Alışverişte gerçek indirimin zamanı

Yılbaşı öncesi alışverişi biraz daha cazip hale getirmek için kademeli olarak indirime giren mağazalar bu hafta yüzde 50’lere hatta yüzde 70’lere varan gerçek indirimlerini başlattılar. Bu hafta çok fazla zaman kaybetmeden alışverişe çıkmanın tam zamanı. İndirimden bir şeyler alıp, önümüzdeki sezon da kullanabilmek kadar keyifli bir şey olamaz herhalde. Herkesin yeni sezonda üç-dört katı ücret ödediği bir ürünü hem indirimli almış olmak, hem de iki sezondur keyfini sürmek insana ayrı bir mutluluk verir.

İndirime girdi diye de deli gibi alışveriş yapmak çok doğru değil elbette. İndirim fırsatlarını değerlendirirken sadece ucuz diye bir şeyler almayın, akıllı alışveriş yaparak aldıklarınızı önümüzdeki sezonlarda da keyifle giyin. Gardırobunuzda daha önceki sezonlarda aldığınız ve etiketiyle bekleyen ürünler varsa, ya da alma nedeniniz sadece indirimde olması ise demek ki indirimden nasıl alışveriş yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bir arkadaşınızdan yardım alın. Sadece indirimde olduğu için almak sokağa atılan para demek, bunu aklınızdan çıkarmayın. İndirim döneminde bilinçli alışveriş yapmak çok önemli, önce neye ihtiyacınız olduğuna karar verin. Bir liste yaparak önümüzdeki günlerde kullanabileceğiniz, hatta önümüzdeki sezon da giyebileceğiniz parçaları belirleyin. Alışveriş sırasında başka şeylere bakmaktansa, sadece listenizdeki aradığınız parçaya bakın.



İlk gün, tercih için önemli

İndirimlerin ilk günü, tercih etmek istediğiniz ürünü bulmanız açısından çok önemli. İlk günlerde ürünler seçilmemiş olacağından, aradıklarınızı istediğiniz bedende rahatlıkla bulabilirsiniz. Şu ara ayakkabı, çanta ya da takı gibi aksesuarlar almanızı öneririm. Klasik bir trençkot, beyaz bir gömlek, küçük siyah elbise gibi klasik parçaları indirimden almak her zaman çok akıllı bir seçim olacaktır.

Nerelerden alışveriş yapabileceğinize gelince, ilk aklıma gelen mağazalar ve indirim oranları ise şöyle: Staffanel %50, Nursaca %50, Beymen %50, Que %50, NetWork %50, Vakko %50, Zara %50, Mango %70, Marks&Spencer %40-%50, Newbalance % 25, Marella %50, Yargıcı %50, Polo Garage %50, Gap ve Banana Republic.

Keyifli alışverişler dilerim...





Farklı tarzda 3 bayan sanatçı konser için İzmir’e geliyor



Şebnem Ferah, 6. stüdyo albümü ‘Benim Adım Orman’ın dinleyicilerine ulaşmasıyla birlikte, İzmir’de hayranları ile buluşarak yeni ve eski albümlerinden şarkılarla özlenen performansını sergileyecek.

Son albümü ‘Nil Kıyısında’ ile büyük bir etki yaratan, sıra dışı performansları ile tanınan, Türk Pop Müziği’nin en gözde ve en farklı sanatçısı Nil Karaibrahimgil 30 Ocak 2010 Cumartesi gecesi İzmir´de hayranları ile buluşacak.

Funda Arar da, o eşsiz sesiyle İzmir’in alternatif mekanlarından biri olan Ooze Venue’de 22 Ocak 2010 Cuma gecesi sahne alacak. •Nil Karaibrahimgil

Tarih : 30.01.2010

Saat:22:00

Mekan : Tarihi Alsancak

Tren Garı

Bilet fiyatları:

Ayakta: 34.50 TL •Şebnem Ferah

Tarih : 17.01.2010

Saat: 18:30

Mekan : Atlas Pavyonu,

Kültürpark

Bilet fiyatları:

Ayakta: 35.00 TL •Funda Arar

Tarih : 22.01.2010

Saat: 23:00

Mekan : Ooze Venue

Bilet fiyatları:

Ayakta: 34.00 TL





Artık Ugg giymekten vazgeçin...



Bir Ugg modasıdır, almış başını gidiyor. Belli yaş grubundaki genç kızlara bakıyorum da Alsancak sokaklarında neredeyse bir örnek giyinmiş ikiz kız kardeş gibi geziyorlar. Hepsinin ayağında bir Ugg, kollarında fake çantalar. Ben onları bu halde görmekten sıkıldım, onlar Ugg giyip bir örnek gezmekten sıkılmadılar.

Bu Ugg botlar ya seviliyor ya da nefret ediliyor, ortası hiçbir zaman yok. Giyenler son derece memnunlar ve asla vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. Benim gibi kendine yakıştıramayıp giymeyenler ise giyenlere karşı antipatileri olduğunu açık açık belirtiyorlar. Bu botları neyle giyersem giyeyim, ayağımda o kocaman tüylü ve estetikten yoksun şeyi görmeye tahammül edemeyeceğim için hiçbir zaman Ugg botlardan almayı düşünmedim. Ugg giyen onca insana şöyle bir alıcı gözüyle baktığımda fark ettim ki çok azına, kendi tarzları Ugg bot giymeye yakın olanlara yakışıyor, sadece onlarda fena durmuyor. Ama yakışan yakışmayan, tarzı olan olmayan giydi mi olmuyor işte.



Havası bile değil

Avustralya’da zorlu geçen kış aylarına dayanabilmek için kuzu derisinden imal edilmiş, içi kürklü bu botları İzmir’de havalar bu kadar sıcak ve mevsim normallerinin üstünde iken giymek pek akıl kârı gelmiyor bana. Geçmişi 70’li yıllara dayanan Cameron Diaz‘ın 2000’li senelerde tekrar gündeme getirdiği bu botların modasının son üç senedir geçmesini beklerken, bu kış hâlâ devam ettiğini ve İzmir’de bir salgın halinde görmek biraz şaşırtıyor insanı.

Ugg botları her gördüğümde Oscar Wilde’ın “Moda o kadar sıkıcı bir şeydir ki, altı ayda bir değiştirmek zorunda kalırlar.” sözünü haykırmak geliyor içimden. Trend olmaktan çıkan, sıradanlaşan şu Ugg botları giymekten vazgeçin artık. Herkes giyiyor diye tarzınız olmayan üstelik çok da estetik görünmeyen bir botu giymenin, tek örnek gezmenin bir alemi yok, Avustralya’da yaşamıyoruz ki...







Swissôtel Grand Efes’te yemekleri keşfedin!

Swissôtel Grand Efes’te Executive Sous Chef Mustafa Uysal’ın yönetimde, gelirinin bir kısmı “Sokak Çocuklarını Koruma-Çocuklar Geleceğimizdir Derneği”ne bağışlanacak yemek kursuna katılıp damaklarda unutulmaz lezzetler bırakmaya ne dersiniz? Her Cumartesi saat 12:30-15:00 arasında Yunan Mutfağı’ndan pasta süslemesine, pizzadan makarna yapımına, Sushi’den Sevgililer Günü’ne özel çikolata yapımına kadar türlü çeşitte, leziz, 2010 yılına özel tarifler tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Yemek yapmayı öğrenip yeni lezzetlere keşfe çıkarken ödeyeceğiniz kişi başı ücret KDV dahil 45 TL.