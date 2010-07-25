2010 yazının trendleri

1- Keyif veren ‘Blush’
Geçen sene popülaritesi artan bu
yıl ise adeta salgına dönüşen blush’lar, 2010 yazına bir numaralı içecek olarak damga vurdu. Güney Fransa’nın şık tatil beldelerinde ellerden düşmeyen roze şarabın daha açık
pembe ve daha tatlı bir türü olan blush’ı mutlaka deneyin. Brenim tercihim
‘Cielo Pinot Grigio Blush...’
2- Çeşme Marina’da tekne
Son yıllarda ünlü simaların Alaçatı’da ev aldığı haberlerini sıkça okur olduk. Şimdilerde ise yeni açılan Çeşme Marina’ya tekne bağlamak moda. Birbirinden alımlı yelkenlileri ve motor yatları buraya bağlayıp Aya
Yorgi Koyu’nun keyfini çıkarmak...
3- Mia Casa’da akşam yemeği
Alaçatı’da yemeğin adresi Mia Casa... Sole Mare’nin ve Alsancak’ta bu kış açılan Mia Casa Cafe&Bar’ın sahibi Selim Kaptan’ın, Alaçatı’nın ara sokaklarında açtığı restoranın bahçesi
çok sempatik ve oldukça popüler.
4- Monk by Babylon
Çeşme Marina’nın en gözde mekanlarından... Barı bir harika. Ruhu okşayan, merak uyandıran ve kışkırtan lezzetleriyle, konserleriyle Çeşme gecelerinin vazgeçilmezi oldu. Kendi terasına sahip tek mekan Monk by Babylon’da sahneye çıkan Della Miles’ı dinlemeden bu yazı noktalamayın.
5- Marrakech geceleri...
Eğlence dünyasının duayenlerinden Mehmet Özener’in, Aya Yorgi Koyu’nda açtığı Marrakech’teki Beach Club, bu yazın trendlerinden...
6- iPad
Dünyayı yerinden oynatan bu teknoloji harikası cihaz, bir statü sembolü... Düşünün, The New York Times bile iPad satışlarının anlatıldığı bir blog açtı.
7- Cece Bar’da Serdar Ortaç
Türkçe müzik tutkunlarının vazgeçilmez adresi bu yaz da Cece... Fatih Ürek, Murat Dalkılıç, Altay ve Serdar Ortaç burada. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.
8- Dost Pide’de sabah çorbası
Gece eğlenmek için nereye giderseniz gidin, sabaha karşı
çorba içmek, pide yemek için mutlaka Dost Pide...
9- Açık hava sineması
Her gün açık olan, iki günde bir yeni bir filmin izleyiciyle buluştuğu Çeşme Site Sineması’nda; çekirdek yiyip, gazoz içmek, Sex And The City’deki kıyafetlerle ilgili yorum yapmak ve tabii çıkışta dondurma yemek çok moda.
10- Veli Usta’nın dondurmaları
Çeşme’ye gelip de Veli Yüce’nin Ilıca’daki yerinde sakızlı dondurma yememek olmaz. 30’dan fazla çeşitte, birbirinden leziz dondurmalar,
damaklara bayram ettiriyor.
Çeşme Marina’nın, ilçenin havasını değiştirdiği kesin...
Monk by Babylon, lezzetleriyle ve konserleriyle de Çeşme gecelerinin vazgeçilmezi...
Serdar Ortaç, Cece’de sahne alıyor.
Yazın en favori içeceği ‘blush...’
Bu ‘kumpanya’yı kaçırmayın
İzmir’den ve İstanbul’dan 30 seçkin modacının tasarımları, ‘Moda Tasarım Kumpanyası’ etkinliğiyle Çeşme’ye geliyor. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Çeşme Marina’daki Monk by Babylon’un karşısında kurulacak stantlarda Özgür Masur, Deniz Kaprol, Simay Bülbül, Cem Lokmanhekim, Özlem Kaya, Umut Eker, Ebru Yolver ve Özlem Erkan gibi birbirinden usta isimlerin tasarımları sergilenecek. Her gün 18.00 - 01.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Ege Giyim Sanayicilyeri Derneği ve Uğurhan Akdeniz Ajans’ın düzenlediği organizasyon, Tuval ve Çeşme Marina Çözüm ortaklığında, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek. 29 Temmuz akşamı, katılımcı tasarımcıların özel koleksiyonlarının sergileneceği defile de olacak. Modanın yakın takipçisi olanlardan ve farklı tasarımları sevenlerdenseniz, bu ‘kumpanya’yı kaçırmayın derim...