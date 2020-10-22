Dosta hoş geldin

Hafta sonunda beni en mutlu eden olay KKTC’de Cumhurbaşkanı adayı yakın dostum ama ondan da ileri gerçek bir Türkiye aşığı, İstanbul sever Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini hakkıyla kazanmasıydı.



Ben inanıyorum ki başta Ersin Bey ve bu maratondaki en önemli yardımcısı sevgili eşi Sibel Tatar, büyük bir başarıyla ikinci vatanımın güzel günlerinin yolunu açtı.









Artık Kıbrıs’ta başta tarım ve ekonomi olmak üzere tüm sektörlere can gelecek. Yükseköğretim gelişecek, sağlık alanında yeni yatırımlar başlayacak. Hep hayal ediyorum, kuzeyden güneye değil; güneyden kuzeye hastalar gelecek büyük, referans mevkide hastanelerimiz artık olacak.



Ana vatan sayesinde en önemli sorunumuz olan su problemi halledildi. Eminim Tatar elektrik sorununu da çözecektir. En büyük şans onun Maliye Bakanlığı, Başbakanlık’tan sonra bu göreve gelmesi bir diğer değişle mutfaktan gelen gerçek ve yönetimi bilen bir cumhurbaşkanı ve de ana vatan dostu…

Başarılar diliyorum. Ana vatan seninle…