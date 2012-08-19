Bodrum’dan seçtiklerim

Geçtiğimiz haftalarda Ege sahillerine kuş bakısı bir bakış attım. Nerede yenir, nerede kalınır, en iyi beach hangisidir?. Tatile çıkacaklara Sezince Bodrum ve Çeşme rehberi hazırladım. Malum artık bayram denince akla tatil geliyor. Hele bayram yaz aylarına denk gelince pek çokları kendini Ege sahillerine atmak içi can atıyor. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller, iyi gezmeler dilerim. Bugün Bodrum tavsiyelerim yarın da Çeşme tavsiyelerim sizler için geliyor.

Beach

Xuma Beach Clup

Tam artık “Bodrum bitmiş, Türkbükü terk edilmiş kasaba gibi” dediğim anlarda Xuma Beach’e rastladım, tüm kanaatim değişti. “Türkübü” aut olmuş, “Yalıkavak” in olmuş meğerse. Kuru kalabalık yoktu, “yokini”leri giyip gezen sözde cemiyet hayatının plaj güzelleri tarafından istilada edilmemişti. Gayet kaliteli bir müşteri kitlesi vardı. Tamamdır dedim; Bodrumdaki beach adresimiz belli oldu. Deniz güzel, ortam güzel, müzikler güzel, yemekler güzel, kokteyler güzel.. www.xuma.com.tr

Billionaire Club

Bodrum Yalıkavak Palmarina’da yer alan Billionaire Club bu yaz başı top model Eva Herzigova’nın ev sahipliği yaptığı görkemli partiyle açıldı. Dünyaca ünlü eğlence mekanı Billionare Club, Formula 1 Renault takımının eski patronu olan İtalyan işadamı Flavio Briatore tarafından İtalya’nın Sardunya Adası’nda 1998 yılında kurulmuş. Billionaire Clubler bulunduğu her ülkede dünya jet sosyetesinin uğrak mekanı olma özelliğini taşıyor. Dünya Jet Set’ini Bodruma getirmek için açılan mekanda şimdilik bizim milyonerimiz eğleniyor. Seneye yaza artık Dünya Jet Set’ini Bodrum’a bekliyoruz.

Restoran

Limon Gümüşlük

Bodrum da işte benim cennetim dediğim ikinci adres de Limon Cafe. Mynos antik kentini, Kardak adalarını ve muhteşem deniz manzarasını ayaklarınızın altına seren Limon’da, aynı zamanda önünüze şahane de bir sofra kuruyorlar. Manzara o kadar güzel, mekan o kadar doğal ve değişik ki bir şey içmeden de sarhoş oluyorsunuz. Sabah ağaçların gölgesinde yapacağınız köy kahvaltısı, akşam üzeri büyülü günbatımıyla birlikte yudumlayacağınız kendine has lezzetli içkileri ve gece yıldızların altına kurulan sofraları için Limon’u mutlaka denemelisiniz. www.limongumusluk.com

PURE Restaurant

Xuma Beach Club’ın yeni sofistike restoranını olan PURE, deniz kıyısın da yer alan zarif, butik, bohem bir restoran. Sef M. Patterson’ın en taze, yerli ürünleri kullanarak deniz mahsulleri ağırlıklı hazırladığı bir mönüsü var. Restoran ve Beach’in sahibi Kamil Özavar ile PURE de sohbet ettik. Efsanevi Bodrum gecelerinin nereden nereye geldiği, turizm adına yapılan yanlışları ve neler yapılabileceğini konuştuk. Yemeklerini bir kenara bırakıyorum, güneşi PURE de batırıyor olmak bile çok güzeldi. www.xuma.com.tr

Clup Gümüşlük

Ermeni Şake Hanımın mezeleri ile parmaklarımı yerim deyimine hakkını verebilirsiniz. Gümüşlük de denize sıfır masanızda, ayaklarınız kumların üzerinde, dalgalar ara sıra gelip sizi yoklar iken Şake Hanım’ın Ermeni yemekleri ile kendinizden geçebilirsiniz. Zaten güzel olan Gümüşlük köyünün efsanevi balıkçılarının bir numarası desem, başka da bir şey demesem olur herhalde. Sütte Balık ve Ermeni Midye Dolması ve Balık Kokareç’ıne bayılacaksınız. Birde Şake Hanım’ın kolundan tutun oturtun masanıza hayat hikayesini dinleyin derim. ww.clubgumusluk.com

Kocadon Restoran

Kocadon Ailesi için 1800’lü yılların sonunda inşa edilen taş ev, bahçesi ile birlikte restore edilerek 1987’de Kocadon Restaurant olarak kullanılmaya başlanmış. Muz ağaçları, palmiyeler ve Ege’nin maviliğini Bodrum büyüsü içinde yaşatan bir restoran Kocadon. Kurucusu ve şefi aslında Kimya Mühendisi olan Ahmet Ergin Aras. Yemekler kimya mühendisinin elinden çıkınca Kocadon tam bir gastronomi merkezine dönüşmüş. Vinegret soslu ızgara enginarını, korel mantarı ve farklı 5 sosla servis edilen dil balığını denemenizi tavsiye ederim. www.kocadon.com

Kültür Sanat

Dibeklihan Sanat Köyü

Bodrum Ortakent’de Yaka köyünde sanatsever Mimar Cenap ve Gülay Tezer’in kurdukları bir sanat köyü burası. İçinde sergi salonu, müzesi, sanat atölyeleri, Türk el sanatlarının en güzel örneklerinin sergilendiği ve satıldığı dükkanlar var. Sürekli, birbirinden değerli sanatçıların sergilerini açıyorlar, sanatsal etkinlikler düzenliyorlar. Yaz kış sürekli açık ve sanatseverler ile sanatı buluşturuyor. www.dibeklihan.com

Librum

Librum için bir kitap evi, sanat cafe demeye gönlüm elvermiyor. İçeride seçme kitaplardan tutun, tablolara, heykellere kadar sizi kendine çekecek pek çok sanat unsuru saklı. Librum’u gördüğüm ilk andan itibaren Levent Yüksel’in “Beni bırakın bu caddelerde” şarkısı söylüyorum. Beni burada bırakın ben burada yaşarım cümlesi istemsizce dudaklarımdan dökülüyor. Kalbimin Bodrum’da kalmasına sebep olan büyülü mekan burası işte. Adı Latince kitap demek olan kitabevi, galeri ve kafe olarak hizmet veriyor.

Yalıkavak İş Merkezi no:10 Bodrum Telefon: (0252) 3853982

Otel

LVZZ Hotel

Muhteşem bir manzara sahip 17 odalı bir HIP Otel LVZZ. HIP (Highly Individual Place) oteller son zamanlardaki dünyanın önde gelen turizm merkezlerinde en gözde olan yerler ve tatil anlayışında yeni bir konaklama tercihi artık. Diğerlerinden bir şekilde farklı olarak düşünülmüş ve kendine özgü tarzını yaratabilmiş oteller bunlar. Standart bir konaklama dışında, kişiliğinden bir şeyler görmek ve seyahatinin özel bir deneyime dönüşmesini umuyorsanız HIP otelleri tercih etmelisiniz. eriyorum. Kurucuları Sinan Özer ile kız kardeşi Ayşe Özer aynı zamanda dünyanın en başarılı tekne üretim şirketleri arasında gösterilen Ege Yat’ın sahipleri. Vazgeçilmezlerim arasında. www.lvzzhotel.com