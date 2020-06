17 Aralık’ta çılgın alışveriş gecesi etkinliğine hazır olun

İzmir’de bir ilk gerçekleşiyor: 17 Aralık gecesi muhteşem bir gece yaşamaya hazır olun. Dünyanın diğer şehirlerinde neredeyse geleneksel hale gelen “Alışveriş Festivalleri”nin (Shopping fest) bir örneği İstanbul’dan sonra şimdi de İzmir’de gerçekleştirilecek. Konak Belediyesi’nin himayesinde organize edilen gece Alsancak sokaklarında yapılacak.

“Night Out Shopping Event” olarak tanımlanan etkinliğin, tüm alışveriş festivallerinde olduğu gibi şehrimizin sosyal ve ekonomik yapısına bir hareketlilik getireceği kesin. Etkinliğin gece yapılıyor olması, sokaklara yayılmasıyla İzmir’in kültürel yaşamına da renk katacak. Ertan Kayıtken ve Öner Evez’in ev sahipliği yapacağı gece sürprizlerle dolu.



En uzun podyum kurulacak

Renkli gecede, Kayıtken Türkiye’nin en uzun podyumunu Alsancak’ta kuracak. Öner Evez’in ve Rönesans Ajans’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek defilede Tülin Şahin, Ekin Türkmen, Selda Car gibi birçok top model podyuma çıkacak. Defile, hayvan haklarını kısıtlayıcı unsurlar taşıyan kanunu protesto amacıyla düzenlenecek.

Alsancak’ın Plevne Caddesi, Mustafabey Caddesi ve Gül Sokağı ışıl ışıl olacak...

Yılbaşı hediyelerini almak için o geceyi şimdiden bekleyen zevk sahibi İzmirliler, bir mağazadan diğerine Ayşe Hatun Önal’ın özel tasarlayacağı şallara sarınarak, ışıklarla süslenmiş faytonlarla geçecekler.

17 Aralık gecesi, İzmir’in alışveriş dilinin ve perakende geleneklerinin değişmesi anlamına da geliyor. Artık alışveriş sadece belli başlı mağazaları gezip, indirimleri beklediğimiz ve ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir rutin olmaktan çıkacak. Bu renklilik ve coşkuyla İzmirliler en farklı ve en yeni ürünlere ulaşma imkanı bulacak.

Otras Cosas, Roman, Mango, Stefanel, Marks&Spencer, Sephora, Arzu Kaprol, Que ve NetWork gibi ünlü markaların katılımıyla gerçekleşecek “Night Out Shopping Event 2010”un İzmir ekonomisine bir canlılık getireceği kesin. Artık İzmirlilerin farklı bir şeyler almak için yurt dışına, ya da İstanbul’a gitmesine gerek kalmayacak.



Salepçi, kestaneci, sucukçu...

Alsancak’ın merkez noktasında müzikleriyle gece boyunda dans ettirecek isim ise DJ Salih Saka. Bu muhteşem gecede sıcak şarap eşliğinde sokaklarda eğlenerek müziğin tadını çıkarabileceksiniz.

Salepçiler sizlere ikramda bulunacak. Kestanecisinden ekmek arası sucuğuna, birbirinden lezzetli kanepelere kadar pek çok lezzet sizleri bekliyor olacak.

17 Aralık Cuma gecesi Alsancak’ın cıvıl cıvıl sokaklarında, İzmir’de ilk defa gerçekleştirilecek bu etkinlik bünyesinde “Stil ve Onur Ödülleri” de verilecek. Jüride yeralan Ertan Kayıtken, Öner Erez, Selda Car, Siren Ertan ve İvana Sert İzmir’in stil sahibi bay ve bayanlarını seçecek.

İzmir’de olmayan pek çok marka ve ürün 17 Aralık’ta İzmir’de görücüye çıkacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin o geceye özel hazırlayacağı 15 yılbaşı ağacı tasarımı jüri tarafından derecelendirilecek, Konak Belediyesi de ödüllendirecek.

Her mağaza farklı farklı aktivitelerle geceye katılmayı planlıyor. Kimisi indirim kuponu dağıtacak, kimisi DJ ile müziğin tadına varacak, kimisi ünlü simaları mağazalarında ağırlayarak müşterileri ile buluşturacak, kimileri vitrinlerine canlı mankenleri koyacak, kimileri ise kıyafetlerini canlı mankene giydirip sokaklarda yürürken satışını yapacak.

O akşam Kızılay Ege Orman Vakfı, Kitvak, Lösev, Agora Semt Merkezi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi stantlarında yardımlaşma adına ürünleri satılacak. Yılbaşı alışverişiniz için “Night Out Shopping Event”i kaçırmayın...



Aysel Çırpanlı’dan “Anılarla Düello ”



Resim Hocam Aysel Çırpanlı’nın “Anılarla Düello” isimli resim sergisini Kedi Kültür Sanat Merkezi’nde 22 Aralık’a kadar pazar hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında gezebilirsiniz. İzmir’de benim gibi pek çok öğrencisi bulunan Aysel Hanım, kendini resme ve bu sanatı öğretmeye adamış önemli isimlerden biri. Kendisiyle tanışma fırsatı da bulacağınız bu sergiyi kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Aysel Çırpanlı, 1967’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Zeki Faik İzer Atölyesi’nden mezun oldu. Salzburg Uluslararası Yaz Akademisi’nde Oscar Kokoschka Atölyesi’nde çalıştı, daha sonra İzmir’e yerleşerek kendi resim atölyesini kurdu.

350’ye yakın tablosu yurt içi ve yurt dışındaki özel koleksiyonlarda bulunan Aysel Çırpanlı, “Anılarla Düello” sergisinde çocukluk, arkadaşlıklar ve İzmir’e ait hatıraları konu eden son dönem çalışmalarına yer veriyor.

Kedi Kültür Sanat Merkezi

Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak-İzmir

Tel: 0232 464 99 35-464 98 35