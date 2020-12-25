Kurumlar ve Girişimcilik

Kurumların girişimciliğe ilgisinin son yıllarda çok arttığını söylemiştim. Birçok banka son yıllarda “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” kurdu, birçoğu girişim sermayesi fonlarına limited partner oldu, yani yatırımcının yatırımcısı oldu, bazıları girişimleri satın almaya da başladı.

Bu sene girişimlere yapılan 130 yatırımın 52’sinde kurumların veya kurumların kurduğu fonların olduğunu da daha önceden söylemiştim, bu anlamda girişim sermayesi destekli ekosistemimiz için rekor kırılmış oldu.

Neler eksik derseniz girişimleri satın alma iştahının çok daha yüksek olması lazım ve kurumların girişimlerden daha çok ürün alması lazım. Tabi satın alma departmanlarının girişimlere farklı yaklaşması da şart. 1 milyon liralık ödemeyi de 1000 liralık ödemeyi de aylarca bekletmesi, 90 gün ve üzeri vadelerde ödeme yapmaları, her boyutta firmaya nakit akışı anlamında zarar verir tabi ama en çok zararı da girişimciye verecektir. O nedenle girişimlerle çalışan firmaların tüm süreçleri analiz etmesi şart. Özellikle medya ve reklam sektörü çok uzun vadelerle çalışıyor ve bu da girişimleri yoruyor.

Geçtiğimiz aylarda bir araştırma için AT&T’nin girişimlerle çalışma yöntemlerini incelemiştim. Girişimlerle çalışan bölümün yöneticisi girişimlerle çalışırken en çok değer verdiğimiz şey “zaman” demişti. Yani girişimleri bekletmiyoruz, ürünleri ilgimizi çekmediyse de hemen “hayır” diyoruz demişti. Bu da kurumların not etmesi gereken bir prensip. Tabi bunu tüm kurumlara uygulamak lazım, sadece girişimciler için değil.

Girişimcilerle çalışma konusunda Turkcell de farklı bir model uygulamaya başlamış. Detayları şu şekilde;

Turkcell’den Startuplara Destek Programı

Turkcell’in, startupların gelişmelerine yardımcı olmak için başlattığı “Büyük Ortağım” adını taşıyan program kapsamında, belirlenen kriterlere uyan startup firmalar, ihale kazanan büyük yazılım firmalarıyla çalışma imkanı buluyormuş. Programa katılan 30 startupla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL’lik anlaşma yapılmış.

Turkcell’in belirlediği kriterlere uygun olan startuplar, geçirdikleri teknik değerlendirmelerin sonucunda, büyük firmaların işin %90’ını yönettiği projelerde, yüzde 10’luk iş bölümününde görev alıyor. Anladığım kadarıyla burada amaç küçük firmaların büyük firmalarla beraber proje yaparak, hem büyük firmalardan kurumsal tecrübe edinmesi, hem Turkcell gibi büyük yapılara nasıl iş yapıldığını görmesi hem de bir yandan gelir elde etmesi.

Turkcell’den aldığım bilgiye göre katılımcı 30 startup firmanın program öncesindeki ciroları 4,1 milyon TL civarındaymış. Çalışma sonrası bu rakam Turkcell’in verdiği destekle 8,5 milyon TL’ye yükselmiş. Programa katılan 30 şirketin yaklaşık 60 olan çalışan sayısı ise 118’e yükselmiş. Ayrıca katılımcılar, adaptasyon sürecindeki teknik aktarım dahil Turkcell’den toplamda 200 saatlik eğitim almışlar.

Bu tip çalışmalar oldukça değerli. Bir girişim için en değerli şey ödeme yapan mutlu müşteriler. O nedenle Turkcell’in programını beğendim. Zaten rakamlar da bu programın başarılı olduğunu gösteriyor. Büyük kurumun yapacağı mentorluk oldukça değerli.