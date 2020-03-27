Salgın Günlerinde Geleceği İnşa Edenler

Virüs salgını sırasında sağlığımızı ve başkalarının sağlığını tehlikeye sokmadan işlerimizi devam ettirebilmek oldukça önemli. Bu nedenle girişimcilere karşı sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğüm girişimci yatırımcı buluşmalarını video kayıt olarak dün gerçekleştirdik. Yatırım almaları için küçük bir umut da olsa o umudun peşinden koşmak bu günlerde oldukça önemli. Dünkü yatırımcı girişimci organizasyonun konusu Mobilite ve Otomotiv teknolojileriydi. Burada sunum yapan ve geleceğimizi inşa edenler girişimler şu şekilde;

Anatolian Technologies

Anatolian araçlara taktığı cihazlar ile mobil uygulama üzerinden veriler toplayarak bu verileri işleyen ve bu veriler doğrultusunda, aracı kullanan kişiler için anonim olarak sigortacılık, araç onarım ve bakım şirketleri ile yaptığı işbirliği ile en uygun satın alma opsiyonları üreten bir girişim.

Bluedot

Elektrikli araba kullanıcılarının şarj ünitesine ulaştığı, rezervasyon ve online ödeme gerçekleştirdiği; şarj ünitesi sahipleri evinde, restoran veya otelindeki şarj ünitesini paylaşıp, paylaşım ekonomisi ile gelir elde ettiği yeni nesil Airbnb.

Car4Future

Car4Future, elektrikli araçlar için blok zinciri teknolojisi ile geliştirilen enerji paylaşım ağı ve üniteden araca, araçtan araca, araçtan üniteye kablolu ve kablosuz seçenekleri ile soketleri değiştirilebilir enerji transfer donanımı girişimi.

Connect ION

Connect ION girişimi, tüm araçlarla uyumlu olarak çalışan, profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmadan kolayca kurulabilen Park Asistanı ve Sürüş Asistanı ürünleri geliştiriyor. Otomobillerin güvenlik, konfor, sürüş ekonomisini yeni nesil internet altyapısı ve yapay zeka destekli algoritmaları ile arttırmayı hedeflliyor. Kablosuz görüntü aktarım yeteneğine sahip Park Asistanı, alanında en iyi görüntü aktarım hızına sahip sıkıştırma algoritmasına sahip.

Dipol Teknoloji

Dipol Teknoloji, ülkemizde ve dünyada elektromanyetik hareket mekanizmalarını (solenoid eyleyici, solenoid valf ve elektrik motoru) ve onların kullanıldığı sistemleri araştırmak, geliştirmek, tasarlamak ve üretmek için çalışan bir girişimdir. TÜBİTAK BiGG desteği kapsamında özel üretim solenoid eyleyicilerin tasarımı üzerine bir yazılım hazırlıyor.

Facilis Racing

Facilis Racing, yarış otomobilleri için geliştirdiği ve patent başvurusunu yaptığı ürünüyle birbirinden mekanik olarak bağımsız bulunan tezgahları eş seviyede teraziye getirme işini otomatize ederek yarış öncesi otomobil hazırlama aşamasında takımlara yaklaşık 1 saat zaman kazancı ve daha hassas ayar imkanı sağlayan bir girişim. Global motor sporları pazarını hedefleyen girişim, sundukları çeşitli ürünlerle yarış otomobillerinin tekerlek açısı ve süspansiyon açıklığı gibi ayarlarının yapılmasında çözümler sunuyor.

Hergele Elektrikli Scooter

Hergele Elektrikli Scooter, yerli elektrikli scooter üreticisi ve e-mobilite araç paylaşım teknolojik altyapısı sağlıyor. Zor koşullarda ve şehrin dik yokuşlarında iddalı, özgün tasarıma ve kişiselleştirilebilir özelliklere sahip elektrikli scooter geliştrimiş olan girişim, an itibariyle Arıkovanı Kitlesel Fonlama kampanyasında ön siparişlerini topluyor.

HOP!

HOP!, kısa mesafe ulaşım için paylaşımlı ve çevre dostu araçlarının kiralanmasını sağlayan bir mobilite girişimi. Mobil uygulaması üzerinden paylaşımlı elektrikli scooterları kısa süreli kiralayabiliyorsunuz. Gelecekte ise elektrikli bisiklet ve elektrikli moped gibi diğer ulaşım modlarının da kiralama hizmetini sunacakmış. Rakiplerinden farklı olarak, gerçekleştirdikleri mühendislik çalışmaları ile operasyonel zorluğu ve maliyetleri en aza indiriyor ve elektrikli scooter paylaşım hizmetini daha sürdürülebilir ve sermaye dostu şekilde sunuyorlar.

Modüler Makine

Modüler yapıda dizayn edilmiş, parçalara ayrılabilen yol dışı elektrikli bir araç geliştiriyorlar. Ayrık yapıdaki üniteler de; yine kendi geliştirdikleri elektronik kontrol ünitesi sayesinde birbirlerine akıllı bir şekilde bağlanıyor. Li-ion batarya ile çalışan elektrikli 4X4 platforma; hidrolik ekipmanlar ve güç modülleri takılarak farklı işler yapabilen makinalar yarım saat içinde oluşturulabiliyor. Örneğin makina platformu elektrikli bir traktöre, sonrasında yükleyici daha sonra bir arazi vincine dönüştürülebiliyor. Sanayide ihtiyaç duyulan birçok aracı tek bir platformda Lego gibi bir araya getirilmesini sağlayarak; yol dışı makinalarda yeni bir kategori yaratmışlar.

Stroma Vision

Kullanımı kolay görüş sensörleri sunan girişim, sağlık ve güvenlik yöneticilerinin kazaların önde gelen nedenlerini anlamalarını ve önlemelerini sağlıyor. İnsan davranışlarını analiz edip dikkat seviyelerini ölçebilen girişim örneğin araba kullanan bir girişinin yorgunluğunu anlayabiliyor. Endüstriyel ortamlarda da bir çok görsel analiz anında yapılarak ölümcül kazaların da önüne geçilebiliyor.

XENTRON

Akıllı ve “connected” araç platformu olarak kendini tanımlayan girişim, Türkiye'de ürettikleri donanım, bulut sunucu yazılım, web ve mobil uygulamalar ile uçtan uca çözüm sağlıyor. Araç ve sürücülerden toplanan verileri gerçek zamanlı işleyip katma değerleri servisler ile uygulamalara dönüştürüyorlar. Bu sayede araçlardan toplanan büyük veriyi otomotiv ekosisteminin işleyebilmesi için hazır hale getiriyor.