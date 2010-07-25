BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerSezin Sivri 2010 yazının trendleri
    Sezin Sivri

    Sezin Sivri

    sezin.sivri@yahoo.com.tr

    2010 yazının trendleri

    25 Temmuz 2010

    1- Keyif veren ‘Blush’
    Geçen sene popülaritesi artan bu
    yıl ise adeta salgına dönüşen blush’lar, 2010 yazına bir numaralı içecek olarak damga vurdu. Güney Fransa’nın şık tatil beldelerinde ellerden düşmeyen roze şarabın daha açık
    pembe ve daha tatlı bir türü olan blush’ı mutlaka deneyin. Brenim tercihim
    ‘Cielo Pinot Grigio Blush...’
    2- Çeşme Marina’da tekne
    Son yıllarda ünlü simaların Alaçatı’da ev aldığı haberlerini sıkça okur olduk. Şimdilerde ise yeni açılan Çeşme Marina’ya tekne bağlamak moda. Birbirinden alımlı yelkenlileri ve motor yatları buraya bağlayıp Aya
    Yorgi Koyu’nun keyfini çıkarmak...
    3- Mia Casa’da akşam yemeği
    Alaçatı’da yemeğin adresi Mia Casa... Sole Mare’nin ve Alsancak’ta bu kış açılan Mia Casa Cafe&Bar’ın sahibi Selim Kaptan’ın, Alaçatı’nın ara sokaklarında açtığı restoranın bahçesi
    çok sempatik ve oldukça popüler.
    4- Monk by Babylon
    Çeşme Marina’nın en gözde mekanlarından... Barı bir harika. Ruhu okşayan, merak uyandıran ve kışkırtan lezzetleriyle, konserleriyle Çeşme gecelerinin vazgeçilmezi oldu. Kendi terasına sahip tek mekan Monk by Babylon’da sahneye çıkan Della Miles’ı dinlemeden bu yazı noktalamayın.
    5- Marrakech geceleri...
    Eğlence dünyasının duayenlerinden Mehmet Özener’in, Aya Yorgi Koyu’nda açtığı Marrakech’teki Beach Club, bu yazın trendlerinden...
    6- iPad
    Dünyayı yerinden oynatan bu teknoloji harikası cihaz, bir statü sembolü... Düşünün, The New York Times bile iPad satışlarının anlatıldığı bir blog açtı.
    7- Cece Bar’da Serdar Ortaç
    Türkçe müzik tutkunlarının vazgeçilmez adresi bu yaz da Cece... Fatih Ürek, Murat Dalkılıç, Altay ve Serdar Ortaç burada. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.
    8- Dost Pide’de sabah çorbası
    Gece eğlenmek için nereye giderseniz gidin, sabaha karşı
    çorba içmek, pide yemek için mutlaka Dost Pide...
    9- Açık hava sineması
    Her gün açık olan, iki günde bir yeni bir filmin izleyiciyle buluştuğu Çeşme Site Sineması’nda; çekirdek yiyip, gazoz içmek, Sex And The City’deki kıyafetlerle ilgili yorum yapmak ve tabii çıkışta dondurma yemek çok moda.
    10- Veli Usta’nın dondurmaları
    Çeşme’ye gelip de Veli Yüce’nin Ilıca’daki yerinde sakızlı dondurma yememek olmaz. 30’dan fazla çeşitte, birbirinden leziz dondurmalar,
    damaklara bayram ettiriyor.

    2010 yazının trendleri
    Çeşme Marina’nın, ilçenin havasını değiştirdiği kesin...

    2010 yazının trendleri

    2010 yazının trendleri
    Monk by Babylon, lezzetleriyle ve konserleriyle de Çeşme gecelerinin vazgeçilmezi...

    2010 yazının trendleri

    Serdar Ortaç, Cece’de sahne alıyor.

    2010 yazının trendleri

    Yazın en favori içeceği ‘blush...’

    2010 yazının trendleri

    Bu ‘kumpanya’yı kaçırmayın
    İzmir’den ve İstanbul’dan 30 seçkin modacının tasarımları, ‘Moda Tasarım Kumpanyası’ etkinliğiyle Çeşme’ye geliyor. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Çeşme Marina’daki Monk by Babylon’un karşısında kurulacak stantlarda Özgür Masur, Deniz Kaprol, Simay Bülbül, Cem Lokmanhekim, Özlem Kaya, Umut Eker, Ebru Yolver ve Özlem Erkan gibi birbirinden usta isimlerin tasarımları sergilenecek. Her gün 18.00 - 01.00 saatleri arasında gezilebilecek.
    Ege Giyim Sanayicilyeri Derneği ve Uğurhan Akdeniz Ajans’ın düzenlediği organizasyon, Tuval ve Çeşme Marina Çözüm ortaklığında, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek. 29 Temmuz akşamı, katılımcı tasarımcıların özel koleksiyonlarının sergileneceği defile de olacak. Modanın yakın takipçisi olanlardan ve farklı tasarımları sevenlerdenseniz, bu ‘kumpanya’yı kaçırmayın derim...

    Sezin Sivri

    Sezin Sivri

    Tüm yazıları
    DİĞER YENİ YAZILAR
    Küresel risk yükseldiZeynep AktaşKüresel risk yükseldi
    KüçümenHaslet SoyözKüçümen
    Kurallara uymak da bir eğitimdir!..Abbas GüçlüKurallara uymak da bir eğitimdir!..
    Nikâh değil işkenceÖzay ŞendirNikâh değil işkence