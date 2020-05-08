Nisan ayında 7 girişime 3.2 milyon dolar Yatırım

Nisan ayını evde geçirmemiz, salgının ne zaman biteceğini bilemememiz gibi belirsizlikler nedeniyle Nisan ayından itibaren yatırımlar azalır diye düşünüyordum fakat toplam tutar olarak ciddi miktarda bir yatırım olmamasına rağmen adet olarak 7 yatırım görmek sevindiriciydi. Geçen sene aynı ay ile karşılaştırmak çok doğru değil fakat yine de söyleyeyim geçen sene Nisan ayında 7 girişim 800 bin dolara yakın bir yatırım almıştı. Bu sene Nisan ayında ise 7 girişim yaklaşık 3.2 milyon dolar yatırım aldı. Bu arada Mayıs ayının da yatırım anlamında hızlı başladığını belirteyim.

Türkiye’de Nisan Ayında Yatırım Alan Girişimler

Missafir

Missafir, evini kısa veya orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyenlerin uygun adaylar bulabilmesi için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunuyor. Ev sahipleri için, evin misafirlere hazırlanma sürecindeki dekoratif dokunuşlardan profesyonel fotoğraf çekimine, dünyada en çok talebi olan 15’in üstünde platformda profil oluşturulmasından ilanların üst sıralarda çıkmasını sağlayan arama optimizasyonuna ve kira gelirini maksimize eden dinamik fiyatlandırmaya kadar birçok hizmeti bir arada sunuyor. Missafir’in yatırımcıları arasında, KWORKS - UNVEST, Mehmet Onarcan, Emre Tok, Mehmet Çelikol, Serkan Bağçe, Sercan Alıcı, Bahar Gücüyener Pardorokes ve Alper Şener gibi isimler yer alıyor.

Pepapp

Kadın dijital asistanı olan girişim milyonlarca kadın tarafından kullanılıyor ve regl takipten yumurtlama ve doğurganlık dönemlerine kadar birçok bilgi sunuyor. Girişimin yatırımcıları ise Mackolik ve Masomo ile tanıdığımız Erdem Yurdanur ve ünlü oyuncu Bensu Soral Baş.

Scrubb

Sadakat kartlarını dijitalleştiren girişim ile kurulum gerektirmeden QR kod ile kullanabiliyorsunuz. Bu sayede cüzdanınızda birçok mağazanın, cafe’nin kartını taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Girişime yatırım yapan ise BUBA Campus.

ServisSoft

Teknik servis takip programı olan girişim ile firmalar satış sonrası teknik servis yönetimini ServisSoft ile yapabiliyor. Girişime yatırım yapanlar ise Mert Utancak ve Hande Enes.

SwordSec

Özellikle herkesin uzaktan çalıştığı şu dönemde sibergüvenlik çok sıcak bir konu. Swordsec de sibergüvenlik alanında bir girişim. Girişime yatırım yapan ise Serdar Sezen.

ViraSoft

Dijital patoloji ve telepatoloji alanlarında çalışan girişim 1.9 milyon dolar yatırım aldı. Bu aynı zamanda Nisan ayında Türkiye’deki en büyük yatırım. Yatırımı yapanlar ise Diffusion Capital Partners ve Türk Telekom’un yatırım bacağı olan TT Ventures.

WeWalk

WeWalk, görme engellilerin tam bağımsız ve güvenli hareket etmelerine yardımcı olan akıllı bir baston. 750 bin dolar yatırım alan girişim Vestel Ventures, Agah Uğur, Ali Karabey, Burak Sevilengül, Erinç Özada, Orhan Ayanlar, Sanem Bilgin Erkut, Shishir Malhotra ve Uzay Kozak gibi isimlerden yatırım aldı.

Yurt dışında Nisan Ayında Yatırım Alan Türk Girişimleri

Nisan ayında yurt dışı merkezli iki Türk girişimimiz de 2 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Biri Revo Capital’in ikinci fonundan yatırım alan CY Vision, diğeri ise Monday Hero.

CY Vision

Revo Capital’in ikinci fonundan yatırım alan girişim yeni nesil araçlar için 3D artırılmış gerçeklik tabanlı arayüzler tasarlıyor. Yani arabanızın ön camında bir çok bilgi görebiliyorsunuz.

Monday Hero

Sketch (arayüz tasarlayanların kullandığı bir çizim aracı) dosyalarını Swift, Kotlin, Flutter ve React kodlarına çeviren bir platform olan girişim ile yazılımcıların işleri kolaylaşıyor. Özellikle son yıllarda No-code ve low-code development konularının trend olduğu bir dönemde development’ı kolaylaştıran Türk yapımı bir araç çıkması sevindirici. Girişime yatırım yapan ise Can Aksoy.

Mayıs ayı yatırımlar anlamında güzel başladı, güzel devam etmesi dileklerimle.