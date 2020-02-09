Dile kolay 201 milyon takipçi

Kimin mi? Benim değil tabii ki. Cristiano Ronaldo’nun! Ne diyeyim, hayırlı olsun canım. Güle güle kullan





Vay, vay, vay! Ronaldo’nun takipçi sayısının, Instagram’ın kendi takipçi sayısına ulaşmasına az kalmış, ki bu sayı 330.6 milyon. Instagram, Ronaldo’ya altınlı, pırlantalı plaket mi gönderdi, ne yaptı bilemem ama bu mutlaka takdir edilmesi gereken bir olay. Ronaldo’yu 173 milyon takipçiyle izleyen Ariana Grande ve 170 milyon takipçili The Rock (Dwayne Johnson) bu konuyu hırs yapmadıysa ben de Şebnem değilim. Nasıl hırs yapmasınlar arkadaşlar. Instagram, fenomenler için tam bir para basma makinesi oldu. Millet takipçi kazanmak için çıldırıyor. E takipçi demek, marka iş birliği demek, o da gönderi başına çil çil para demek. Forbes dergisi açıklamış Ronaldo’nun gönderi başına aldığı parayı, bir milyon dolar. Vallahi yazarken yutkundum.



Nasıl takipçi kazandı?



Peki 34 yaşındaki Portekizli kardeşimiz Ronaldo, bunca takipçiyi nasıl kazandı? I-Phone çekilişi yaparak değil elbette. Gelin bir hesaplayalım. 18 yaşında Manchester United’a 16.3 milyon dolara transfer oldu Ronaldo. İngiltere’nin nüfusu kaç? 67 milyon. Bu cepte. Sonraki durağı Real Madrid idi. İspanya’nın nüfusu kaç? 47 milyon. Bu da cepte. Ronaldo şimdi İtalya’nın Juventus takımında oynuyor. İtalya’da kaç kişi yaşıyor? 60 milyon. Ekleyin şimdi hepsini birbirine, 174 milyon etti. E zaten tüm dünyada futbol denince zaman duruyor; bu rakamın çoğu zaten yıldız futbolcunun hanesine işlenmiştir. Düşünün ki 328 milyon nüfuslu Amerika’nın yüzde 61’i takip ediyor Ronaldo’yu. E futbolcumuz da Instagram dünyasını sevdiğinden pıt pıt post atıyor. O zaman normaldir 201 milyon takipçi.

Sevgilisi ne âlemde?



Benim gözüm Georgina Rodriguez’de, yani Ronaldo’nun sevgilisinde. Onun da 16 milyon takipçiye ulaşmasına az kalmış. Özel jette, içi şampanya dolu jakuzide, lüks kayak merkezinde, evinin spor salonunda poz vermeler hep ondan sorulur. Zaten biz kadınlar poz vermeye bayılıyoruz, Georgina da belli, bir hayli hoşnut bu işten. Daha yeni Grazia İtalya’ya kapak oldu. Bir parantez açayım, Ronaldo’nun gönlünü uzun süre meşgul eden Irina Shayk’in de 13 küsur milyon takipçisi var.















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CANTINERY: Beni bilen bilir, “Arkadaşlar bu akşam bir yemek yiyelim” dediğim zaman adres Cantinery’dir. Artık Anadolu yakasında yaşamaya başladığımdan bu sempatik restoranın “Cantinery at the Square” ismiyle, küçük kafesiyle birlikte Emaar Square AVM’de açılmasına çok sevindim. Hatta tüm mutfağı buraya taşımışlar. Efendim, en kısa zamanda Bağdat Caddesi’nde görmek isteriz sizleri.