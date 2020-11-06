Ekim Ayı Yatırımları, Girişimcilik ve Deprem

Bu hafta iki konum var, birincisi Ekim ayındaki yatırım durumu, ikincisi ise deprem ve girişimcilik konusu.

Ekim Ayında 8 girişime 1.7 milyon dolar

İlkinden başlayım, Ekim ayında 8 girişim 1.7 milyon dolar yatırım aldı, yılın başından beri toplam yatırımlar ise 118 girişim ve 118.3 milyon dolar yatırım olarak gerçekleşti. Daha önce de söylediğim gibi bu miktar gelmiş geçmiş en büyük tutar bizim için. 2020 bitene kadar da rekoru her geçen ay tazeleyeceğiz. Bunda en büyük pay sahipleri ise Insider, Meditopia ve Getir. Yurt dışında da yatırımların yüklü miktarda çıkmasının ana sebebi bu tip amiral gemilerin büyük yatırımlar alması diyebiliriz. Yani 100-200 bin dolarlık yatırımlara da tabiki ihtiyaç var ama asıl ihtiyacımız olan global düşünen girişim sayımızın artması ve onların da en az 10 milyon dolarlık yatırım turlarına çıkması.

Daxe Games, Enhencer, Gamer Arena, Minirez, Octo, Spermatorial, Workiom ve Zaxe geçtiğimiz ay yatırım alan girişimler. Bu girişimlerin ortak özelliği hepsinin de tohum seviyesinde yatırım alması. Belki Zaxe farklı bir kategoride değerlendirilebilir, ürünü hazırdı ve kurumsal bir yatırım aldı. Ekim ayında Seri A, B yatırım olmaması miktar olarak yatırımların düşmesine neden oldu fakat kişisel tahminim Kasım ve Aralık ayında ciddi büyük yatırımlar görebiliriz.

Girişimcilik ve Deprem Konusu

Deprem konusu genelde sadece deprem olduğu dönemde aklımıza gelen, sonra bir daha hiç olmayacak gibi unuttuğumuz fakat hayatımızın her anına yansıtmamız ve onunla yaşamayı öğrenmemiz gereken bir konu.

Kırk yılın başı bir çözüme ihtiyacımız olacak gibi düşündüğümüz için de maalesef deprem konusunda çok girişim yok. Global girişimlere baktığımda da deprem sigortası işinde olan girişimler var, deprem tahmini yaptığını iddia edenler var fakat çok farklı girişimler bulamadım. Bu girişimlerin bir çoğu da depremle en çok yaşamak zorunda kalan Japonya’dan çıkmış.

Aslında deprem ile ilgili girişimleri öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak lazım. Birincisi inşaat teknolojilerine yönelik girişimler ki bu tüm dünyada “constructiontech” adıyla bayağı bilinen bir dikey. Bu dikeyde genelde proje yönetimine yönelik girişimler var fakat inşaat sektörüne, malzemeye yönelik çok daha fazla girişim çıkabilir. Bu da depremden az hasarla çıkmaya yönelik iyi adımlar atmamızı sağlayabilir. Tabi bu alanda bina sağlamlığını ölçen girişimler, beton, kolonlarla ilgili güvenliği sağlayıcı girişimler de çok işimize yarayacaktır.

İkinci kategori ise deprem sonrasına yönelik girişimler. Yani deprem olmuş, bina çökmüş, o anda yapılabilecekler ile ilgili çözüm üretenler. Sosyal medyada bu konuda gördüğüm ilk çözüm önerisi yılan şeklinde tüm boşluklardan sıyrılarak geçecek ve canlılara ulaşacak bir robot projesi. Yapılır yapılamaz bilemiyorum ama her türlü fikri masaya yatırmamız şart. Burada deprem sonrasını gözlemlemek ve sorunları incelemek oldukça değerli. Örneğin AFAD ve kurtarma ekiplerinin karşılaştığı sorunlar dinlenip çözüm üretilirse eminim güzel fikirler çıkacaktır. Örneğin benim ilk aklıma gelen konu ağır beton yığınlarını kaldırmak için robot kollar geliştirilemez mi ? Bu konuda benim gördüğüm global girişimler var. Bu sayede bir kişi bu robot kollar sayesinde 1000 kiloluk bir betonu bile kaldırabilir ve kurtarma çalışmaları çok hızlanabilir. Bu tabiki benim hızlıca aklıma gelen bir çözüm önerisi. Depremle ilgili daha çok kafa yorarsak çok daha fazla çözüm üretebiliriz. Bu nedenle tüm girişimcilere, sivil toplum kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına açık çağrımdır, bu konuda girişimciler ve kurtarma ekipleri, inşaat mühendisleri biraraya gelelim ve çözümler üretelim.