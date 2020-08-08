Ruh noktası ne anlatıyor?

Astroloji öğrenenler için dikkat çekici detaylardan bahsedeceğimiz bu yazıda, transitleri ele alırken ruh noktasından açılımın oynadığı roller üzerinde duracağız.

Bugün sizlere karmaşık bir konuyu mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız transitlerin etkinliğinden bahsederken, belirli zamanlarda ilgili gezegen zaman yöneticisi olduğunda o transitin temasının daha fazla güç kazandığından, etkinleştiği üzerinde durmuştuk. Bu yönüyle transitleri ele alırken, ruh noktasından açılım da önemli bir rol oynar. Yine hatırlarsanız ruh noktası, tıpkı şans noktası gibi Güneş, Ay ve yükselen burç derecesinden türeyen bir noktaydı. Bu nokta Güneş’e ait olduğu için (şans noktası Ay’a aittir) daha aktiftir, niyetlerimizle, istek ve girişimlerimizle ilgilidir. Hatta bu noktanın kişinin kariyerinde önemli bir yeri vardır. Mesela Nâzım Hikmet’in ruh noktası Balık’ta, Venüs’le birleşir. Bu onun şairliğini ve sanatla olan ilişkisini, bu yöndeki edimlerini açıklar. Başka bir örnek Sezen Aksu’nun da ruh noktası Balık’ta, yöneticisi Jüpiter Yengeç’te; onun hassasiyetleri ve duygusal cömertliği ortaya koyduğunu gösterir. Adolf Hitler’in ruh noktası ise Saka burcunda, yöneticisi Satürn Aslan’da; onun kurallarla kendi liderliğini dikte etme yönünde hareket ettiğini vurgular. Bunu doğum haritasına göre bir başlangıç olarak görelim.

Zaman içindeyse ruh noktasının olduğu burçtan açılım yapabilir, ileri doğru gidebiliriz. Burada detaylı bir prosedür var, ancak kabaca ruh noktasının bulunduğu burçtan gezegenlere belirli yıllar sayarak ilerleyebiliriz. Hatta daha detayda aylara, haftalara hatta günlere kadar bölebiliriz. Örneğin ruh noktası Balık’ta olan birisi önce Balık’ı, sonra Koç, Boğa, İkizler şeklinde devam ederek diğer burçları ve dolayısıyla bu burçların yöneticilerini de hayatında yaşamaya başlar. Ancak her gezegen farklı uzunlukta yıllara sahiptir: Güneş 19 yıl, Ay 25 yıl, Merkür 20 yıl, Venüs 8 yıl, Mars 15 yıl, Jüpiter 12 yıl, Satürn ise Oğlak’ta 27, Saka’da 30 yıllık bir süre alır. İkinci seviyede aylıklarda bunların 12’de birini alırlar. Diğer alt seviyelerde de böyle gider. Diğer detayları burada anlatamıyorum, ancak meraklıları www.astro-seek.com web sitesinde bu konuyla ilgili bir aplikasyon bulabilir.

Nâzım Hikmet örneği

Nâzım Hikmet örneğinden gidecek olursak; ünlü şair 19 yaşındayken 1921 Ocak ayında Milli Mücadele’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçer. Bu dönemde, ruh noktasına göre Koç burcunu yaşamaktadır ve yöneticisi Mars ise onun haritasında Saka (özgürlük, bireysellik) burcunda 3’üncü evdedir (hareket ve çevresel değişiklikler). Mars bu durumda zaman yöneticisi olduğu için transitleri de önem kazanır. İlginçtir; Mars da o sırada onun 4’üncü evini (yuva, toprak, güvenlik) yani Balık burcunu transit geçmektedir. 1938 yılında hakkında açılan davalar nedeniyle hapse girer (29 Ağustos 1938). Bu dönemde ruh noktasına göre İkizler burcunu yaşıyordu (1936 Temmuz’undan beri). İkizler onun 7’nci evinde yani karşıtlıklar, açık düşmanlıklar evinde yer alır. Yöneticisi Merkür ise Saka burcunda Mars ile birleşme içindeydi; yani zarar görmüş durumdaydı. Mars ayrıca 12. evin de Akrep- yöneticisidir. Davaların sonuçlandığı 29 Ağustos 1938’de ise Merkür’ün Başak burcunda onun 10’uncu evinde (statü, toplum önünde olma) Başak burcunda (ruh noktasının tam karşısında) ve hatta geri harekette olduğunu görürüz.

Kısaca söylemek gerekirse kimi zaman çok hızlı ve önemsiz, gelip geçici gibi görülen bir Merkür bile zaman yöneticisi olduğunda transitleri çok önemli hale gelir. Hayatımızda belirli dönemler vardır ve bu dönemleri biz farklı tekniklerle analiz ederek içinde yaşadığımız koşulları daha iyi analiz edebiliriz.