Girişimcilikle Dolu bir Hafta

Bu hafta girişimcilikle dolu bir haftaydı. Türk Telekom Pilot demo günü ve KWORKS demo günü vardı, ayrıca Talentmelon ve Endeavor iş birliğiyle Türkiye Startup Ücret ve Yan Haklar Raporu yayınlandı. Takip edebildiklerimle ilgili gözlemlerimi ve notlarımı paylaşayım.

Türk Telekom Pilot Demo Günü

Sekincisi düzenlenen demo gününde sekiz girişim online olarak sunum yaptı. Bugüne kadar girişimlere 5 milyon TL’den fazla nakit desteği sağlanmış. PİLOT’tan 2013 yılından bu yana toplamda 73 girişim mezun olmuş ve 30’u yatırım almış.

Yapay zeka, fintech, sağlık, büyük veri ve nesnelerin interneti alanlarına odaklan-an girişimlerin her birine, 150 bin TL nakit desteği takdim edilmiş ki direkt nakit desteği veren hızlandırma programı sayısı çok az olduğu için bu destek oldukça önemli.

Sunum yapan girişimler şu şekilde:

CryptoIndexSeries

Kripto para piyasaları için veri analizi ve alım-satım platformu. Girişim, kripto para verilerini birçok kaynaktan toplayıp sınıflandırıyor; yapay zeka kullanarak en-deksliyor, haber duygu analizleri, sektörel içerikler ve teknik özellikleri gibi birçok indikatör ve rapor oluşturup yatırımcının daha iyi karar alabilmesi için kripto veriyi analiz edilebiliyor ve anlamlı hale getiriyor.

Hevi AI

İnme erken uyarı sistemi (İEUS). Girişim, inme varlığını otomatik olarak %99 duy-arlılık ile tespit ediyor, hekime bir dakika içinde uyarı yolluyor ve hekimlerin teşhisini hızlandırıyor. Bu da hastaların tedavi alma şansını arttırıyor.

PDAccess

Bulut altyapıları için siber güvenlik çözümü. Girişim, lurumlara ait olan bulut yapısında yapılan her türlü aktiviteyi kayıt altına alıyor, güvenlik politikalarını uy-guluyor ve kimlik yönetimini sağlıyor.

ProcessEye Studio

Yapay zeka tabanlı görüntü işleme ile kalite kontrol çözümü. Girişim ile firmalar üretim süreçlerini iyileştirebilir, kalite kontrol süreçlerini geliştirebilir, üretim mali-yetlerini azaltabilmeleri için hiçbir yazılım ve kodlama bilgisine sahip olmadan kendi sistemlerine entegre edebilirler.

Qubitro

Qubitro geliştiricilerin ve kurumların diledikleri cihazdan, altyapı kurulumuna ve kodlamaya gerek duymadan veri toplayarak akıllı çözümler üretmelerini sağlayan yüksek performanslı SaaS IoT platformu.

Resardis

Resardis, kripto para yatırımcılarının web üzerinden kripto para ticareti yapa-bilmelerini sağlayan yan zincir tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsası çözümü.

Sanction Scanner

Sanction Scanner, kurumların tüm dünya regülasyonları ile uyumlu bir şekilde suç gelirlerini yapay zeka ve derin öğrenme altyapısı sayesinde önlemelerini sağlayan güvenlik ve uyum çözümü.

Syntonym

Syntonym, resim ve videolardaki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var ol-mamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor.

Türkiye Startup Ücret ve Yan Haklar Raporu

Endeavor Türkiye ile Talentmelon’un ortak yürüttüğü Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu yayınlandı. Araştırma için 39 scaleup, 7 startup ve 3.000’den fazla çalışandan veri alınmış. Raporda en çok dikkatimi çeken başlıklar şunlar:

-Son 8 ayda pandeminin etkisiyle pek çok şirket çeşitli şekillerde masraflarını azaltsa da, şirketlerin %92’si maaşları arttırmayı düşünmekte, %78’i ise terfi planlarında bir değişiklik yapmayı düşünmemekte.

-Pandemi sadece uzaktan çalışma sistemini başlatmakla kalmayıp, aynı zamanda işverenlerin esnek çalışma düzenlemeleri konusundaki düşüncelerini de değiştirmiş. Şirketlerin %39’u esnek çalışma prensipleri uygulamayı planlıyor. Esnek çalışma saatleri için artan bir talep bulunuyor.

-Yeni normal ile birlikte endişe, belirsizlik ve stres de artıyor. Bu kaygılardan dolayı şirketlerin %35’i zihinsel sağlık politikalarını gözden geçiriyor.

-Cinsiyete göre oluşan maaş aralığı %8’dir. Giriş seviyesindeki maaş farkı %5 düzeyindeyken, daha kıdemli seviyelerde bu fark %10'a kadar çıkmaktadır.

- Giriş ve orta seviyelerdeki rollerin %40’ını kadınlar oluştururken, yönetim se-viyelerinde bu oran %29’a düşüyor. (331 yönetici rolden 97’si).

- Teknoloji odaklı pozisyonların sadece %16’sını kadınlar oluştururken, bu oran yönetsel rollerde %5’e kadar hızlı bir düşüş gösteriyor.

Türkiye’de yazılımcı, yetenek, teknoloji çalışanı konularında daha çok anket, araştırma raporu yayınlanması gerekiyor. O yüzden bu rapor benzeri raporların yayınlanması girişim ekosistemimizin gelişimi için kritik.