Bu festival senin için GELİYOR MUSUN?

Hüznü kucaklayan şarkılar ile efsane sanatçıların sahne alacağı 24. Uluslararası İzmir Festivali başlıyor. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festival, 16 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında İzmir ve çevresindeki tarihi mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu sene İKSEV’in 25. kuruluş yıldönümünün de kutlanıyor olması nedeniyle benzersiz bir sanat şölenine dönüşmüş olan festivalin programında on iki etkinlik yer alıyor.

Festival, 16 Haziran Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir’de bir ilk olan “Dört Piyano, Bir Şef” ile açılacak. Alexander Ghindin, David Lively, Janis Vakarelis ve Cyprien Katsaris’den oluşan 4 piyanoluk bu orkestrayı sıra dışı projelere imza atan Rus Şef Alexander Polishchuk yönetecek.

Sanat dolu günlerin konukları

Efes Celsus Kütüphanesi’nde, 19 Haziran Cumartesi günü Michele Campanella resital veriyor. Wagner’in “Uçan Hollandalı” Operası 21 Haziran Pazartesi AASSM’de. 22 Haziran Salı Sığacık Kalesi “Ensemble Amarcord”u ağırlayacak. Viyana Filarmoni Orkestrası’nın “The Philharmonics” topluluğu 24 Haziran Perşembe günü Celsus Kütüphanesi’nde. Kraliyet Concertgebouw Orkestrası da 2 Temmuz Cuma günü AASSM’de. “Maffy Falay Beşlisi 4 Temmuz Pazar Çeşme Kalesi’nde. Bergama Asklepion Tiyatrosu, 9 Temmuz Cuma günü sopranolar Isabelle Cals, Sylvie Valayre ile tenor Nicolas Schlkoff’u konuk edecek. Türk-Yunan Gençlik Orkestrası 12 Temmuz Pazartesi günü AASSM’de. Chopin, 200. doğum yılında 13 Temmuz Salı günü Efes Odeon’da resitalle anılacak. Concha Buika, 19 Temmuz Pazartesi Çeşme Kalesi’nde festivali kapatacak. Bilet Satış: Biletix ve Kültürpark Lozan Kapısı’ndaki İKSEV gişesi.

Ücret: 100, 60, 50, 40, 30, 20 TL.

Öğrenci, öğretmen, emekli ve 60 yaş üstü yüzde 50 indirimli.