu yıl 13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında İkizler burcunda geri gidiyor olacak. Venüs’ün gerilediği zamanlarda keyfimiz pek yerinde olmayabilir. Hayatın güzel yönlerine odaklanmakta zorlanabiliriz. Belki de bu durum kuşkusuz şu anda içinden geçtiğimiz sürecin bir parçası olarak da görülebilir. Söz konusu tarihler arasında evlilikler, güzellikle ilgili konular ve eğlencenin söz konusu olduğu alanlarda bazı sıkıntılar, isteksizlikler yaşayabiliriz. Bu nedenle hayat neşemiz sınırlanabilir. Venüs 7 Ağustos’ta Yengeç burcuna ilerleyeceği için bu tarihten sonra sosyal alandaki paylaşımların bizi yeniden yakınlaştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle gözüküyor ki bu dönemde, kolektif nedenlerin ağır bastığı bu süreçte, kapanan döngüleri sabırla beklememiz daha yerinde olacak.