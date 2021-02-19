Mega yatırım turları gündemimizde olmayan bir konuydu fakat 2021 itibariyle artık daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Peki mega yatırım turu ne demek derseniz, mega yatırım turu 100 milyon dolar üzeri yatırım turlarına verilen isimlendirme. Seri A, B, C..’den farklı olarak büyüklüğünü göstermek için kullanılıyor.

Türkiye’de de Getir’in geçtiğimiz ay aldığı 128 milyon dolarlık yatırım mega yatırım turu olarak geçiyor. Türkiye’deki kur, maliyetler gibi konuları düşünürsek aslında mega yatırım turu için biz alt limiti çok daha aşağıya çekmeliyiz. Kişisel görüşüm Türkiye şartları için 20 milyon dolar ve üzeri girişim sermayesi yatırımları mega yatırım turudur. Geçtiğimiz günlerde Dream Games de 50 milyon dolarlık yatırım aldı vebence bu da mega yatırım olarak adlandırılabilir. Yani 2020-2020 arasında göremediğimiz mega yatırım turlarını 2021’in ilk iki ayında görmüş olduk.

Peki mega yatırım turları neden önemli ? Mega yatırım turları da aslında “unicorn” kavramı gibi o ülkede büyük düşünen ve büyük oynayan ne kadar çok startup olduğunu gösteriyor. Örneğin 2020 yılında İngiltere’de 25 girişim mega yatırım almış ve bu yatırımların toplamı yaklaşık 5 milyar dolar! Yine geçen sene Almanya’da 8 girişim mega yatırım almış. Fransa’daki rakam ise 9. Yani bu ülkelerde bu kadar büyük oynayan, unicorn veya unicorn adayı startup var demek. Bu girişimler nasıl mega yatırım alıyor derseniz, bu soruya verilebilecek ilk cevap hedef pazarın tüm dünya olması denilebilir. Yani “ben lokal pazarı ele geçireceğim, sonra bölge ülkelere bakarız, Allah kerim” demek yerine girişimini ilk günden global girişim olacak şekilde hazırlamak gerekiyor. Tabi ki bu hiçbir şeyi test etmeden tüm dünyaya ilk gün açılın anlamına gelmiyor. Yine ürün pazar uyumuna bakmak gerekiyor, tabi ki tüm kanalları test edip en optimum pazarlama kanallarını bulmak gerekiyor.

Mega yatırımların sayısı arttıkça Türkiye girişim ekosisteminin ne kadar büyük oynadığı da ispatlanmış olacak ve zincirleme reaksiyon yaratarak daha çok yatırım çekecek diye de düşünebiliriz. Yani mega yatırım turlarının artması ekosistemimiz için süper olur diyebiliriz. Bu nedenle bize daha çok Getir, Dream Games lazım. Bu sene başka mega yatırım turu olur mu derseniz belki Insider ve Meditopia’dan bekleyebiliriz. Yani bu sene bir elin parmaklarını geçmek oldukça zor.

Melek yatırımcılara da burada büyük görev düşüyor tabi. Tohum yatırım yaparken “bu girişim bir gün 100 milyon dolarlık yatırım turuna çıkacak kadar büyük düşünüyor mu? Yoksa 1-2 yıl sonra 15-20 milyon dolara exit edeyim yeterli mi diye düşünüyor” diye düşünmeleri gerekiyor. Tabi her girişim unicorn olacak, her girişim mega yatırım turu alacak diye de bir şey yok. Bir melek için 50 bin dolar yatırım yapıp 2-3 sene sonra 500 bin dolar olarak exit etmek de süper. Burada kastettiğim mega yatırım turlarının Türkiye girişim ekosistemindeki sayısını artmasının önemi sadece.

Özetlersek, girişim ekosistemimizin Batı Avrupa ile yarışması için mega yatırım turlarının artması şart, bunun için de önce girişimcilere, sonra yatırımcılara büyük görevler düşüyor.