Mars Oğlak’ta size neler getirebilir ?

16 Şubat- 30 Mart arasında bizi mücadeleci kılan çok şey var

Mücadele ve savaş gezegeni Mars yarın 16 Şubat’ta Oğlak burcuna geçiyor ve 30 Mart’a kadar da bu burçta kalacak. Mars bu burçta çok daha disiplinli, planlı ve kararlı şekilde çalışır. Kuşkusuz bu transit pek çok noktada tetikleyici görevi görecek zira en son Güneş tutulması da Oğlak’ta olmuştu. Bu dönemde pek çok gezegen bu burçta ilerliyor. Dolayısıyla astroloji haritanıza göre Oğlak burcunun olduğu evin konularında büyük bir hareketlilik ve mücadele söz konusu olabilir. Eğer daha soğukkanlı ve hazırlıklı davranırsanız, bu süreçte daha başarılı olduğunuzu görebilirsiniz. Şartlar pek kolay değilse de zaman kararlılık ve dayanıklılık gösterme imkanı sunuyor. Böyle bir dönemde duygularınızla değil, aklınızla ve planlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Kuşkusuz öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak bu süreçte güçlü itilimler altında kalacaklar. Ancak her yükselen burç için bu temaların etkisi farklı alanlarda ortaya çıkacak.

Yükselen burcunuz ne diyor?

Yükselen Koç iseniz bu dönemde mesleki alanda daha gayretli olmanız gerekiyor. İş hayatınızda ve unvanınızla ilgili konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Üstlerinizle daha dengeli ilişkiler kurmaya bakmalısınız. İmpulsif yönlerinizi kontrol etmelisiniz.

Yükselen Boğalar bu dönemde kendi inançları, fikirleri yönünde daha kararlı ve iddialı olabilirler. Uzaklarla, akademik konularla, medya ile ilgili gelişmeler daha büyük bir dikkat gerektiriyor.

Yükselen İkizler burcundakiler bu dönemde iş hayatında özellikle finansal konularda daha hırslı ama planlı olmak durumunda. Ortak kazançlar, borçlar, alacaklar ya da miras ile ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir.

Yükselen Yengeçler bu süreçte bazı karşıtlıklarla, düşmanlıklarla karşılaşabilirler. Eşinizin ya da ortağınızın konuları ile daha yakından ilgilenmeniz de gerekebilir. Evlilik konusunda daha ciddi kararlar alabilirsiniz.

Yükselen Aslanlar bu dönemde iş ve çalışma hayatına ait konularla daha çok uğraşmak durumunda olabilirler. Fiziksel açıdan kendinize özen göstermeli, sağlığınız konusunda daha çok direnç kazanmaya bakmalısınız.

Yükselen Başaklar bu dönemde kendilerini göstermek ve öne çıkmak konusunda daha gayretli olabilirler. Ancak aşkta, sevdiklerinizle ilgili konularda, çocuklarla ilgili uğraşlar içinde daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Bu konularda aşırı hırslı ya da zorlayıcı olmamaya bakmalısınız.

Yükselen Teraziler açısından bu dönemde temel konulara odaklanacakları, bazı bitiş ve başlangıçlarla ilgilenebilecekleri zamanlar var. Özellikle ev ile aile ya da gayrimenkullerle ilgili gelişmeler daha kararlı ve hızlı olmayı gerektirebilir

Yükselen Akrepler bu dönemde yakın çevreleri ile çok daha yoğun ve hızlı şekilde ilgilenebilirler. İşle ilgili görüşmeler, ziyaretler ve konuşmalar önemli. Kardeşlerle ilgili konular da meşgul edici olabilir. Tasarım içeren konular ve çevresel değişiklikler önem kazanıyor. Ancak sözlere de dikkat edilmeli.

Yükselen Yaylar için bu dönemde iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak gerekiyor. Harcamalar artabileceği gibi, kazanma kapasitesinizi de arttırabilirsiniz. Ancak kaynaklarınız yönünde riskli koşullara da dikkat etmelisiniz. İşte daha fazla destek arayacaksınız.

Yükselen Oğlaklar açısından bu dönemde bireysel kararlar ve başlangıçlar dikkat çekmekte. Çok daha kararlı davranabilir ve hızlı ilerlemeler içinde olabilirsiniz. Ancak ilişkilerde daha az bencil olmalı ve fiziksel risklerden de uzak durmalısınız. Yeni başlangıçlar içindesiniz.

Yükselen Sakalar açısından bu dönemde bazı riskler ve kontrol edilmesi zor olan durumlar oluşabilir. Sonunu net göremediğiniz konulara girişmemelisiniz. Gizli düşmanlıklar ya da bilinçaltı kaynaklı durumlar, korkular öne çıkabilir.

Yükselen Balıklar bu dönemde özellikle iş hayatında, gruplar içinde daha aktif ve mücadeleci olabilirler. Gelecek beklentiler yönünde daha gayretli olabilirler. Ancak gruplar ve sosyal alanda bazı sürtüşmeler de gündeme gelebilir.