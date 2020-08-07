Temmuz ayında 14 girişime $36.3M Yatırım!

Geçtiğimiz Temmuz ayı güzel haberlerle dolu bir ay oldu. Hem güzel exit haberleri aldık hem de güzel yatırımlar oldu. Geçen hafta da yazdığım gibi exit eden Atar Labs, Vivense, Moka gibi girişimlerde yatırımcılarımızın da exit etmesi sevindirici bir gelişme oldu. Bunun dışında Moka’nın bir banka tarafından satın alınması da kurumların satın almaları konusunda güzel bir adım oldu demiştim.

Temmuz ayında yatırım alan ve açıklanan girişimler şunlar : Adapha, Benzin Litre, BirFatura, Clotie, Eatron Technologies, Endless Fairs, Genz Biotech, HubBox, Insid-er, Kadınların Elinden, KolayBi, MeloKnows, mobilexpress ve PackUpp. Bu girişim-lere yapılan yatırımlar direkt veya dolaylı olarak Türkiye’ye giren paraları temsil ediyor. Yani bir girişim yurt dışındaki şirketine yatırım alıp onu sonra buradaki şir-ketin sermayesini artırarak buraya aktarıyorsa onlar da dahil. Henüz resmi açıklama yapılmayanlar bu listede yok, yatırımcısından veya girişimcisinden teyid edemediklerim de yok (Onlar beklemede).

Bu yatırımlarla Türkiye’deki girişimlere yapılan toplam yatırımlar 90 milyon doları geçti. 74 girişim sene başından beri girişim sermayesi ve meleklerden 90 milyon doların üzerinde yatırım topladılar. Geçen seneki istatistikler ise şöyleydi, 101 gi-rişim 105 milyon dolar yatırım toplamıştı. Yani geçen senenin istatistiklerini şim-diden yakalamak üzereyiz. Önümüzdeki aylarda açıklanacak olan yatırımlarla tahminen 2019’un çok üzerinde bir tutarla 2020’yi kapatacağız. Pandemiye rağmen bu nasıl oluyor derseniz, birinci sebep ekosistemimiz daha önce de söylediğim gibi 2010-2017 dönemine göre daha tecrübeli ve bu da rakamlara yansıyor. İkinci sebep fon sayısı çoğaldı, ilk fonunundan exit yapıp ikinci fonunu kuranlar çoğaldı, ve tabi bu fonlar arasında exit edenler çok olduğu için yeni fon-ları daha büyük oldu, bu da rakamlara olumlu yansıdı. Üçüncü bir sebep ise global düşünen girişimler çoğaldı. 2010-2017’ye göre şu anda global düşünen daha çok girişimimiz var, bu da bu girişimlerin daha büyük yatırımlar almasını sağladı. Tabi bu rakamlar Türkiye gibi bir ülke için yeterli mi derseniz tabiki hayır ama adım adım hedefe yaklaşıyoruz. Bir aksilik olmazsa ve ekosistem paydaşları tarafından desteklenmeye devam ederse yılda 500 milyon dolar melek ve girişim sermayesi yatırımı yapıldığı yılları görmemiz mümkün. Bunun için öncelikle girişimcilere büyük görev düşüyor. Daha büyük düşündükçe daha büyük yatırımlar gelecek, daha büyük exit’ler olacak ve bu sayede daha büyük fonların kurulmasının önü açılacak.

Kurumların ve kurumsal girişim sermayesi fonlarının yatırımlarına bakarsak 2020 yılındaki 74 yatırımın 27’sinde kurumlar da var. Yani kabaca her 3 yatırımdan 1’inde kurumlar da yatırım yapmış diyebiliriz. Özellikle GSYF formatının kurulması ve özellikle bankaların bu formatı sevmesi ile bankaların yatırımlara dahil ol-masının bu oranın artmasında etkili olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem daha çok GSYF kurulacağını düşünürsek kurumlar daha da çok yatırımlara katılacak diyebiliriz.

Yurt dışında olup Temmuz ayında yatırım alan Türk girişimleri ise CY Vision, FineDine ve MenaPay. Bu üç girişimin aldığı toplam yatırım 6 milyon doların üzerinde gerçeklemiş.

Son bir not daha paylaşayım, normalde Temmuz Ağustos ayları yatırım anlamında sakin geçerdi, bu sene çoğu kişi evden çalıştığı için midir, tatillerini öteledikleri veya kısa ve kontrollü yaptıkları için midir bilmiyorum ama Temmuz ayı ekosistem adına gayet güzel geçti darısı Ağustos’un başına.