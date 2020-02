Çocukların kitapları

Çocuklarımıza her bakımdan özen gösterirken, onlara önereceğimiz kitaplara da dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü her kitap her çocuğa uygun olmayabilir





Söz konusu çocuklar olunca insan hemen her konuda daha dikkatli oluyor, elbette olmak zorunda. Çocuklarımıza okuttuğumuz kitaplara da dikkat etmemiz gerekiyor. Her kitap her çocuğa uygun değildir. Hatta bazı kitaplar çocuklara hiç uygun değildir. Sıklıkla özellikle sosyal medyada karşılaştığım bir durum da şu: Bazı kitaplardan bazı sayfaları paylaşarak, “Bu kitaplar basılmadan önce denetlenmiyor mu” diye soranlar var. Bir de bu kitapların falanca özel okulda çocuklara okutulduğunu söyleyenler oluyor. Türkiye’de hiçbir kitap basılmadan önce denetlenemez. Bu, temel ifade özgürlüğüne aykırıdır. Daha önemlisi çocukların okuyacağı kitaplarla alakalı en önemli denetimi yapacak olan aileleridir.



Bunları niçin anlatıyorum: Vakvak Yayınları’ndan H. Salih Zengin’in 10 kitaptan oluşan bir serisi yayınlandı. Hepsi usta çizer Dağıstan Çetinkaya’nın resimleriyle son derece albenili hale gelmiş. Her biri biyografi türünde olan kitaplar şöyle:



“Şiirimizin Süt Dişi Yunus Emre”

“Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah Fatih Sultan Mehmet”

“Gönüllerin Sultanı Hz. Mevlana”

“Dünyayı Güldüren Bilge Nasrettin Hoca”

“Bir Dünya Gezgini Evliya Çelebi”

“Destanlarımızın Atası Dede Korkut”

“Taşın Dili Mimar Sinan”

“Tıp İlminin Büyük Bilgini İbni Sina”

“Dünya Haritasını Çizen Denizci Piri Reis”

“Müziğin Dehası Dede Efendi”



Oğlum Ali Emir sekiz yaşında; bu kitapları eline alır almaz hemen okumaya başladı. Her biri 24 sayfa olan kitaplar bir oturuşta okunabilecek akıcılığa sahip. Şiddetle tavsiye ederim.



Ali Emir okuduğu kitapları benim yönlendirmemle bir deftere not alıyor. Böylelikle yetişkinlik döneminde bu kitaplara ait birtakım hatıralarının olacağını umuyorum. Notlar alırken de bazı hususlara özellikle dikkat etmeye çalışıyor, kitabın kısa bir özetini veya beğendiği cümleleri not alıyor. Zaman zaman karşıma çıkan Herkese Kitap Vakfı tam da bu amaç için bir defter hazırlamış. Kitapçılarda bulunabilen “Okuduğum Kitaplar Defteri”ni çok sevdim.



Kitabın adını, yazarının yayınevinin, türünün, sayfa sayısının, konusunun, nasıl alındığının, okumaya başlama ve bitirme tarihinin, neler öğrendiğinin, beğenilen cümlelerin ve daha birçok kısa notun alınabileceği özenle hazırlanmış, ileride hatıra değerinin yüksek olacağını düşündüğüm bu defterle çocuklar kitapları kendilerince anlatırken, daha iyi anlayacaklarını ve hafızalarında yer tutacağını düşünüyorum.



Yeni bir yayınevi









Uzun zaman önce sosyal medyada kapak görsellerine denk geldiğim iki kitabı geçtiğimiz günlerde okuma fırsatım oldu. Yeni kurulan Othello Yayıncılık tarafından neşredilen Walter Benjamin’in “Masalcı” ile Tzvetan Todorov’un kaleminden “Aydınlanmanın Gölgesinde: Goya” isimli kitapların beklediğime değdiğini düşünüyorum. Benjamin’in “Masalcı”sı bir derleme kitap. Yazarın notlarından, mektuplarından derlenen hikayeler, bilmeceler, anlatılar bir arada okura sunulmuş. Todorov’un “Goya”sı ise şu sözlerle başlıyor: “Goya, zamanın yalnızca önde gelen ressamlarından biri değil, aynı zamanda en önemli düşünürlerinden biridir. Çağdaşı Goethe ya da örneğin elli yıl sonraki Dostoyevski kadar derindir.”



Her iki kitabı da tavsiye ederim.