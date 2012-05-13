

Anne olmak, bir kadının hayatında yapabileceği en büyük değişikliklerden biri sanırım. Nasıl gözlerini karartıp bu kutsal göreve talip oluyorlar, anne olduktan sonra nasıl da değişiyorlar büyük bir hayranlıkla izliyorum. Şapka çıkarılacak, cesaret gerektiren, sorumluluğu büyük, tam zamanlı, hiç bitmek bilmez bir işe girişiyorlar nede olsa. Annelikten emekli olunmuyor.

Hangi yaşta, sosyal statüde ya da eğitim de olunduğu fark etmiyor; annelik bir kadını değiştiriyor, dönüştürüyor. Tüm önceliklerinin sıralaması değişiyor. Hele ilk yıllarda öncelikler listesinin zirvesi istisnasız çocukları oluyor. Hatta belirli bir süre kendinden bile vazgeçiyor kadınlar. Bu vazgeçişin sebebi dünyaya katacakları en büyük eserleri çocuklarını büyütmek oluyor.

Anneliğin bir kadına kattıklarının başka hiçbir şeyin yapamayacağının da farkındayım. Anne ve bebek birlikte yeni bir hayata başlıyorlar. Bu zamana kadar beklide kendi hayatını, geleceğini bile planlamamış bir kadın, bir anda adeta kabuk değiştiriyor. Daha hamileyken başlanıyor çocuğun geleceği üzerine planlar yapılmaya. O’nu en iyi şekilde yetiştirme arayışları ve zaman içinde farklı biçimler alsa da temel mesele haline geliyor. Yaşları kaç olursa olsun gündemleri hep aynı kalıyor, çocukları!

Bitmek bilmeyecek bir okulun hem öğrenci hem öğretmeni olmak annelik. Büyük bir fedakarlık ve karşılıksız büyük bir sevgi gerektiriyor. Henüz anne olmasam da açıkça görüyorum. Anne olmak, kadına inanılmaz duygular yaşatıyor. Etrafım “Bu duyguyu aynı şekilde hissettiren dünyada başka hiçbir şey yok” diyen annelerle dolu.

Başta kendi annem ve eşimin annesi olmak üzere, tüm annelerin ve günün birinde anne olma ihtimali taşıyan tüm hemcinslerimin anneler gününü kutluyorum.

Girişimciliğin altın kuralları

24 uzman girişimci, profesyonel ve akademisyen tarafından kaleme alınan “Girişimciliğin Altın Kuralları” isimli kitabın ilginizi çekeceğini düşüyorum. Girişimci ve girişiminin yolculuğunda vazgeçilmez bir pusula niteliğinde olan bu kitap Business Networking Akademi kurucusu Ertuğrul Belen ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi ve de Embryonix’in Müdürü Taylan Demirkaya öncülüğünde çıkarılmış.

Girişimciliğin Altın Kuralları kitabında, konularına yıllarını adamış uzman 24 girişimci, profesyonel ve akademisyenin yeni girişimlere ışık tutacak deneyimlerine yer verilmiş. Her yazar, uzmanlık konusunu 10 adımda paylaşmış: Girişimcilik ekosisteminden kuruluş stratejilerine, hukuktan satışa, networking’den yatırımcı ilişkilerine uzanan böylesi bir kolektif eser, Türkiye’de ilk kez yayınlanıyor.

Bazıları girişimciliğin doğuştan gelen bir yetenek olduğunu, bazıları ise öğrenilebilir bir süreç olduğunu savunuyor. Bence kimileri kesinlikle girişimci doğmuşlar, tam bir fırsat avcıları. Doğuştan gelen bu yeteneklerinin üzerine eğitimi ve tecrübeleri ile edindiklerini birleştiriyorlar, fırsatları iyi analiz edip doğru zamanda doğru adımı atarak yıldızlarını parlatıyorlar. Sizlerde, “Girişimcilik nedir?, Girişimci doğulur mu yoksa olunur mu?, Ya da Girişimcinin özellikleri nelerdir?”i merak ediyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Malum devir girişimci devri...

Kitaptan alıntı yapacak olursak işte size girişimcinin özellikleri ve girişimcilere tavsiyeler:

Girişimcinin özellikleri

İşine âşıktır

Yaratıcı ve cesaretlidir

Her zaman yeniliklere açıktır

Kendine güvenen ve güven veren biridir

Fırsatları herkesten önce gören, yararlanabilendir

Sürükleyici, izlenen ve güdüleyicidir

Sonuçları hızla değerlendirebilen ve karar alabilendir

Gerektiğinde geri adım atabilen ve yeniden başlayabilendir / Bireysel ama aynı zamanda da toplumsaldır / İyimser ve bağışlayıcıdır

Girişimciye tavsiyeler

1. Gereksiz cesaretten kaçının

2. Takımınızı kurun, girişimcilik tek kişilik bir faaliyet değildir

3. Piyasayı iyi araştırın

4. En iyi bildiğiniz işi yapın ve yanlışlarınızdan ders alın

5. Ölçüsüz büyüme ve hedefsizlikten kaçının

6. Yeterli sermaye ve doğru mekân seçimi

7. Nakit akışını planlayın

