2010 yazının trendleri

1- Keyif veren ‘Blush’

Geçen sene popülaritesi artan bu

yıl ise adeta salgına dönüşen blush’lar, 2010 yazına bir numaralı içecek olarak damga vurdu. Güney Fransa’nın şık tatil beldelerinde ellerden düşmeyen roze şarabın daha açık

pembe ve daha tatlı bir türü olan blush’ı mutlaka deneyin. Brenim tercihim

‘Cielo Pinot Grigio Blush...’

2- Çeşme Marina’da tekne

Son yıllarda ünlü simaların Alaçatı’da ev aldığı haberlerini sıkça okur olduk. Şimdilerde ise yeni açılan Çeşme Marina’ya tekne bağlamak moda. Birbirinden alımlı yelkenlileri ve motor yatları buraya bağlayıp Aya

Yorgi Koyu’nun keyfini çıkarmak...

3- Mia Casa’da akşam yemeği

Alaçatı’da yemeğin adresi Mia Casa... Sole Mare’nin ve Alsancak’ta bu kış açılan Mia Casa Cafe&Bar’ın sahibi Selim Kaptan’ın, Alaçatı’nın ara sokaklarında açtığı restoranın bahçesi

çok sempatik ve oldukça popüler.

4- Monk by Babylon

Çeşme Marina’nın en gözde mekanlarından... Barı bir harika. Ruhu okşayan, merak uyandıran ve kışkırtan lezzetleriyle, konserleriyle Çeşme gecelerinin vazgeçilmezi oldu. Kendi terasına sahip tek mekan Monk by Babylon’da sahneye çıkan Della Miles’ı dinlemeden bu yazı noktalamayın.

5- Marrakech geceleri...

Eğlence dünyasının duayenlerinden Mehmet Özener’in, Aya Yorgi Koyu’nda açtığı Marrakech’teki Beach Club, bu yazın trendlerinden...

6- iPad

Dünyayı yerinden oynatan bu teknoloji harikası cihaz, bir statü sembolü... Düşünün, The New York Times bile iPad satışlarının anlatıldığı bir blog açtı.

7- Cece Bar’da Serdar Ortaç

Türkçe müzik tutkunlarının vazgeçilmez adresi bu yaz da Cece... Fatih Ürek, Murat Dalkılıç, Altay ve Serdar Ortaç burada. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

8- Dost Pide’de sabah çorbası

Gece eğlenmek için nereye giderseniz gidin, sabaha karşı

çorba içmek, pide yemek için mutlaka Dost Pide...

9- Açık hava sineması

Her gün açık olan, iki günde bir yeni bir filmin izleyiciyle buluştuğu Çeşme Site Sineması’nda; çekirdek yiyip, gazoz içmek, Sex And The City’deki kıyafetlerle ilgili yorum yapmak ve tabii çıkışta dondurma yemek çok moda.

10- Veli Usta’nın dondurmaları

Çeşme’ye gelip de Veli Yüce’nin Ilıca’daki yerinde sakızlı dondurma yememek olmaz. 30’dan fazla çeşitte, birbirinden leziz dondurmalar,

damaklara bayram ettiriyor.



